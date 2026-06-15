シリーズコラム「Oshicoco流💡」始動。チーム、うちの子、食パンの袋留め、推せるものはなんでも推す！！テクノア×Oshicocoで推し活ビジネスのDXをサポート

株式会社テクノアシリーズコラム「Oshicoco流💡」始動。

株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎耕治）は、SNS総フォロワー11万人の推し活応援メディアを運営する株式会社Oshicoco（本社：東京都渋谷区、代表取締役：多田 夏帆）と共同で、オリジナルグッズ制作シミュレーター『i-DESIGNER（アイデザイナー）』の活用をテーマにしたシリーズコラム「Oshicoco流💡」を始動し、第一弾となる4本を2026年6月15日（月）に公開しました。

本シリーズは、推し活ファンやペットオーナーの「作りたい」という熱量を、グッズベンダー様・IPホルダー様の「売れる仕組み」へと変える--すなわち「推し活ビジネスのDX」を、実体験レポートの形で事業者の皆様に示す取り組みです。スポーツ・ペット・地元グッズ・デザイン検証と切り口を変えながら、デザイン経験のない方でもシミュレーターで完成イメージを確認しながら制作を進められることを描いています。

なお、「推し活ビジネスのDX」は、6月開催の「推し活EXPO」会場でもご案内いたします。

出展情報：https://i-designer.com/news/20260604

展示会名：第5回 推し活EXPO【夏】（ライフスタイルWeek夏2026内）

開催日時：6月24日（水）～26日（金）

ブース ：L46-42

「作りたい」はある。でも完成イメージが見えなかった

推し活ファンやペットオーナーが「自分だけのグッズを作りたい」と思っても、デザインソフトの操作・完成イメージの不確かさ・入稿データの作成が壁になってきました。グッズベンダー様にとっても、イメージ共有不足によるクレームや入稿不備の対応は現場の負担です。

オリジナルグッズ制作に関するアンケート調査より抜粋

実際、テクノアとOshicocoが共同で実施した「オリジナルグッズ制作に関するアンケート調査」では、高度なシミュレーション機能を「活用したい」と回答した推し活層が100%にのぼりました。

※オンラインでの商品オーダー時に完成イメージをシミュレーションできる機能があると「とても嬉しい」、「まあ嬉しい」という回答の合計が100%でした。

あわせて、完成品のクオリティへの不安を7割以上が感じているという結果も出ており、「作りたい」気持ちと「仕上がりへの不安」が同居している実態がうかがえます。

この不安を解消し、「ファンが欲しくなる体験」へと変えることが、グッズ事業の成果に直結します。

【調査概要】

調査名：オリジナルグッズ制作に関するアンケート調査（株式会社Oshicoco、株式会社テクノア 共同調査）

集計期間：2025年9月2日～9月9日

調査対象：Instagram「推し活応援メディアOshicoco」フォロワーの推し活層

総有効回答数：834件

調査方法：株式会社Oshicocoの調査サービス『推しペディア』を活用

調査結果（株式会社OshicocoによるPR TIMESリリース）：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000147.000095735.html

画面で確認しながら作ると、プロと素人の差が縮まった

今回のコラムのひとつでは、デザイナーとデザイン未経験者が同じテーマのスマホケースを『i-DESIGNER』で制作しました。本検証では、どちらも約10分で仕上がり、プロと素人の差はほとんど見られませんでした。完成イメージを画面で確認しながら調整できることが、制作のハードルを下げる要因と考えられます。

■シリーズコラム「Oshicoco流💡」第一弾の4本

スタジアムで推しを全力応援、でも可愛さは譲れない。

毎週末スタジアムに通う現役女子大生ライターが、観戦必須持ち物8選を実体験から厳選。番外編では、『i-DESIGNER』でカスタムユニフォームを作る方法も紹介しています。スポーツチームなどのライセンサー様・IPホルダー様のファングッズ展開のヒントになる内容です。

【スポーツ推し活】全力応援×可愛さは譲れない！選手推し女子大生が教える「観戦必須持ち物」8選(ハート)(https://i-designer.com/media/12)

うちの子、グッズになりました。

スマホのカメラロールに眠っているあの一枚を、アクリルスタンドや缶バッジ、トートバッグに。ペットオーナーが「写真1枚から作れるグッズ5選」を実際に試した体験レポートです。ペット領域は写真1枚から始められる、グッズ事業者様にとって裾野の広い市場です。

初心者でも簡単！ペットの写真で作るオリジナルグッズアイデア5選！(https://i-designer.com/media/11)

食パンの袋を留めるあのプラスチック、実は埼玉産でした。

「バッグ・クロージャー」と呼ばれるあのアイテム、国内生産のほぼすべてを担うのは埼玉県川口市の1社です。そんなマニアックな“埼玉あるある”をアクリルキーホルダーにした体験レポート。地域グッズ展開を考える事業者様にも参考になる内容です。

【地元グッズ・制作体験レポート】「埼玉あるある」をグッズ化！(https://i-designer.com/media/14)

デザイナー vs 素人、約10分で勝負してみた。

「シミュレーターがあっても、結局デザイン力がないと無理では？」という疑問を、実際の制作対決で検証しました。結果は本文でご確認ください。

【検証】オリジナルグッズ制作、シミュレーターを使えばデザイン素人でも勝てる説(https://i-designer.com/media/13)

まずは「作る体験」をお試しください

『i-DESIGNER』 アクリルキーデザインシミュレーター イメージ

グッズベンダー様・IPホルダー様・地域事業者様の導入検討は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。エンドユーザー様が体験する制作・注文フローを、デモサイトでそのままお試しいただけます。

→ デモサイト：https://i-designer.com/demosite

→ コラム一覧：https://i-designer.com/media/

→ お問い合わせ：https://i-designer.com/

■株式会社Oshicocoについて

“推し活”層をターゲットに、オンラインストア・メディア運営、推し活マーケティング支援（企画・調査・広告）、グッズ製造・ライセンスビジネスを展開。

所在地：東京都渋谷区神宮前3-32-2 K's APARTMENT303

代表取締役：多田 夏帆

公式HP：https://corp.oshicoco.co.jp/

株式会社テクノア

中小製造業様を中心に、医療機関様、カスタムECサイト様に各種パッケージシステムを提供するIT企業。

IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現を支援しています。



企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする