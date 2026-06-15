【開催報告】日本経営主催「トップマネジメントセミナー東京」を開催 ― “検索できない現場の最適解”をテーマに活発な対話を実施

株式会社日本経営

株式会社日本経営(https://www.nkgr.co.jp/)（本社：大阪府豊中市、代表取締役社長：橋本 竜也、以下 日本経営）は、2026年5月22日（金）、TODA HALL & CONFERENCE TOKYO（東京都中央区）にて、医療機関の経営者・経営幹部を対象とした「トップマネジメントセミナー東京」を開催いたしました。

本セミナーは、“検索できない現場の最適解”をテーマに、2026年度診療報酬改定や人口減少、人材不足など医療機関を取り巻く経営環境の変化を見据えながら、病院経営の本質的な課題について考える場として企画したものです。当日は全国の医療機関から経営者・経営幹部50名が参加し、講演や事例共有、交流セッションを通じて活発な意見交換が行われました。

■開催背景

講演風景

医療業界では、診療報酬改定への対応に加え、人口構造の変化や人材確保の難しさなど、病院経営を取り巻く環境が大きく変化しています。一方で、インターネットやAIを通じて多くの情報が得られる時代となった今でも、自院の将来戦略や組織運営に関する答えは、必ずしも一般論の中にあるとは限りません。

そこで日本経営は、同じ課題意識を持つ経営者・経営幹部が対面で集い、現場での経験や実践知を共有する場として、本セミナーを開催いたしました。

■当日のプログラム

当日は、千葉大学医学部附属病院 副病院長 井上 貴裕氏による基調講演「2026診療報酬改定 × 人口減 × 人材不足 急性期病院の生き残る戦略」からスタートしました。

続いて、日本経営 代表取締役社長 橋本竜也による「この10年で変わった病院経営の問い」をテーマとした講演を実施し、医療機関を取り巻く環境変化と経営者に求められる視点について解説しました。

また、日本経営のコンサルタントによる戦略コンサルティング事例、医師人事・マネジメント事例、看護部を起点とした業務プロセス改革事例など、現場での実践事例を紹介しました。

■交流セッションで活発な情報交換

基調講演１.「2026診療報酬改定 × 人口減 × 人材不足 急性期病院の生き残る戦略」登壇：千葉大学医学部附属病院 副病院長 井上 貴裕 氏株式会社日本経営 代表取締役社長 橋本 竜也株式会社日本経営 吉岡 諒哉株式会社日本経営 太田 昇蔵株式会社日本経営 兄井 利昌

本セミナーの特徴である参加者交流セッションでは、参加者同士がテーブルごとに分かれ、それぞれの病院が抱える課題や取り組みについて意見交換を実施しました。

会場では、病院経営の方向性、人材確保、組織マネジメント、地域連携など幅広いテーマについて活発な議論が行われ、講演だけでは得られない現場の知見や経験が共有されました。

その後のパネルQ&Aセッションでは、参加者から寄せられた質問に対して登壇者が回答し、病院経営における実践的な視点や考え方について理解を深める機会となりました。

■参加者の声

パネルQ&Aセッション休憩時間も続く意見交換日本経営社員も入りディスカッション１.日本経営社員も入りディスカッション２.

アンケートでは、「大変参考になった」「参考になった」と回答した参加者が多数を占めました。

参加者からは、

・「普段聞くことのできない他院の取り組みや考え方を知ることができた」

・「他病院の経営層との情報交換が非常に有意義だった」

・「講演だけでなく、交流セッションの時間が特に参考になった」

・「病院経営における課題を改めて整理する機会となった」

などの声が寄せられました。

■今後の展開

日本経営は今後も、医療機関の経営者・経営幹部の皆さまが実践的な知見を共有し、持続可能な病院経営について考える機会を提供してまいります。

また、経営戦略、人材マネジメント、業務改革など、医療機関が直面する課題解決を支援する取り組みを通じて、地域医療の発展に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社日本経営

代表者：代表取締役社長 橋本 竜也

所在地：大阪府豊中市寺内2丁目13番3号

設立：1999年（日本経営グループ創業：1967年）

URL：https://www.nkgr.co.jp/

事業内容：経営コンサルティング、人事評価制度構築・運用支援 他

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社日本経営

日本経営セミナー事務局

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