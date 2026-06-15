スタートアップ育成プログラム募集開始について

浜松市

浜松市では、市内で創業・起業を志す方やビジネスの成長を目指すスタートアップ経営者等に向けスタートアップ育成プログラムを下記のとおり実施します。

育成プログラムの概要

専属のメンターによる伴走支援や地域企業とのマッチング支援等によりビジネスの成長を加速させ、浜松市から世界で活躍するスタートアップの創出を目指します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49248/table/532_1_0207aff00805db1147616a5e629bf411.jpg?v=202606150851 ]

詳細はHSI専用サイトから⇒ https://hamamatsu-startup.net/hsi

問い合わせ先 有限責任監査法人トーマツ 静岡事務所（事務局）

e-mail hamamatsu-startupprogram@tohmatsu.co.jp