「オマール海老（ロブスター）テルミドール」がジャパン・フード・セレクション最高位「グランプリ」を受賞 | 株式会社サンク

株式会社サンク

株式会社サンク（本社：静岡県浜松市中央区、代表取締役：香藤紘一）は、「オマール海老（ロブスター）テルミドール」が、一般社団法人日本フードアナリスト協会が主催する「ジャパン・フード・セレクション」において、最高位の評価である「グランプリ」を2026年6月に受賞したことをお知らせします。

「ジャパン・フード・セレクション」とは

「ジャパン・フード・セレクション」は、2013年に始まった、食の専門資格を持つフードアナリストによる日本初の食品・食材の審査・認定制度です。約2万5千人規模のフードアナリストが、以下の6つの観点から100項目にわたる審査を行い、5段階の審査による絶対評価で賞を決定します。

評価項目（6つの観点）

- 内部的要因- 外部的要因- マーケット要因- マネジメント要因- 安全性要因- ブランディング要因

賞は得点率に応じて4段階に分かれており、最高位の「グランプリ」は得点率90%以上の商品にのみ授与されます。今回、「オマール海老（ロブスター）テルミドール」はこの最高評価を獲得しました。

受賞商品「オマール海老（ロブスター）テルミドール」について

「オマール海老（ロブスター）テルミドール」は、半身のオマール海老（ロブスター）に濃厚なソースを重ね、オーブンで焼き上げるフランス料理の伝統的な一皿です。もともとはホテルの婚礼やパーティーの席で提供されてきた業務用品質の料理で、お客様からのご要望を受けて個人向けの販売を開始しました。

ご家庭ではオーブンやトースターで温めるだけで仕上がり、特別な調理技術がなくても、一流ホテルで味わうような豪華な一皿が食卓に並びます。記念日やお祝いの席、大切な方への贈り物として選ばれています。

受賞の背景にある、ものづくりへのこだわり

ごちそう本舗の商品は、自社工場ですべて手作りしています。原料の選別からソース作り、塗りこみまでの全工程を手作業で行い、オマール海老（ロブスター）は1尾ずつ加工。1食ずつ仕上げてから急速凍結することで、つくりたての品質を保っています。

さらに、微生物検査・目視検査・金属探知の3段階による品質検査を実施しています。ホテルの婚礼料理として供給されてきた品質基準を、ご家庭にお届けする一皿にも一貫して適用してまいりました。今回の受賞は、こうした素材選びと手仕事へのこだわりが、食の専門家から客観的に評価された結果と受け止めております。

代表コメント

「ホテルの婚礼料理として培ってきた品質を、ご家庭の食卓でも味わっていただきたい。その一心で、一尾ずつ手作業で仕上げてまいりました。食のプロフェッショナルの皆様から最高位の評価をいただけたことは、日々ものづくりに向き合う私たちにとって何よりの励みです。これからも、特別な日の食卓を彩る一皿をお届けしてまいります。」（株式会社サンク 代表取締役 香藤 紘一）

商品情報

商品名：オマール海老（ロブスター）テルミドール 2食セット(https://gochisou-hompo.com/products/homard-2)

希望小売価格： \4,120（税込・送料無料）

販売チャネル：ごちそう本舗 公式オンラインストア、楽天市場店

特徴：1品から全国送料無料、着日・時間指定が可能。のし9種類、ラッピング、ギフトカード、名入れに対応しています。オマール海老（ロブスター）の引き締まった身に、濃厚な自家製ベシャメルソースを重ねたテルミドール。温めるだけの簡単調理で、一流ホテルのディナーを再現できます。お世話になった方へのお中元に最適な一品です。

株式会社サンク：厨房のソリューションパートナーとして

株式会社サンクは、ホテル・レストラン・結婚式場などのプロフェッショナルな現場に向けた業務用卸事業を原点とする「厨房のソリューションパートナー」です。人手不足の解消やオペレーションの効率化、顧客満足度の向上に貢献する食材・メニューを長年にわたりご提案してまいりました。

この業務用で培った商品開発力と調達力を活かし、一般のお客様にも本格的な味をお届けしたいという想いから誕生したのが、通販ブランド「ごちそう本舗」です。ごちそう本舗の商品はいずれも、プロの現場で磨かれた品質と「温めるだけ」「解凍するだけ」の簡便性を両立したものばかりです。

業務用についても、同等の品質・簡便性を備えた商品ラインナップを幅広くご用意しております。付加価値の高いメインディッシュや食材をお探しの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【株式会社サンクへのお問い合わせはこちらから(https://thank.co.jp/company)】

会社概要

商号 ： 株式会社サンク

代表者 ： 香藤 紘一

所在地 ：〒435-0028 静岡県 浜松市 中央区飯田町３６６－１

事業内容： 食品の通信販売、業務用食材の卸売、メニュー開発支援

URL ： https://thank.co.jp/

通販サイト： https://gochisou-hompo.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社サンク 広報担当：片山

電話番号：053-460-3678

メールアドレス：info@thank.co.jp