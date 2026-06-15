末路より活路を拓く「『AI共生社会』に向けたAI・ヒト・社会のあり方」：AIガバナンス研究所 所長の戸村智憲がお届けする新講演プラン

日本マネジメント総合研究所合同会社

報道関係者各位

2026年6月15日

日本マネジメント総合研究所合同会社

国内外各地での震災・風水害・各種災害・戦禍・性暴力をはじめとする各種被害などに際し、各地各位のみなさまのご安全・ご健康・ご快癒とともに、ご無念ながらに天上に召されました尊い御霊・御仏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

この度、元・国連専門官で弊社理事長の戸村智憲が、昨今のAI社会の問題・課題・リスク対策を踏まえ、下記の新講演プランを提供開始いたしました。

AIガバナンス研究所 所長 戸村智憲

【今回リリースの新講演プラン】

・演題（例）： 「『AI共生社会』に向けたAI・ヒト・社会のあり方」

・講師： 日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長、AIガバナンス研究所 所長 戸村智憲（とむら とものりプロフィール：https://www.jmri.co.jp/tomura.html ）

AIガバナンス研究所 所長 戸村智憲

＜講演項目（例）＞

・「AI共生社会」（AI Inclusive Society）（(C)戸村智憲）： お互いに幸せになりあうAIとヒト・会社・社会のあり方、AIが人間を排除しない・人間がAIを排除しない・お互いに良いところを最大化する社会へ

・人間とAIを分けるもの・融合すべきもの・人間が特に注力すべきもの

・AI共生社会で人間に求められる役割や人と社会の存在意義

・AI活用で人間らしさを活かす生き方・働き方

・AI活用での「末路より活路を拓くAI共生社会」((C)戸村智憲)

・「AIでいいじゃないか」に潜むチェックポイント： １.どんなAIを・２.どう活用して・３.どう人間の幸せに向かうか（なんでもかんでもAIでええやんではない）

・心身の障がい等・ハンディキャップを解消するAI活用とAI社会におけるノーマライゼーション

・AI活用とメンタルケア： AI疲れやAI活用におけるメンタルヘルス上のリスクとその対策

・AI共生社会で求められる義務教育・高等教育・職場でのスキルアップ

・AI共生社会における家庭教育・育児・親子の関わり方

・AI共生社会と人間によるスポーツ・芸術・文化・レジャーのあり方

・AI共生社会・ガバナンス不全社会を生き抜くためのポイント

・AI共生社会のこれからの展望

など

※各項目（例）等は、最新動向・社会状況・最新の研究成果等を基に、より良いものをお届けする等のため、事前の予告なく内容や構成等の改訂・修正・変更等を行う可能性がございます。予め悪しからずご了承下さいませ。

※お仕事のご依頼・取材ご依頼などの専用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact2.html(https://www.jmri.co.jp/contact2.html)

以上でございます。

本リリースに関するお問い合わせ先：

日本マネジメント総合研究所合同会社

理事長 戸村 智憲

日本郵便ビジネスデジタルアドレス（住所情報の7桁）： 3G4-6860

電話：050-3196-4513 (弊社コールセンター：音声自動応答システム+オペレータ)

ウェブサイト： https://www.jmri.co.jp/

※お仕事のご依頼・取材ご依頼などの専用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact2.html(https://www.jmri.co.jp/contact2.html)

※一般的なお問合せ用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact.html(https://www.jmri.co.jp/contact.html)

※DX推進・業務効率化・自殺防止のメンタルサポート活動等も含めた業務支障などの観点から、また、非常勤理事でもある戸村智憲の妻（戸村妃美）の仕事と心身の療養の両立支援などの観点からも、基本的に上記のウェブフォームよりご連絡下さいませ。メディアさまからのお急ぎのご依頼や、公益性の高い緊急のご用件の場は、架電ご連絡での対応も承っております。

※クレームに関しましては、カスタマーハラスメント防止に関する条例等に沿って、下記の指定ウェブフォームのみにて、必ず、(1)対象事案、(2)「クレームの申し立て」、(3)ご返信・ご連絡がとれるメールアドレスと正式なご住所(建物名や部屋番号なども含めて略さずご記載下さい)・お電話番号を明記、(4)クレームの根拠および根拠法令等、の4点は最低限必須事項としてご記載・ご送信下さいませ。弊社の顧問弁護士（事案が簡易裁判所での取り扱い範囲の場合などでは簡裁代理権のある顧問司法書士等の場合もあり得ます）などにも相談の上で対応を検討致します（返信・対応等をお約束するものではございません。また、状況により、心苦しくも裁判所からの特別送達という形での返答・対応となる可能性もあり得ることを予めお知りおき下さい）。それ以外のご来訪・架電ご連絡・FAXご送信・郵送物等のご配送等でのクレームに関しましては、業務上の支障になりかねませんので、お承り致しかねますことを予めご了承下さいませ。

・弊社指定のクレームに関するウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact.html