「地域まるごとホテル＠三浦半島」事業の葉山棚田エリアがオープンします！

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神奈川県

1　コンセプト：『葉山のわ』滞在をきっかけに広がる、葉山との新たなつながりの創出


棚田を感じる宿泊や農作業・散策などの体験や関わる人との出会いを通して、葉山の多面的な魅力に触れていただき、関係人口を増やすことで、400年以上続いてきた葉山町上山口にある棚田が、次の100年に続いていくことを目指します。



葉山町上山口にある棚田


2　葉山棚田エリアについて


(1)場所

三浦郡葉山町上山口2763周辺


(2)概要
宿泊


築80年以上の古民家を改修した宿泊施設「わたや」では、棚田・里山の暮らしを体感できる滞在体験を提供します。





宿泊施設「わたや」の外観



ライブラリースペース





和室





ダイニング





テラス




飲食


棚田のお米を精米し、炊き上げる体験を軸に、周辺農家が育てた野菜や三浦半島の魚介など、地域の自然の恵みを味わえる食材をご用意し、お客様ご自身で調理を楽しみながら、葉山棚田エリアならではの食を満喫していただけます。





地域の自然の恵みを味わえる食材



BBQ








体験


田植え・稲刈りや野菜の栽培・収穫をする農作業体験をはじめ、棚田のお米を使ったアイスづくりや野草茶のワークショップ、しめ縄づくりなど、様々な体験プログラムを提供します。





棚田での田植えの様子



散策体験





農作業体験




3　予約方法


インターネットから予約を受け付けます。


Airbnb　URL：https://www.airbnb.jp/rooms/1682339930415962849


Booking.com　URL：https://www.booking.com/Share-YcxYOD0



注記　「地域まるごとホテル＠三浦半島」事業について

「地域まるごとホテル」は三浦半島の各地域がもつ「このまちならでは」の魅力をまるごと体験できる新しい旅のスタイル。県では、宿泊、食事、買い物、体験等の様々な事業者が、地域一体となって、歴史、文化、産業等といった地域固有の魅力を活かしたストーリー性のあるパッケージプランを提供するエリアを、三浦半島内に増やす取組を推進しています。詳細は、県ホームページをご覧ください。


https://www.pref.kanagawa.jp/docs/d2t/chiki/marugoto_hotel/marugoto_hotel.html


神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター

企画調整部長　塚本　電話046-823-0267
企画調整課長　高田　電話046-823-0269