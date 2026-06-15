台湾の清酒市場は「戦国時代」へ。四万人を集めた最大の現場！

株式会社トモトモSake Union 蘊釀台北開催様子

Sake Union 実行委員会は、2026年3月27日～29日（金・土・日）の3日間、台北市信義区・香堤大道広場にて開催された「Sake Union 蘊釀台北」の開催結果をお知らせいたします。

日本における本イベントの広報活動は、株式会社トモトモ（本社：東京都）が実施いたしました。同社は、日本から台湾への輸出事業を全般的にサポートしています。

吉力酒藏代表 イリーナ氏Sake Union 蘊釀台北 初開催

台湾は出口リストの一行ではない――独立して理解すべき成熟市場だ

「多くの日本の酒蔵は、実のところ長年にわたり台湾市場の可能性を十分に理解してこなかったのです。」そう語るのは、吉力酒藏の代表を務めるイリーナ氏だ。台湾で初めて日本酒専門の輸入・代理事業を手がけた同社は、台北のミシュラン掲載店「吉兆割烹壽司」の創業者であるJaja氏とともに、長年にわたり清酒市場の開拓に尽力してきた。イリーナ氏自身もまた、台湾における日本酒文化が形成され、成熟していく過程を最前線で見届けてきた一人である。

日本の酒蔵の多くは、これまで台湾を数ある輸出先の一つとして捉えてきた。だが実際には、台湾の消費者が持つ清酒への理解の深さ、飲食文化の成熟度、高品質な製品への受容力は、アジアでも上位に位置するとイリーナ氏は見る。

「私たちが最も力を注いでいるのは、酒を売ることではありません。日本の酒蔵に、台湾市場を理解してもらうことです」。

酒を送れば売れる市場ではなく、ブランド経営と市場との対話に長く投資して初めて根を張れる――その認識の転換を促すことに、最も時間を費やしてきたという。

体験コーナーHoccoba獨立清酒社長

消費者像が変わった――食卓の酒から、社交の言葉へ

台湾の清酒市場が成熟していることは、消費者像の変化に最もよく表れている。

消費の主力は現在およそ三十歳から五十五歳。これまでは男性が中心で、高級日本料理店、ビジネス会食、贈答市場の三つに集中していた。だがこの数年で構造的な変化が起きていると、イリーナ氏は語る。清酒が食卓の飲み物から、より洗練された「社交の言葉」へと姿を変えつつあるのだ。

バー、ブランド発表会、アート展、友人の集まりや家飲みなど、多様な場面に清酒が現れ始めた。台北で清酒バーが急増していることが、その証左だという。なかでも顕著なのが、女性消費者比率の大幅な上昇である。彼女たちが重視するのは酒そのものだけではなく、ブランドの物語、美意識、ライフスタイル、そして仲間と分かち合う体験までを含んでいる。

「かつては日本料理を食べるから清酒を飲んでいた。今は、清酒が好きだから、それに合う生活の場面を探す人が増えています」

お酒に合わせて料理も提供会場デザイン

成熟した消費者は、酒ラベルより「信頼」で選ぶ

イリーナ氏によれば、台湾の消費者の購買行動には、日本国内市場とは異なる独自の傾向が見られるという。

影響力が最も高いのは、産地でも米の品種でもなく、薦め手である。優先順位はおおむね、薦め手 → ブランドの知名度 → 風味の好み → 酒蔵の背景 → 米と精米歩合、という流れになる。薦め手とは、講座の講師、唎酒師、清酒バーの経営者、レストランの接客スタッフ、ときに友人である。清酒は情報のハードルが相対的に高く、多くの消費者は酒ラベルを直接読むよりも、信頼する人を頼るのだという。

「台湾の消費者が買っているのは、しばしば酒ではなく、信頼する人が薦めた酒なのです」

裏を返せば、信頼できる薦め手のネットワークと市場教育さえ機能すれば、台湾の消費者は深く、長くブランドに向き合う。一過性ではない関係を築ける土壌があるということだ。

