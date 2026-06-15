WEGO 2026 SUMMERビジュアルモデルに韓国6人組グループ「IVE」の「REI」が就任！

株式会社ウィゴー

株式会社ウィゴー(本社:東京都港区 代表取締役社長:園田恭輔)は、WEGO 2026 SUMMERのビジュアルモデルとして、STARSHIP ENTERTAINMENT所属の韓国の6人組グループ「IVE(アイヴ)」のメンバー「REI(レイ)」を起用いたします。

「IVE」は、2021年12月のデビュー以降、アルバム「REVIVE+」で"音楽番組通算80冠"を達成、日本では、2022年10月にリリースしたデビューシングル『ELEVEN -Japanese ver.-』がオリコンデイリーランキング1位を獲得するなど、国内外で高い支持を得ているグループです。

同グループ唯一の日本人メンバーとして活躍する「REI(IVE)」は、ステージでの圧倒的なパフォーマンスと、日常の柔らかなキャラクターとのギャップが魅力。独自の世界観と多彩な魅力で存在感を示すメンバーです。

「REI(IVE)」のビジュアルモデル就任を記念し、WEGO全店舗でのビジュアル掲出やスペシャルギフトのプレゼント・特別メッセージの放送など、さまざまな企画を展開いたします。

夏のストリート＆ガーリースタイルを、ぜひ「REI(IVE)」と一緒にお楽しみください。

▼“REI(IVE)” SPECIAL PAGE▼https://wego.jp/pages/f-cts-ive-rei(https://wego.jp/pages/f-cts-ive-rei)

また、8月8日(土)～8月9日(日)の期間中、都内某所にてポップアップを開催することが決定いたしました。詳細は後日お知らせいたします。

WEGO全店舗にて「STREET STYLE」を着こなす「REI(IVE)」のビジュアルが登場！特別メッセージの放送も。

6月19日(金)から、WEGO全店舗にて「REI(IVE)」のビジュアル掲出を開始いたします。

ビジュアルは「STREET STYLE」、「GIRLY STYLE」の2種類のスタイルをテーマに撮影を行い、第一弾として「STREET STYLE」のビジュアルを公開いたします。

一部店舗ではウィンドウ掲出や大型パネル設置も予定しておりますので、ぜひお近くの店舗にお立ち寄りください。

- 掲出期間STREET STYLE：2026年6月19日(金)～GIRLY STYLE ：2026年7月17日(金)～- 掲出店舗WEGO全店舗※WEGO VINTAGE一部店舗対象外※WEGO 原宿本店ではウィンドウ掲出もあり

また、同日からWEGO全店舗にて「REI(IVE)」からの特別メッセージをお届けいたします。ここでしか聞くことのできない貴重なメッセージですので、ぜひご注目ください。

放送期間：2026年6月19日(金)～9月11日(金)

※全国のWEGO全店舗にて1時間半に1回放送予定。放送スケジュールはお伝えできませんので、ご了承ください。

オリジナルロゴデザインのスペシャルギフトをプレゼント。

2026年6月19日(金)から店内商品を税込\7,000以上お買い上げの方に、今回のビジュアルをイメージしたオリジナルロゴデザインのミニポーチをプレゼントいたします。

ミニポーチはキーホルダー仕様となっており、バッグなどに自由にカスタムしてお使いいただけます。

スペシャルギフトは数量限定となりますので、お求めの方はお早めにご確認ください。

ミニポーチ

＜PROFILE＞

- 配布期間WEGO ONLINE STORE：2026年6月19日(金)10:00～WEGO実店舗：2026年6月19日(金)～ ※配布開始時間は各店舗のオープン時間に準ずる。- 対象店舗WEGO全店舗※WEGO VINTAGE一部店舗対象外- 配布条件店内商品を税込\7,000以上お買い上げの方にオリジナルミニポーチをプレゼント。※WEGOアプリ無料会員登録&アプリにてクーポン画面の提示必須※1会計につき1点のみ配布※なくなり次第終了(C)STARSHIP ENTERTAINMENT / AMUSE

2021年12月に韓国でデビューした6人組グループ。ユジン、ガウル、レイ、ウォニョン、リズ、イソの6人からなる。「I HAVE＝IVE」を意味するグループ名には、「私、そして私たちが持っているものを、IVEらしく堂々とした姿で見せる」という決意が込められている。

2022年10月、1stシングル「ELEVEN -Japanese ver.-」をリリースし、日本デビュー。2023年2月に初の日本単独ファンコンサート「IVE THE FIRST FAN CONCERT “The Prom Queens” IN JAPAN」を開催し、5万7000人を動員。翌2024年9月には、世界19カ国28都市を巡るワールドツアー「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE’」の一環で、グループ初の東京ドーム公演を開催した。

2026年5月にJAPAN 4th EP『LUCID DREAM』を発売し、2026年6月8日付「オリコン週間アルバムランキング」において1位を獲得し、その時点での海外女性アーティスト今年度最高初週売り上げを記録した。収録曲「Fashion」はApp Storeの「どんな一歩も、App Storeと。」キャンペーンソングに起用され、「JIGSAW」はテレビ東京系 ドラマ24「ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-」の主題歌となっている。同年4月開催の京セラドーム大阪に続き、6月にはグループ2度目の東京ドーム公演「IVE WORLD TOUR 'SHOW WHAT I AM' IN JAPAN」を実施する。

株式会社ウィゴー

Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約180店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN（あなたのファンになる）』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている。

また、【WEGO】の他、様々な視点からアーティストをプロデューサーやディレクターに起用したブランドを多数展開。



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