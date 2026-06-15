【2026年・洗剤の希釈化トレンド】大手ブランドの参入で加速するボトルレス市場。世界的バイオ洗剤会社の水溶性スティック型業務用洗剤「PODORA」、4月に最大実績を記録し導入現場は現在も拡大中！

ミッケル化学株式会社

ミッケル化学株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：橋本 茂）が2026年1月より販売している、世界的なバイオ洗浄剤メーカーであるInnuScience（イヌサイエンス）社製のスティック型バイオ洗浄剤「PODORA（ポドラ）」が、昨今の原油価格高騰や、それを受けた企業の「脱プラスチック」という市場の急激なトレンドシフトに合致し、オフィスやマンション管理の現場から高い評価をいただいております。

【ニュースのポイント】

PODORAレストルームクリーナー- メガトレンドとの連動：大手生活雑貨ブランドが「水で薄めてつくる希釈洗剤」を発表するなど、ライフスタイル市場において「濃縮型ボトルレス洗剤」への劇的なシフト。- 時勢との合致： 原油高で加速する「脱石油系資材（脱プラ）」の動きにマッチした、水溶性フィルム設計。- 調達と作業の変革：重いボトル洗剤の購入・運搬から、現場でポンとスプレーボトルに投入し水に溶かすだけの「負担ゼロ・簡単希釈」へ、清掃ワークフローを一新。- 現場の課題解決： 清掃業界の「深刻な人手不足・高齢化」に対し、「洗剤の使い分け不要/One for All」「計量不要」で教育コストと誤使用による建材損傷リスクを削減。

■ 開発・導入の背景：大手参入で注目される「希釈洗剤」トレンド。プロの現場では先行して浸透中

「PODORA」は、世界的なバイオテクノロジー企業であるInnuScience社が開発し、米国の厳しい環境ラベル「グリーンシール」認証を取得している最先端のバイオ洗浄剤です。しかし、海外の標準仕様のままでは、日本の小規模なオフィスやマンション、店舗の管理現場においては「多すぎて使い切れない」という課題がありました。

そこでミッケル化学では、高齢化・人手不足が進む日本の清掃現場に合わせ、海外仕様から「サイズを半分」にカスタマイズ。さらに「1ヶ月に1本使い切ってちょうど1年分」となる「12本入り」のスモールパックとして日本市場へ導入いたしました。この徹底したローカライズが現在の原油高騰・脱プラの潮流に合致し、2026年5月出荷実績は発売初月に比べ170％を超えました。また、今まさに一般家庭でも注目され始めた「希釈型洗剤」というサステナブルな選択肢を、プロの現場の課題解決としていち早く形にした本製品は、環境意識の高いオーナー様や管理会社様の間で「今こそ導入すべき時代にマッチした製品形態・形体」として改めて注目を集めています。

■ 「PODORA」が現在の時勢および日本の現場に選ばれる5つの理由

製品本体の「ボトルレス」で原油高時代の脱プラをリード

完全水溶性フィルム入りの濃縮洗剤を現地のボトルに投入し、水で溶かすスタイルを採用。従来の希釈の計量作業が不要で簡潔なワークフローを実現し、

容器包装のプラスチック使用量を極限まで削減しています。さらに、「水」を含まない洗剤成分のみに濃縮された本製品は、「水」を運ばないコンパクトな濃縮スティックのため、輸送時のCO２排出量も大幅に抑え、企業のSDGs対応を強力に後押しします。

「調達・運搬の負担をゼロへ」。現場で容器にポンと入れるだけの簡単希釈

計量作業やハサミの使用は一切不要です。濃縮型水溶性スティックをスプレーに「そのままポンと投入」し、水を注ぐだけでフィルムが溶け、常に最適な希釈濃度が完成するため、高齢者・外国人作業者などの属性を問わず誰でも簡単に作業できるワークフローを実現します。

容器にポドラをポン！と入れて、水を入れて溶けたら完成「教育コスト削減へ」。水が使える場所ならどこでもこれ1本で清掃可能

机、床、壁、手すりからトイレまで、水が使える素材ならどこでも使用可能なマルチクリーナーです。洗剤の使い分けを教える手間を省き、誤使用による「建材損傷のリスク」も未然に防ぎ、使用後の水洗いは不要で「作業時間短縮」にもなります。

1袋で12本に相当「1ヶ月に1本、1袋で1年。」日本の現場にジャストフィットする12本入り

日本版にリサイズし、業務用は使い切れない、家庭用は性能に満足できないという現場のジレンマを解消しました。

1ヶ月に1本使い切るサイクル※で、ちょうど1年分の在庫をコンパクトに管理できます。頻繁な在庫管理や調達業務から解放され、狭い備品庫でも場所を取りません。※サイクルは使用頻度、現場の規模によります。

世界が認めた「マルチ・バチルス処方」

InnuScience社が誇る最先端バイオ技術により、汚れを継続的に分解する複数種のバチルス菌を最適に配合。高希釈の状態でも菌が活発に活動し、清掃後も24時間、トイレの戻り臭などのニオイの元を分解し続けます。さらに米国の厳しい環境基準をクリア「グリーンシール」認証を取得。

人体や生態系への安全性が高く、SDGsを推進するオーナー様の建物や企業の価値を向上させます。

■ ミッケル化学株式会社 担当者のコメント

「InnuScience社のバイオ技術と環境性能は世界トップクラスですが、日本の小規模現場でそのまま使うには建物の大きさの違いによる使用量の差に障壁がありました。そこで私たちは、現場のスタッフの方々が最も扱いやすいよう、サイズを半分にし、日本の清掃サイクルに合わせた『12本入り』へと仕立て直しました。

私たちが『日本の現場の手間と無駄を省くため』に施したこのローカライズが、結果として現在進行中の中東情勢による原油高や、社会的な脱プラの波に非常に高い親和性を持つこととなりました。世界水準の技術を、日本の現場の優しさ、そして地球の優しさへとつなぐ架け橋になれれば幸いです」

■ 商品概要

商品名： PODORA（ポドラ）

発売日： 2026年1月（好評発売中）

内容量： 10ml×12本入り/袋

製造元： InnuScience社

販売元： ミッケル化学株式会社

特長： グリーンシール認証、独自ブレンドバチルス菌、水溶性フィルム（ボトルレス・省プラ設計）、マルチクリーナー

香り： フローラル

【本件に関するお問い合わせ先】

ミッケル化学株式会社 担当：東日本営業部 榎本

TEL：03-5633-2520 / E-mail：info@miccheal.co.jp

URL：https://miccheal.co.jp/

PODORA商品ページ：https://miccheal.co.jp/product/podora_restroom/

PODORA希釈動画：https://youtu.be/MXXWvtzRTTo?si=3EhhKtkPzAqXmSR0