株式会社プレサンス、父の日にちなんだ特別企画「父の日の家族写真撮影キャンペーン」を開催

株式会社プレサンス

株式会社プレサンス（本社 大阪府大阪市中央区、代表取締役社長 原田 昌紀、以下「当社」という）は、2026年6月21日（日）の「父の日」にちなんで、当社が運営する一部のマンションサロンにて、ご家族でご来場いただいたお客様を対象とした特別企画『父の日の家族写真撮影キャンペーン』を開催いたします。

■ イベント実施の背景

住まい探しは、ご家族のこれからの未来や暮らしを思い描く大切な時間です。当社は「家族のための住まい」を提供する企業として、父の日という特別な日にマンションサロンへ足を運んでくださったご家族へ、感謝の気持ちを込めて本イベントを企画いたしました。新しい住まいを検討する一日が、ご家族にとって素敵な思い出の1ページとなるようお手伝いいたします。

※画像はイメージです。■ プロカメラマンによる撮影した記念写真をプレゼント

イベント開催期間中に、対象となるマンションサロンへご来場いただいたお客様に、プロのカメラマンによる家族写真の撮影サービスをご提供いたします。

撮影したお写真は、フォトフレームにセットし、お客様へプレゼントいたします。事前準備などは不要で、モデルルームのご見学や住まいのご相談とあわせて、お気軽にご参加いただけます。

■ 開催概要

イベント名： 特別企画「父の日の家族写真撮影キャンペーン」

開催日程： 2026年6月21日(日)10時～17時

対象者： 各拠点ごとに先着10組様(※1)

参加費： 無料

特典： プロカメラマンが撮影したご家族の写真を、写真立てに入れてプレゼント

(※1)ご案内枠や撮影の枠には限りがございますので、事前のご来場予約をおすすめしております。なお、当日の枠に空きがある場合は、ご予約なしでも撮影いただけます。

※各サロンの営業時間およびご予約方法等の詳細につきましては、当社公式サイトまたは各物件の公式ページをご確認ください。

■ 実施予定マンションサロン

プレサンス本山駅前マンションサロン

所在地：愛知県名古屋市千種区末盛通5丁目14-1

お問い合わせ先：0120-228-851

プレサンス名古屋スタイルギャラリー

所在地：愛知県名古屋市中区錦3丁目22-26名古屋スルガビル6階

お問い合わせ先：0120-816-777



プレサンス ロジェ 宮前平ルミエル マンションギャラリー

所在地：神奈川県川崎市宮前区鷺沼1-11-1

お問い合わせ先：0120-884-448



プレサンス南浦和駅前マンションサロン

所在地：埼玉県さいたま市南区南本町１丁目7-4 まるひろ南浦和SC 5階

お問い合わせ：0120-072-625



プレサンス昭和町駅前スタイルギャラリー

所在地：大阪府大阪市阿倍野区昭和町1-9-24

お問い合わせ先：0120-778-998



プレサンス新大宮スタイルギャラリー

所在地：奈良県奈良市大宮町４丁目295-10 奈良朝日生命川口ビル 1F

お問い合わせ先：0120-312-346

【会社概要】

〈株式会社プレサンス〉

株式会社プレサンスは、主に関西・東海圏を中心に新築マンションの企画・開発・分譲を手がける不動産ディベロッパーです。2025年には、近畿圏で16年連続、名古屋市内で15年連続となる分譲マンション供給戸数ランキング第1位を獲得。さらに、2025年の全国分譲マンション供給戸数ランキングにおいても第1位を獲得し、全国トップの実績を誇ります。(2026年2月現在)

URL：https://www.pressance.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社プレサンス 広報戦略室

電話番号：0120-996-442

メールアドレス：kouhou@pressance.co.jp