株式会社ビーロット「B-Den 第33号ファンド組成」キャンペーン実施のお知らせ

株式会社ビーロット

株式会社ビーロット（本社：東京都港区、代表取締役：宮内 誠、東証スタンダード：3452）は、不動産クラウドファンディング事業「B-Den（ビデン）」において、新たなファンドとなる第33号【金沢市・長町せせらぎビル】を組成するとともに、「はじめて投資キャンペーン」及びゲリラ企画として「ご愛顧感謝キャンペーン」を実施することをお知らせいたします。

１． ファンド概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/35396/table/113_1_7c54f9e275f03b725c2d98eab658edeb.jpg?v=202606151051 ]

▶B-Denのファンド一覧はこちら(https://b-lot-cf.com/investmentRecruitment/list)からご確認ください。

２． キャンペーン概要

★はじめて投資キャンペーン★

第33号ファンド【金沢市・長町せせらぎビル】組成に合わせ、「はじめて投資キャンペーン」を実施いたします。[表2: https://prtimes.jp/data/corp/35396/table/113_2_8b2e1f35746da2ddd04a3ea31b823114.jpg?v=202606151051 ]

※本キャンペーンは、投資を勧誘するものではございません。B-Denは投資商品であり、元本棄損リスクがございます。契約書面や投資リスクをご理解の上、ご判断いただきますようお願いいたします。

★ゲリラ企画「ご愛顧感謝キャンペーン」の詳細★

第33号ファンド【金沢市・長町せせらぎビル】組成に合わせ、「ご愛顧感謝キャンペーン」を実施いたします。[表3: https://prtimes.jp/data/corp/35396/table/113_3_eee0371af96ab44ebaddcbf5a0d3d3fd.jpg?v=202606151051 ]

※本キャンペーンは、投資を勧誘するものではございません。B-Denは投資商品であり、元本棄損リスクがございます。契約書面や投資リスクをご理解の上、ご判断いただきますようお願いいたします。

３． キャンペーン概要

「B-Den（ビデン）」は、株式会社ビーロットが不動産特定共同事業法の1号事業者として投資家を募集、運営する「不動産クラウドファンディング」サービスです。一口10万円から国内不動産への投資が可能で、最短3ヶ月（※運用期間は商品によって異なります）から運用することが出来ます。

B-Denは東証上場企業が運営していることによる信頼性と、投資家保護に配慮した優先劣後方式が特徴です。不動産のスペシャリストである当社だから成し得る高水準の物件精査、かつ運用期間や利回り、少額から投資が可能である点など、投資初心者の方でも安心して投資いただける商品設計を意識しております。

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