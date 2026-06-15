吸水性樹脂リサイクル技術のパイロット設備稼働のお知らせ

住友精化株式会社

住友精化株式会社(https://www.sumitomoseika.co.jp/)（本社：大阪市中央区、社長：織田佳明）は、2024年10月17日付で公表(https://ssl4.eir-parts.net/doc/4008/announcement2/104211/00.pdf)した、使用済み紙おむつに含まれる吸水性樹脂（以下、「SAP」）のケミカルリサイクル技術（以下、「本技術」）のパイロット設備が、このたび姫路工場（兵庫県姫路市）内に完成し、稼働を開始したことをお知らせします。

日本では、高齢化の進行に伴い紙おむつの消費量が増加しており、一般廃棄物に占める使用済み紙おむつの割合は、2030年度頃には推計で約7％に達する見込みです※1。現在、使用済み紙おむつの多くは焼却処分されていますが、焼却処理量の削減や資源循環の促進に向けて、素材ごとのリサイクルが進められています。 しかしながら、使用済み紙おむつから分離したSAPを再び紙おむつに活用する「水平リサイクル」が実現しておらず、当社は本技術の開発に取り組んでまいりました。

このたび稼働したパイロット設備は、本技術による工業的製造法を確立することを目的としております。具体的には、再生SAPの品質および安全性の評価、再生プロセスの確立、ならびにCO2排出削減効果の実証を進め、2026年度中を目途に完了することを目指してまいります※2。

また、本技術における環境負荷の第三者評価として、早稲田大学 伊坪徳宏研究室（早稲田大学 理工学術院 創造理工学部 環境資源工学科）に、本パイロット設備で収集したデータに基づくライフサイクルアセスメント（LCA）を実施いただくこととしております。

当社は、本技術を2030年度に社会実装することを目指しております。本パイロット設備の活用による工業的製造法の確立と並行して、資材分離などを担うパートナー企業や地方自治体などの関係者との連携を通じて、使用済み紙おむつのリサイクルシステムの構築に取り組んでまいります。

※1 環境省のウェブサイト（紙おむつリサイクル関連 | 環境再生・資源循環 | 環境省 (env.go.jp)(https://www.env.go.jp/recycle/recycling/diapers/diapers_recycling.html)）をご参照ください。

※2 この実証事業は、環境省の「令和６年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 脱炭素型循環経済システム構築促進事業（うち、プラスチック等資源循環システム構築実証事業）」に採択されています。

パイロット設備外観パイロット設備１.パイロット設備２.パイロット設備３.

＜ご参考＞ 当社が取り組むSAPのケミカルリサイクル技術（下記２.～４.）のイメージ

２.使用済み紙おむつから分離したSAPを、化学的に架橋点のみを「分解」する技術

SAPのエステル結合（架橋）を加水分解により切断し、中間体であるポリアクリル酸に戻します。

３.分解後のSAPとそれ以外の不純物とを、「分離・精製」する技術

分解されたSAPを水に溶かして精製し、ポリアクリル酸のみを固体として析出させます。

４.精製後のポリアクリル酸を、化学的に架橋点のみ「再結合」する技術

析出されたポリアクリル酸を再度架橋し、SAPに再生します。

当社が実施した実験において、この再生SAPの保水性や加圧下での吸水性などの性能は、当社

が製造・販売している紙おむつ用SAPと同等であることを確認しています。

＜プレスリリースに関するお問い合わせ窓口＞

サステナビリティ推進室（広報）

E-mail：info_corporate-communications@sumitomoseika.co.jp