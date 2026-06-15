世界を熱狂させるポップアイコン″Anitta″のために、H&M Studioが特別なパフォーマンスルックを制作

H&MPhoto by IUDE RÌCHELE on Getty Images

H&Mは、世界を魅了するポップアイコン Anittaが、H&M Studioによるカスタムパフォーマンスルックを着用したことを発表。

H&M Studioデザイナー、Kathrin Deutsch（カトリン・ドイチュ）

今回のルックは、Anittaのためだけに制作された一点物のクリエイションです。H&M Studioデザインチームが彼女の個性やパフォーマンススタイルをもとにデザインし、大胆さと自信、そして自由なスピリットを表現しました。

Annita実際のフィッティング時の様子

デザインを手掛けたのはH&M StudioのKathrin Deutsch（カトリン・ドイチュ）。世界中のオーディエンスが注目するパフォーマンスに向けて、Anittaらしさを最大限に引き出すルックを制作しました。

Anittaのために特別に制作されたカスタムH&M Studioルック。理想的なフィットを追求するフィッティングの様子H&M Studioのクラフトマンシップが息づく一点物のクリエーション

ルックは、軽やかに揺れるフード付きケープから始まり、カットアウトディテールを施したトップス、ラップストラップ、シアースリーブ、ユーティリティディテールを取り入れたオールホワイトのスタイリングで構成されています。さらに、ラインストーンをあしらったベルトとボディハーネスが、ステージ上での存在感を際立たせています。

一点物のカスタムクリエーションを彩るクリスタル装飾のディテール。手作業による精巧な仕上げが、Anittaの大胆なステージスタイルを象徴している。

今回のコラボレーションは、世界的な影響力を持つAnittaとH&M Studioによるクリエイティブなパートナーシップを象徴するプロジェクトとなりました。

Anittaからのコメント

世界を魅了するポップアイコンAnitta。H&M Studioが手掛けたカスタムクリエーションを纏う

「これは私にとってとても特別な瞬間です。世界中の人々の前でパフォーマンスをすることはいつも大きな喜びであり、自分自身を表現できる大切な機会でもあります。

今回のH&M Studioによるカスタムルックは、まさに私らしさを表現してくれました。力強く、スポーティで、少しワイルド。ステージ上の私そのものだと感じています。」

Kathrin Deutsch（カトリン・ドイチュ）H&M Studio Designerのコメント

AnittaさんがH&M STUDIOでフィッティングAnittaがサイン入りビジュアルにメッセージを添える様子

「Anittaは世界で最も魅力的なパフォーマーの一人です。今回のルックでは、彼女の大胆さ、自由な精神、そして唯一無二の存在感を表現したいと考えました。

彼女がそのルックを纏い、自信に満ちた姿でステージに立つ様子を見ることができたのは、私たちにとって大きな喜びでした。」

H&M Studioについて

H&M Studioは、H&Mのファッション性とクラフトマンシップを象徴するプレミアムデザインラインです。革新的なデザインと洗練されたディテールを融合し、自己表現を楽しむすべての人へ向けたコレクションを展開しています。