【夏休みの過ごし方】白馬村の山・川・空を大満喫！林間学校きつねキャンプ（全5日程）

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育（本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志）は、2026年夏休みに、今年は5日程で「林間学校きつねキャンプ（全5日程）(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/list?name=%E3%81%8D%E3%81%A4%E3%81%AD&search=1)」を開催いたします。

■おすすめポイント

１.気球に乗って眺める白馬村の景色！

【昨シーズン4本すべてのツアーで満席・ほぼ満席になったツアーです。今年は5本に増枠してますが、

残席状況にご注意ください。】

STSの夏ツアーで唯一、気球の体験ができます。気球から見下ろす朝の白馬の光景はとてもキレイで、毎年ほとんどのお子様が、その日の印象に残った体験として気球を選んでくれています。

２.白馬村のアウトドアアクティビティ！

山ではハイキング、川では魚のつかみ取りや水遊び、そして熱気球の体験で空を近くに感じることで白馬の自然を余すことなく満喫できます。体験内容のバリエーションが多く、色々なことを経験できることも本ツアーの特徴です。

３.過去ツアーの様子と別日程。野生のカモシカと遭遇?!

運が良ければ、野生のカモシカにも会えるかもしれません。※過去実施したツアーで宿のすぐ近くにカモシカが現れたことがありました

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過去開催した同ツアーのInstagram投稿はコチラ！

熱気球体験の様子(https://www.instagram.com/p/DMWJGPlzhhV/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D)

川遊び・魚のつかみ取りの様子(https://www.instagram.com/p/DMXilRHyK1q/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D)

アスレチック遊び・ツリーハウス作りの様子(https://www.instagram.com/p/DMUgy0KRW_q/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D)

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【別日程】

7/27出発 林間学校きつねキャンプ【3泊4日】(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1977)

7/31出発 林間学校きつねキャンプ【3泊4日】(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/2023)

8/17出発 林間学校きつねキャンプ【2泊3日】(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/2021)

8/21出発 林間学校きつねキャンプ【2泊3日】(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/2022)

上記コースもございます。日程のご都合がつかない方はご検討下さい。

■日程１.（例）【７/19出発】 林間学校きつねキャンプ 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2025年７月19日（日）～７月21日（火）２泊３日

（申込締切日：2025年７月9日（木））

・対象：小１～小６（男女） ※ツアー出発日の学年です。

・開催地：長野県北安曇郡白馬村

・交通手段：特急列車利用（新宿発）

・旅行代金：【小学生】73,150円

※旅行代金に含まれるもの：交通費・宿泊費・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員 42名（最少催行人員：10名）

※引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行します。

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1976

※【７/27出発】林間学校きつねキャンプはこちら(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1977)

※【７/31出発】林間学校きつねキャンプはこちら(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/2023)

※【８/17出発】林間学校きつねキャンプはこちら(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/2021)

※【８/21出発】林間学校きつねキャンプはこちら(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/2022)

■スケジュール（例）

【１日目】

7：30～8：30 新宿発（特急列車）白馬

●アスレチックで遊ぼう

●ツリーハウス作りにチャレンジ

●竹の水鉄砲づくり

【２日目】

●熱気球体験

●ツリーハウスで遊ぼう

●森の宝さがしゲーム

●魚のつかみどり体験

●北アルプス清流での川遊び

●花火大会

【３日目】

●白馬五竜高山植物園で高山植物を観察しよう

●地蔵の頭ハイキング

白馬（特急列車）新宿着 17：30～18：30

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きるうえで本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーのお申し込みを受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

公式インスタグラム :https://www.instagram.com/schooltourship/?igsh=ZXVlN3pvcDVwdDBw&utm_source=qr#

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問い合わせ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 辺見・有竹

Email ：riso-pr@tomas.jp