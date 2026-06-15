【外食予約の新たな選択肢】ホリイフードサービス、Retty予約受付を10業態73店舗で開始！実名口コミからそのまま予約可能に

ホリイフードサービス株式会社

関東を中心に12業態・78店舗を展開する外食企業、ホリイフードサービス株式会社（本社：茨城県水戸市、代表取締役社長：藤田 明久）は、実名口コミのグルメ情報・予約サイト「Retty（レッティ）」での予約受付を開始いたしました。(一部店舗を除く。)

近年、飲食店選びにおいて口コミの信頼性を重視する消費者が増加しています。今回の導入により、利用者は実際の利用者による口コミを参考にしながら、そのままスムーズに店舗予約が可能となります。店舗側にとっても新たな顧客接点の創出が期待されます。

Retty（レッティ）とは？

「Retty（レッティ）」 は、「自分にベストなお店が見つかる」実名口コミのグルメ情報・予約サイトです。実名ユーザーによるオススメの口コミによって「新たな『食体験』を創り上げ、人生をもっとHappyに」することを目指しています。信頼できるポジティブな情報から自分の好みやシーンに合わせた柔軟なお店探しができます。2011年6月のサービスリリース以来、幅広い年代にご利用いただき、今年15周年を迎えました。

iPhoneアプリ： https://itunes.apple.com/jp/app/id473919569

Androidアプリ： https://play.google.com/store/apps/details?id=me.retty

Retty（レッティ）導入業態(10業態73店舗)

今後の展開

外食業界では、オンライン予約と口コミサービスの連携が今後さらに重要になると考えられています。消費者は単に店舗を探すだけでなく、実際の体験談や利用シーンを参考にしながら飲食店を選ぶ傾向を強めています。

ホリイフードサービスでは、こうした市場環境の変化に対応しながら、多様な予約チャネルの整備を進め、お客様がより便利に店舗を利用できる環境づくりを推進してまいります。

Retty株式会社 会社概要

会社名：Retty株式会社（Retty,Inc.）

代表者：代表取締役社長 平野 雅也

所在地：東京都港区芝公園2-10-1 住友不動産芝園ビル2階

事業内容：実名口コミのグルメ情報・予約サイト「Retty」の運営

URL：https://corp.retty.me/

ホリイフードサービス株式会社 会社概要

会社名(商号): ホリイフードサービス 株式会社

英文社名: Ｈｏｒｉｉｆｏｏｄｓｅｒｖｉｃｅ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

代表者: 代表取締役社長 藤田 明久

所在地: 〒310-0803 茨城県水戸市城南３丁目１０－１７ カーニープレイス水戸 4階

事業内容: 飲食店のチェーン展開・運営

URL: https://www.horiifood.co.jp/