【静岡・浜名湖】弁天島海浜公園から船でホテルへ。地元遊船組合と連携した湖上クルーズを6月15日開始【グランドメルキュール浜名湖リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

グランドメルキュール浜名湖リゾート＆スパ（静岡県浜松市、総支配人：渡邉 昌広）は、2026年6月15日（月）より、地元・弁天島遊船組合と連携した「伝統漁船クルーズ体験」を開始します。あわせて、浜名湖や浜松の文化・地域資源を活用した館内クラフト体験施設「HAMANA工房」でのクラフト体験の提供を開始します。

本取り組みは、地域で長く親しまれてきた伝統の操船技術や地域資源を、ホテル滞在と組み合わせることで新たな旅の価値として発信する共同プロジェクトです。ホテルが地域と宿泊者をつなぐ場となり、浜名湖の自然や文化に触れる機会を提供します。

館内に誕生する「HAMANA工房」でのクラフト体験や、既存の充実した館内コンテンツと掛け合わせることで、宿泊そのものが旅の目的となる「滞在型デスティネーションホテル」を目指します。

弁天島海浜公園とホテルを結ぶ、伝統漁船クルーズ体験

湖上から弁天島の赤鳥居「弁天島観光シンボルタワー」

今回開始するクルーズ体験では、弁天島エリアで長年親しまれてきた浅瀬や水路を進む操船技術を活用し、弁天島海浜公園とホテルを結ぶ「ウェルカムクルーズ」「グッバイクルーズ」を展開します。弁天島駅から徒歩すぐの弁天島海浜公園より乗船し、湖上を巡りながらホテルへ向かうことができるほか、ホテル出発時には旅の余韻を感じながら弁天島海浜公園へ向かうことができます。

使用する船は、漁船ならではの湖面に近い目線が特徴です。大型船では体験しにくい水面との距離感や、橋の下を通過する迫力、東海道新幹線、弁天島の赤鳥居など、浜名湖ならではの景観を湖上から眺められます。ホテルへの到着時・出発時の移動時間を、浜名湖の自然や景観に触れる体験として提供します。

浜名湖の自然を守り、地域の操船技術を受け継ぐ弁天島遊船組合

連携先である弁天島遊船組合は、船の運航だけでなく、多くの生き物の隠れ家となる海草「アマモ」の藻場を守る活動にも取り組んでいます。2025年4月には、弁天島沿岸で5年ぶりにアマモの群生が確認されました。 当ホテルでは、弁天島遊船組合との連携を通じて、浜名湖の景観だけでなく、地域で受け継がれてきた技術や自然環境への取り組みにも触れられる滞在体験を提供します。

＜伝統漁船クルーズ体験：概要＞

【メニュー】

・ウェルカムクルーズ（弁天島海浜公園 → ホテル）※到着の瞬間から特別な旅が始まります。

・グッバイクルーズ（ホテル → 弁天島海浜公園）※旅の余韻を楽しみながら駅へ向かいます。

・浜名湖ボートクルーズ（ホテル発着 湖上遊覧）※滞在中のアクティビティとして楽しめます。

【料金（3コース共通）】大人 2,500円、小人 1,500円、幼児無料 ※ボートクルーズは、追加料金で貸切にすることも可能です（詳細はお問い合わせください）。

【定員】最大10名（無料の幼児を含めた人数となります）

【備考】天候により運航を中止する場合があります。

伝統漁船クルーズ詳細 :https://grand-mercure-lakehamana-resortandspa.jp/?post_type=sightseeing&p=2788&preview=true

浜名湖・浜松の文化を形にするクラフト体験施設「HAMANA工房」

館内1階に新設される「HAMANA工房」では、浜名湖や浜松の文化、地域資源を活用したクラフト体験を提供します。浜名湖の貝殻や静岡茶など、地域にゆかりのある素材を使い、ものづくりを通じて旅の思い出を形として持ち帰ることができます。 浜松市は、複数の世界的企業の創業地であり、「ものづくりの街」「音楽の街」としての側面を持つ地域です。その根底には、「まずやってみよう」「新しいことに挑戦しよう」という「やらまいか精神」が根付いています。HAMANA工房では、地域資源を活用したクラフト体験を通じて、浜松のものづくり文化に触れる機会を提供します。

HAMANA工房では、今後も地域の職人や伝統工芸、地域資源と連携し、体験プログラムを追加していく予定です。シーズンごとに異なる「やらまいか精神」に触れることができる、何度来ても飽きない体験スポットとして進化し続けます。

【体験メニュー例】

貝殻アクセサリーミニピアノ紙工作

・貝殻アクセサリー作り：浜名湖の貝殻を使ったオリジナルアクセサリー制作。

・ミニ浜松凧作り：伝統の「浜松まつり」を象徴する大凧をモチーフにしたクラフト。

・茶葉サシェ作り：館内で使用した静岡茶の茶葉を再利用した消臭袋作り。

・ミニピアノ紙工作：音楽の街・浜松らしいピアノをモチーフにした立体工作。

（出典：一般社団法人全日本ピアノ指導者協会）

HAMANA工房 概要

【場所】グランドメルキュール浜名湖リゾート＆スパ 1階

【営業時間】9:00～11:00 / 15:00～20:00

【対象】宿泊者（夏休みの自由研究や雨天時のアクティビティにも最適）

【料金】原則無料（宿泊料金に含む）※一部特別プログラムは有料

HAMANA工房詳細 :https://grand-mercure-lakehamana-resortandspa.jp/?post_type=sightseeing&p=3153&preview=true