急拡大の裏で進む「戦国時代」

市場の拡大は、競争の激化も意味する。台湾市場はすでに「戦国時代」に入った、とイリーナ氏は見る。

伝統的な代理店に加え、個人売り手、小規模貿易商、コミュニティ販売者も増えている。十四代、新政、而今といった著名ブランドも、さまざまな販路に現れる。消費者の選択肢は広がったが、ブランド認知の重要性はかつてより遥かに高まっている。

過去を振り返ると、本当に市場に根付き、継続的に売れ続けているブランドは多くない。多くは一時的に大きな注目を集めたものの、その人気を長く維持するには至らなかった。「原因は酒の出来ではありません。長く、持続的なブランド経営を欠いていたからです」。二度三度の再購入を支えるのは、ブランド認知、製品の安定性、そして市場教育への長期的な投資だという。

「台湾で爆発的に売れることは、決して最も難しいことではありません。十年後にまだ覚えてもらえているか、それが難しいのです」

台湾最大野外開催Sakeイベント「SAKE UNION」

高級酒から始めるべきではない――台湾市場に挑む酒蔵へのアドバイス

成熟した台湾市場においては、最初から高級酒で勝負する必要はない。イリーナ氏はそう語る。むしろ重要なのは、酒蔵らしさを端的に表現できること、味わいの個性が分かりやすいこと、そして飲食店で継続的に採用されやすいことだ。そうした定番銘柄こそ、市場開拓の第一歩にふさわしいという。台湾市場は高価格酒にも話題性にも事欠かない。本当に必要なのは、長く向き合えるブランドである。

選酒で妥協しない一線も明確だ。「風味には違いがあってよい。しかし、製品と市場に対する姿勢に違いがあってはならない」

三日間来場者数4万人清酒を台湾に持ち込むだけでなく、街最大の舞台へと押し上げた

台湾市場への入り口として、吉力酒藏が主催・企画する清酒ブランドを主役に据えた大型イベント「Sake Union 蘊釀台北」が、今年初めて開催された。会場は台北の繁華街・信義区の香堤大道広場。2026年3月27日から29日までの金・土・日の三日間にわたり、日本から四十四の酒蔵が集まった。台湾史上最大規模の清酒・飲食の野外展である。

三日間で延べ約4万人を動員し、多くの著名人も自ら会場を訪れた。実際に入場して体験した来場者は4,000人を超え、そのうち3人に1人が追加購入に踏み切ったという。さらに平均すると、15人に1人が退場時に1万2,000台湾ドル相当の清酒を予約注文していた。また、会場では1件あたり6万台湾ドルを超える購入も記録された。

これらの数字だけでも、台湾の清酒市場が持つ購買力の高さと関心の強さを如実に物語っている。

「酒蔵にとって最も価値があるのは、何本売れたかではなく、市場の本当の声を聞けることです」

イリーナ氏は、未進出の地方酒蔵にはこの場を「展示会ではなく、市場調査として使ってほしい」と助言する。自社ブランドを本当に理解する最初の一団を見つけること――それが良い出発点になるという。

成熟し、拡大を続ける台湾市場を、イリーナ氏はこう締めくくった。

「台湾は決して最大の市場ではありません。けれど、酒蔵ブランドの価値を最も真剣に理解しようとする市場かもしれないのです」

吉力酒藏代表 イリーナ氏吉力酒藏台北大安区にあるsake専門店

ハード情報（資料提供分）

主体：吉力酒藏日本酒専営（創業十三年・台湾初の日本清酒専門代理店）／代表的人物 イリーナ氏

イベント：Sake Union 蘊釀台北（今年初開催、第二回は2027年春に開催予定）

主催：Sake Union 執行委員会（吉力酒藏・吉兆割烹壽司・Pathmind 株式会社）

会期：2026年3月27日～29日（金・土・日）12:00～22:00

会場：台北市信義区・香堤大道広場

出展：日本の四十四の酒蔵、台湾史上最大規模の清酒・飲食野外展（十四代、大七、獺祭、磯自慢、鍋島、仙禽、紀土、常山ほか）

来場：三日間で約四万人、著名人も多数来場

日本広報窓口：株式会社トモトモ