【Dior】ロザリアが”LUX” ツアーで着用したルックのサヴォワールフェールを公開

クリスチャン・ディオール合同会社

2026年6月11日、ボストンにて開催された”LUX” ツアーのパフォーマンスにて、ロザリアがジョナサン・アンダーソンによるディオールのルックを纏いました。そのサヴォワールフェールを、ソフィ・カルが撮り下ろした写真よりご覧ください。

(C) Sophie Carre(C) Sophie Carre(C) Sophie Carre(C) Beth Saravo

ロザリアは、ラウンドネックのニットタンクトップとオーガンザのチュチュスカートからなるアイボリーのアンサンブルを着用しました。スカートには、葉をモチーフにしたメダリオンが施され、ホワイトのスパンコールやビーズがあしらわれています。

(C) Sophie Carre(C) Sophie Carre(C) Beth Saravo

刺繍を施したブランデンブルグで装飾された、ファインジャージー素材のドレスを着用しました。また、2026年春夏 コレクションより、サテンのトリコーンハットも合わせました。

(C) Sophie Carre(C) Sophie Carre(C) Beth Saravo

また、サテンリボンの織り地の上に、ブルーのグラデーションのサテンリボンが刺繍であしらわれた、フロントオープンのパニエドレスを纏いました。

(C) Sophie Carre(C) Sophie Carre(C) Beth Saravo

ロザリアは、アンサンブルも着用していました。それは、オーガンザとシフォンの羽根が刺繍されたエンジェルウィングスタイルのケープ、キルティング加工のリブディテールが施されたホワイトサテンのブラ、そしてアイボリーのオーガンザの鱗が刺繍され、スパンコールとシルバービーズがあしらわれたショートパンツで構成されていました。

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