実践女子大学が渋谷キャンパスで献血会を6月23日（火）に開催！ 30回献血を続ける学生の提案を初めてかなえ。『献血するって、かっこいい』という社会へ

実践女子大学が渋谷キャンパスで献血会を6月23日（火）に開催！ 30回献血を続ける学生の提案を初めてかなえ。『献血するって、かっこいい』という社会へ