「特別注文が生んだ幻のLeft Side Crown」ROLEX Datejust 6105 Lefty 18k 1952s 販売開始。

株式会社PRINCIPE prive注目すべきはリューズの位置 ”LEFT SIDE CROWN”通称”Lefty（レフティー）”

1940年代～90年代のヴィンテージ時計を独自の審美眼でセレクトし、国内外の時計コレクターやファッショニスタから高い評価を得ている「PRINCIPE PRIVE - Epoca d’Oro」に、ROLEX Datejust 6105 Lefty 18k 1952sが入荷しました。

1945年、ロレックス創業40周年を記念して発表されたDatejust。

世界で初めて、日付が瞬時に切り替わるデイト表示機構を備えた腕時計として誕生したこのモデルは、オイスターケース、防水構造、自動巻きパーペチュアル機構に続く、ロレックスの革新を象徴する存在となりました。今回ご紹介するのは、その初期Datejustの系譜に連なるRef.6105。

さらに本個体は、極めて希少な「Left Side Crown（左リューズ）」仕様です。

一般的な時計とは反対側にリューズが配置されたこの仕様は、単純な改造では成立しません。

搭載されるCal.745には、大型テンプを備えた伝統的な調速機構を採用ロレックス自動巻機構の黎明期を支えたパーペチュアルローター

ムーブメント自体は通常モデルと同様でありながら、カレンダー機構を固定するインナーリングケースを専用品へ変更し、ダイヤルレイアウトを180度反転させることで初めて製作可能となる特殊な構造を備えています。

世界人口のおよそ10％を占める左利きユーザーに向け、ロレックスは1950年代頃より特別注文によるオーダーサービスを展開していたとされます。Left Side Crownもその一例として知られ、右腕への着用を前提とした特別仕様として製作されました。

ケースシリアルからも、本個体が1952年頃に製作された初期Datejustであることが読み取れる

完全受注生産であったため製造数は不明。現存数や生産記録も極めて限られており、市場で目にする機会はほとんどありません。

また、専用部品を必要とする構造上、専門家であればその真贋を見極めることが可能であり、後年の改造品とは明確に一線を画します。

さらに本個体は、2005年11月に開催されたChristie'sオークションへの出品・落札履歴を有する由緒ある一本でもあります。

鋭く刻まれたフルーテッドベゼルは18Kゴールドの輝きを際立たせる

ケースには18Kイエローゴールド無垢を採用。

柔らかなシルバーダイヤルにシャープな多面カットのアプライドインデックス、現代のものよりもシャープで、一本一本山の立ったフルーテッドベゼルが調和し、1950年代ロレックスならではの気品を漂わせています。

また、文字盤にはフランス語の単独表記「CHRONOMETRE」のみが記される初期仕様を採用。後年の「OFFICIALLY CERTIFIED CHRONOMETER」表記へ移行する以前の過渡期を物語るディテールであり、現存数の少ない初期Datejustならではの見どころと言えるでしょう。

さらに、レッドターンの純正デイトディスクを備え、デイト窓から覗く鮮やかなレッドプリントが、端正なダイヤルにさりげないアクセントを添えている。針・文字盤ともに高いオリジナリティを維持し、Left Side Crownという特殊性だけでなく、ヴィンテージロレックスとしての資料的価値も兼ね備えた一本です。

搭載されるCal.745は、初期Datejustを支えた重要なムーブメントとして知られ、その優れた実用性と信頼性によってロレックスの名声を支えました。

希少なLeft Side Crown仕様、18K無垢ケース、そして確かな来歴。

ヴィンテージロレックスの世界においても、別格の存在と呼ぶにふさわしいコレクターズピースです。

モデル：ROLEX Datejust 6105 Lefty 18k 1952s

販売価格：\4,800,000（税込）

ブランド：ROLEX

型番：6105 Lefty

製造年：1952年



【状態】

・軽微な使用感はございますが、全体的に良好なコンディションです。



【文字盤】

・オリジナル文字盤（シルバー）

・オリジナル針、インデックス

・「CHRONOMETRE」単独表記

・赤文字デイトディスク



【ストラップ＆バックル】

・社外製レザーストラップ（腕周り18cmまで対応）



【ケース】

・18Kソリッドゴールド

・サイズ：35mm (リューズ含まず) / 43.8mm (ラグからラグ) / 20mm (ラグ幅) / 厚さ13.4mm



【ムーブメント】

・Cal.745



【付属品】

・"PRINCIPE PRIVE" 鑑定書

・"PRINCIPE PRIVE" ボックス

販売店舗詳細

PRINCIPE PRIVE - Epoca d'Oro - OMOTESANDO

東京都港区北青山3-5-19

営業時間：12:00 - 19:00

PRINCIPE PRIVE - Epoca d'Oro - 公式サイト

商品ページ(https://principe-prive-epocadoro.com/ja/products/rolex-datejust-6105-lefty-18k-1952s?variant=53478316245299)

PRINCIPE PRIVE Epoca d’Oro(プリンチペプリヴェ エポカドーロ)について

PRINCIPE priveによる新たなプロジェクト。

2007年の創業以来、数々のブランドを日本で成功へと導いてきたPRINCIPE priveが手掛ける、

次なるステージ。コンセプトは、「世界で最も贅沢なヴィンテージ時計店。」

1940年代～1990年代――

時計史において最も象徴的な時代のタイムピースのみを厳選。経年変化によって深みを増したダイヤル、時代を映し出す造形美。新品では決して得られない、“時間そのものを所有する贅沢”を提供します。

PRINCIPE PRIVE - Epoca d'Oro 公式ウェブサイト(https://principe-prive-epocadoro.com/ja)

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