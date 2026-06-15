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実践女子大学が渋谷キャンパスで献血会を6月23日（火）に開催！ 30回献血を続ける学生の提案を初めてかなえ。『献血するって、かっこいい』という社会へ
実践女子大学（東京都渋谷区、学長：難波雅紀）は6月23日（火）、渋谷キャンパスで献血バスによる献血会を実施します。若年層の献血離れという社会課題に向き合う一人の学生が企画立案し、大学が初めてその思いをかなえた形です。6歳の時に心臓病の手術を経験し、高校時代には輸血を必要とする患者の記録映像に衝撃を受けたことが学生の原点。献血に対する若者のネガティブなイメージを変え、「献血をかっこいいものにしたい」と強い思いを抱いており、社会的なムーブメントを起こすことを目指しています。
人間社会学部３年の星野綾子さん。6歳の手術経験と高校時代に見た映像が原点
「献血はライフワーク」と公言しているのは、人間社会学部社会デザイン学科3年の星野綾子（ほしの・りょうこ）さん。自身、これまで30回献血を実施しているほか、東京都内の献血ルームで献血を促すイベントを仕掛け、経済産業省主催の社会起業家育成プログラム「ゼロイチ」で、献血で得られる血液データを健康管理に生かすアプリの開発を提案して表彰されるなど、献血啓発に継続的に取り組んでいます。
星野さんは小学1年生の時に心臓病の手術を受けました。その時、星野さん自身は輸血を受けませんでしたが、手術では輸血が必要になる可能性があったと、後に家族から聞かされました。その記憶が再びつながったのは、高校1年生の時。青少年赤十字の活動で、輸血を受けながら闘病した青年の記録映像を見て衝撃を受けると共に、「献血は、闘病している人たちのためにあるんだ。そういう人たちのために役立ちたい」と決意しました。
すぐに、近所の献血会場で父親と献血。高校時代は献血会場でのボランティアや献血講座を開くなど、献血活動に力を入れ、献血は星野さんの日常の一部になりました。輸血を必要とする人、呼びかける人、看護師、献血に来る人たち……。献血にひかれる理由について、星野さんは「患者さんのことを思って行動している人たちが集まっている献血会場の空気感は感動的で、自分自身が温かい気持ちになる」と話しています。
「こわい」を「おもしろい」に変える企画を実施
大学入学を機に、「献血の輪をさらに広げたい」と考え、10代から20代のヒアリング調査を実施しました。その結果、献血に関心はあっても、「針が怖い」「痛そう」「献血ルームに入りにくい」という理由から、行動に移せない人が多いということでした。そこで星野さんは、献血のイメージを変える企画を考え、大学１年の冬、東京・池袋の献血ルームで、「献血」と若者が好きな「リアル脱出ゲーム」を組み合わせたイベントを5日間行いました。その結果、10人が初めて献血を経験し、自分を知らない人がイベントをきっかけに献血したことに手ごたえを感じました。
学内プレゼンコンテストで最優秀賞を受賞。今回の献血会を「愛が巡る未来」の確実な一歩に
JSRAで最優秀賞に輝いた星野さん
2026年2月、星野さんは本学の学生プレゼンテーションコンテスト「Jissen Student’s Reflection Award（JSRA）」で、このイベントの取り組みを発表し、最優秀賞を受賞しました。発表後、星野さんは学長らに「大学に献血バスを呼びたい」と伝え、大学側が東京都赤十字血液センター側と調整を進め、６月23日（12:00〜16:30）、渋谷キャンパス正面玄関前で献血バスによる献血会の実施が決まりました。
献血後には包帯へオリジナルの装飾を。会話を生む「包帯デコレーション」
考案した包帯デコレーション
6月23日の献血会では、星野さんが企画した「包帯デコレーション」も予定。献血後、腕に巻く止血用の包帯の上から装飾を施す取り組みで、渋谷キャンパスに通う女子大生が身につけたくなるようなデザインを考えています。「包帯を巻いていることが、献血をした人の誇りに思えるようにしたい。また、かわいく装飾された包帯を見た友人が『どうしたの』と声をかけることで、会話のきっかけにもなる」と話し、社会貢献をしたことを「誇り」に思えるように見せることで、そこから新たな献血者が広がることも期待しています。
献血は「お菓子がもらえる」「記念品がもらえる」といった印象で語られることも少なくありません。星野さんは「献血をすることは人の命を救う行動で、自分がしたことが巡り巡って自分自身や大切な人を救うかもしれない。社会への信頼にもつながる行為で、愛が巡る未来を目指したい」としています。今回の献血会は、その確実な一歩となります。
【献血会イベント概要】
・日時：2026年6月23日（火） 12:00〜16:30
・会場：実践女子大学 渋谷キャンパス 正面および１F エントランスホール
・対象：学園関係者・教職員・学生
・内容：献血バスによる献血会、包帯デコレーション企画
・主催：実践女子大学
・協力：東京都赤十字血液センター
※当日は学内のイベントとなるため、一般の方の献血は受け付けていません。
2025年度「Jissen Student’s Reflection Award」最終選考会・表彰式を開催しました（2/21）
https://www.jissen.ac.jp/activity/year2025/20260325_gaku1.html
学生がソーシャルビジネスプランを提案する「ゼロイチ」最終報告会が27日に開催！人間社会学部２年の星野綾子さんがファイナリストで登場します（2/27）
https://www.jissen.ac.jp/notice/year2025/20260213_news1.html
