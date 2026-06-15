みちのくコカ・コーラボトリング、「スカイロケッツ秋田応援自動販売機」の第一号機を設置

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社（本社: 岩手県盛岡市、代表取締役会長兼CEO：谷村 広和、以下「当社」）は、一般社団法人VC秋田バレーボールクラブ（代表理事：富澤 蛍音）と協働して、「スカイロケッツ秋田応援自動販売機」を展開することとし、IRISOアリーナ横手（横手市立体育館）に第一号機を設置、6月14日（日）に設置披露会を開催いたしました。

この「スカイロケッツ秋田応援自動販売機」は、2026年11月より新設されるアマチュア国内トップリーグ「日本バレーボールリーグ（Vリーグ）」に参入するスカイロケッツ秋田を応援することを目的とし、自動販売機の売上の一部がクラブの活動資金として活用されるものです。このたびが全国で初めての設置となり、今後も設置拡大を目指してまいります。

■ 設置披露会概要

【日 時】 2026年6月14日（日）12:30～13:00

【場 所】 IRISOアリーナ横手（横手市立体育館｜秋田県横手市赤坂字館ノ下48-2）

【出席者】 ＜横手市＞ スポーツ振興課長 進藤 倫啓 様、＜株式会社フクシ・エンタープライズ＞代表取締役社長 福士 朝尋 様、＜一般社団法人 VC秋田バレーボールクラブ（スカイロケッツ秋田）＞代表理事 富澤 蛍音 様、監督 伊藤 靖隆 様、選手 池崎 響 様、＜当社＞ 執行役員 営業本部長 舘 隆一郎、秋田営業部長 畠山 和彦

株式会社フクシ・エンタープライズ 社長 福士 朝尋 様 コメント

「我々が指定管理者として運営させていただく新アリーナも、これから新リーグへ参戦していくスカイロケッツ秋田様と一緒に活動させていただくという、象徴となる取り組みになると考えております。スカイロケッツ秋田様が活動しやすい場づくりを、タッグを組んで、行っていきたいと思います。」

一般社団法人 VC秋田バレーボールクラブ（スカイロケッツ秋田） 代表理事 富澤 蛍音 様 コメント

「我々の活動は、認知度も含めて伸びしろがあり、この『スカイロケッツ秋田応援自動販売機』は、スカイロケッツ秋田を知っていただく、日常的に応援いただくなど、接点を持つためにも非常に重要な取り組みと考えております。まだまだ発展途上のチームではございますが、皆さまのご協力もいただきながら、成長を続けてまいります。」

当社 執行役員 営業本部長 舘 隆一郎 コメント

「当社はこれまで、地域スポーツの発展と地域活性化を目的に、応援自動販売機を通じた活動に取り組んでまいりました。このたび設置した『スカイロケッツ秋田応援自動販売機』も、飲料をご購入いただくことでチームの活動支援につながる仕組みとなっており、この第一号機が、スカイロケッツ秋田様のさらなる飛躍と、地域の皆様とのつながりを深める一助となることを願っております。」

みちのくコカ・コーラボトリングについて

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社は、青森県・岩手県・秋田県を事業エリアとしてコカ・コーラ社製品を製造・販売しております。ライフスタイルをより充実させる清涼飲料をお届けするだけでなく、生活に密着したさまざまなビジネスを展開し、地域のみなさまの"前向き"で"ハッピー"なライフスタイルに寄り添う企業を目指しております。コカ・コーラシステムの一員として、北東北を拠点に事業を展開する地元企業としての責任を果たし、前向きな変化と社会的価値を生み出しながら、持続的に地域社会の発展に貢献するための取り組みを行っております。