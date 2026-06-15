「地域まるごとホテル＠三浦半島」事業の葉山棚田エリアがオープンします！

1 コンセプト：『葉山のわ』滞在をきっかけに広がる、葉山との新たなつながりの創出

神奈川県

棚田を感じる宿泊や農作業・散策などの体験や関わる人との出会いを通して、葉山の多面的な魅力に触れていただき、関係人口を増やすことで、400年以上続いてきた葉山町上山口にある棚田が、次の100年に続いていくことを目指します。

葉山町上山口にある棚田

2 葉山棚田エリアについて

(1)場所

三浦郡葉山町上山口2763周辺

(2)概要宿泊

築80年以上の古民家を改修した宿泊施設「わたや」では、棚田・里山の暮らしを体感できる滞在体験を提供します。

宿泊施設「わたや」の外観

ライブラリースペース

和室

ダイニング

テラス

飲食

棚田のお米を精米し、炊き上げる体験を軸に、周辺農家が育てた野菜や三浦半島の魚介など、地域の自然の恵みを味わえる食材をご用意し、お客様ご自身で調理を楽しみながら、葉山棚田エリアならではの食を満喫していただけます。

地域の自然の恵みを味わえる食材

BBQ

鍋

体験

田植え・稲刈りや野菜の栽培・収穫をする農作業体験をはじめ、棚田のお米を使ったアイスづくりや野草茶のワークショップ、しめ縄づくりなど、様々な体験プログラムを提供します。

棚田での田植えの様子

散策体験

農作業体験

3 予約方法

インターネットから予約を受け付けます。

Airbnb URL：https://www.airbnb.jp/rooms/1682339930415962849

Booking.com URL：https://www.booking.com/Share-YcxYOD0

注記 「地域まるごとホテル＠三浦半島」事業について

「地域まるごとホテル」は三浦半島の各地域がもつ「このまちならでは」の魅力をまるごと体験できる新しい旅のスタイル。県では、宿泊、食事、買い物、体験等の様々な事業者が、地域一体となって、歴史、文化、産業等といった地域固有の魅力を活かしたストーリー性のあるパッケージプランを提供するエリアを、三浦半島内に増やす取組を推進しています。詳細は、県ホームページをご覧ください。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/d2t/chiki/marugoto_hotel/marugoto_hotel.html

神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター

企画調整部長 塚本 電話046-823-0267

企画調整課長 高田 電話046-823-0269