人間社会学部の学生が社会起業家プログラム「ゼロイチ」ファイナルピッチに登壇（2/27）
https://www.jissen.ac.jp/activity/year2025/20260317_gaku1.html
実践人、2026.03.02
献血へのハードルを下げたい！学生がリアル脱出ゲームで仕掛けた「こわい→おもしろい」イメージ転換の挑戦
https://jissen-topics.jp/article/374/
▼本件に関する問い合わせ先
実践女子学園
経営企画部広報課
住所：東京都渋谷区東1-1-49
TEL：03-6450-6837
メール：koho-ml@jissen.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
「献血はライフワーク」と公言しているのは、人間社会学部社会デザイン学科3年の星野綾子（ほしの・りょうこ）さん。自身、これまで30回献血を実施しているほか、東京都内の献血ルームで献血を促すイベントを仕掛け、経済産業省主催の社会起業家育成プログラム「ゼロイチ」で、献血で得られる血液データを健康管理に生かすアプリの開発を提案して表彰されるなど、献血啓発に継続的に取り組んでいます。
星野さんは小学1年生の時に心臓病の手術を受けました。その時、星野さん自身は輸血を受けませんでしたが、手術では輸血が必要になる可能性があったと、後に家族から聞かされました。その記憶が再びつながったのは、高校1年生の時。青少年赤十字の活動で、輸血を受けながら闘病した青年の記録映像を見て衝撃を受けると共に、「献血は、闘病している人たちのためにあるんだ。そういう人たちのために役立ちたい」と決意しました。
すぐに、近所の献血会場で父親と献血。高校時代は献血会場でのボランティアや献血講座を開くなど、献血活動に力を入れ、献血は星野さんの日常の一部になりました。輸血を必要とする人、呼びかける人、看護師、献血に来る人たち……。献血にひかれる理由について、星野さんは「患者さんのことを思って行動している人たちが集まっている献血会場の空気感は感動的で、自分自身が温かい気持ちになる」と話しています。
「こわい」を「おもしろい」に変える企画を実施
大学入学を機に、「献血の輪をさらに広げたい」と考え、10代から20代のヒアリング調査を実施しました。その結果、献血に関心はあっても、「針が怖い」「痛そう」「献血ルームに入りにくい」という理由から、行動に移せない人が多いということでした。そこで星野さんは、献血のイメージを変える企画を考え、大学１年の冬、東京・池袋の献血ルームで、「献血」と若者が好きな「リアル脱出ゲーム」を組み合わせたイベントを5日間行いました。その結果、10人が初めて献血を経験し、自分を知らない人がイベントをきっかけに献血したことに手ごたえを感じました。
学内プレゼンコンテストで最優秀賞を受賞。今回の献血会を「愛が巡る未来」の確実な一歩に
JSRAで最優秀賞に輝いた星野さん
2026年2月、星野さんは本学の学生プレゼンテーションコンテスト「Jissen Student’s Reflection Award（JSRA）」で、このイベントの取り組みを発表し、最優秀賞を受賞しました。発表後、星野さんは学長らに「大学に献血バスを呼びたい」と伝え、大学側が東京都赤十字血液センター側と調整を進め、６月23日（12:00〜16:30）、渋谷キャンパス正面玄関前で献血バスによる献血会の実施が決まりました。
献血後には包帯へオリジナルの装飾を。会話を生む「包帯デコレーション」
考案した包帯デコレーション
6月23日の献血会では、星野さんが企画した「包帯デコレーション」も予定。献血後、腕に巻く止血用の包帯の上から装飾を施す取り組みで、渋谷キャンパスに通う女子大生が身につけたくなるようなデザインを考えています。「包帯を巻いていることが、献血をした人の誇りに思えるようにしたい。また、かわいく装飾された包帯を見た友人が『どうしたの』と声をかけることで、会話のきっかけにもなる」と話し、社会貢献をしたことを「誇り」に思えるように見せることで、そこから新たな献血者が広がることも期待しています。
献血は「お菓子がもらえる」「記念品がもらえる」といった印象で語られることも少なくありません。星野さんは「献血をすることは人の命を救う行動で、自分がしたことが巡り巡って自分自身や大切な人を救うかもしれない。社会への信頼にもつながる行為で、愛が巡る未来を目指したい」としています。今回の献血会は、その確実な一歩となります。
【献血会イベント概要】
・日時：2026年6月23日（火） 12:00〜16:30
・会場：実践女子大学 渋谷キャンパス 正面および１F エントランスホール
・対象：学園関係者・教職員・学生
・内容：献血バスによる献血会、包帯デコレーション企画
・主催：実践女子大学
・協力：東京都赤十字血液センター
※当日は学内のイベントとなるため、一般の方の献血は受け付けていません。
2025年度「Jissen Student’s Reflection Award」最終選考会・表彰式を開催しました（2/21）
https://www.jissen.ac.jp/activity/year2025/20260325_gaku1.html
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実践人、2026.03.02
献血へのハードルを下げたい！学生がリアル脱出ゲームで仕掛けた「こわい→おもしろい」イメージ転換の挑戦
https://jissen-topics.jp/article/374/
▼本件に関する問い合わせ先
実践女子学園
経営企画部広報課
住所：東京都渋谷区東1-1-49
TEL：03-6450-6837
メール：koho-ml@jissen.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/