滞在中の楽しみ方が広がる館内コンテンツ

当ホテルでは、追加料金なしで楽しめる「オールインクルーシブ」の贅沢とともに、一日中館内で満喫できるバラエティ豊かなコンテンツを展開しています。

ブックチャペル＆ハマナコノコワイヨル

【ブックチャペル】

チャペルを美しい本に囲まれた幻想的な空間へリニューアル。静かに読書を楽しめる聖地です。

【ハマナコノコワイヨル】

地域に伝わる伝承をモチーフにした、ご家族でゾクゾク楽しめるホテル限定の周遊型ホラーアトラクション。

ボッチャ＆モルック

【中庭ボッチャ＆モルック】

開放的な中庭で、小さなお子さまからシニアまで気軽に楽しめる人気のユニバーサルスポーツ。

浜名湖を一望できるエグゼクティブラウンジ

【贅沢なラウンジ＆ビュッフェ】

地元のお酒や、浜名湖周辺の食材を活かしたお料理を心ゆくまで。この夏は、大人も子どももワクワクする【季節限定かき氷バー】も登場します。

＜スケジュール例＞

1日日

15:00 「ウェルカムクルーズ」にて、チェックイン 船頭さんの解説とともに、湖上のアマモや新幹線、赤鳥居の絶景を巡りホテルへ直行。 到着後は、オールインクルーシブのラウンジにて一息。

16:00 「HAMANA工房」にて、貝殻アクセサリー等の作成 浜名湖の貝殻や廃棄茶葉を使い、地域の「やらまいか精神」に触れるアップサイクル体験。

17:00 「ブックチャペル」で浜松にちなんだ作品を片手に、記念撮影

18:00 ビュッフェレストランにて、浜名湖に沈む夕日を見ながら夕食

19:30 スマホを片手に、地域伝承ホラー「ハマナコノコワイヨル」でホテル内を探索

21:00 夜のラウンジにて、追加料金なしで地域のドリンクやおつまみを堪能

2日目

8:00 朝食ビュッフェで浜松・静岡の味覚を堪能

9:30 「グッバイクルーズ」で、伝統漁船の風を感じながら弁天島海浜公園へ

10:30 天竜浜名湖鉄道の転車台見学や沿線散策で地域文化に触れる

13:00 「音楽の街・浜松」の歴史が薫るスポットを巡り、世界の音の文化に触れる

15:00 旅の思い出とともに帰路へ

今回のクルーズ体験とHAMANA工房の開始により、浜名湖の自然、文化、ものづくり、人とのつながりをより深く体感できる滞在価値を提供します。湖上を吹き抜ける風を感じる時間。地域の文化に触れながら手を動かす時間。その土地ならではのサステナブルな体験を通じて、旅の記憶がより豊かなものになることを願っています。

グランドメルキュール浜名湖リゾート＆スパは、地域の皆様とともに、ここでしか味わえない「新しい旅の価値」を発信してまいります。

グランドメルキュール浜名湖リゾート&スパ

浜名湖畔のホテルプロジェクター付きのファミリースーペリアルーム名物 うなぎバーガー

移りゆく浜名湖の景色を眺めながら、絶景と温泉に癒され、ゆったりと過ごせるリゾートホテルです。この地ならではの食材を活かした夕食、朝食ビュッフェや温泉、ラウンジ、一部アクティビティのご

利用が含まれたオールインクルーシブで滞在を楽しめます。

【所在地】静岡県浜松市中央区雄踏町山崎4396番地1

【TEL】03-6627-4647（予約センター）

【料金】25,500円～（2名1室利用時／夕朝食・ラウンジ利用含む）

【備考】クルーズ体験は別料金（大人2,500円‧小人1,500円）

【URL】https://grand-mercure-lakehamana-resortandspa.jp/

■ グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、「Discover Local Grandly～地域の魅力を、グランドに堪能する～」をコンセプトに、その土地ならではの文化の豊かさを称え、伝統・エレガンス・本物志向が調和した上質な滞在体験を提供するプレミアムブランドです。それぞれのデスティネーションの本質に根ざし、五感を呼び覚ます体験と地域の魅力を尊重したストーリーテリングを通じて、ゲストに深い没入感をもたらします。地域に息づく風習や食文化、アート、人とのつながりを大切にしながら、ひとつひとつの体験をその土地への敬意として丁寧に紡いでいます。国際水準のホスピタリティとローカルの個性を融合させることで、深くローカルに根ざしながらも、豊かで上質な滞在を提供します。現在、グランドメルキュールは10カ国以上で80以上のホテルを展開しており、フラッグシップホテルにはインドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、グランドメルキュール・リオデジャネイロ・コパカバーナなどがあります。グランドメルキュールは、110カ国以上で5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤルティプログラム ALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

■ アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界 110カ国以上で 5,800 を超えるホテルやレジデンス、10,000 を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約 45 のホテルブランド、さらに Ennismore と共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALL は、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤルティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967 年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISIN コード：FR0000120404）および OTC 市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2026年6月15日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。