D&Mカンパニー、連結業績予想の修正に関するお知らせ

株式会社D&Mカンパニー

株式会社D&Mカンパニー（本社：大阪市北区 代表取締役：松下明義 証券コード：189A）は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、最近の業績の動向等を踏まえ、2025 年 7 月 14 日の 2025 年５月期決算発表時に開示した 2026 年 5 月期（2025 年 6 月 1 日～2026 年 5 月 31 日）の連結業績予想を修正することとしましたので、お知らせいたします。

１．当期の連結業績予想数値の修正（2025 年 6 月 1 日～2026 年 5 月 31 日）

２．修正の理由

当連結会計年度の業績につきましては、売上面において、Ｃ＆Ｂｒサービスにおける大型医療機器等の販売、Ｆ＆Ｉサービスにおける診療・介護報酬等債権買取（ファクタリング）の新規取引開始等に伴う一時的な収益寄与及びＨＲ＆ＯＳサービスにおける人材紹介を含む一部の売上項目が当初想定を下回ったこと等により、売上高は前回発表予想を下回る見込みとなりました。

一方、利益面につきましては、Ｃ＆Ｂｒサービスにおけるコンサルティング案件が想定を上回って推移したこと等により、売上構成の変化を通じて売上総利益率が当初想定を上回ったことに加え、人件費等を中心に販売費及び一般管理費が当初想定を下回って推移したことから、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益は前回発表予想を上回る見込みとなりました。

以上を踏まえ、2026 年 5 月期の連結業績予想を修正いたします。

▶D&Mカンパニー IR情報

https://www.dmcompany.co.jp/ir/

株式会社D&Mカンパニーについて

Development by Investment and Consulting（＝再生‧成長‧発展）その実現のために、 当社は、医療‧介護‧福祉サービス関連業界に特化し、組織にとって重要なテーマである資金‧マネジ メント‧人材に関する支援をワンストップで提供しています。 深刻な人材不足や経営課題に直面する医療機関や介護施設に対し、単なるサービス提供ではなく、クラ イアントの状況やニーズに応じた最適なソリューションを設計‧実行することが当社のビジネスコンセ プトです。 ファイナンスのプロと医療福祉のプロによる分析力と実行力を強みに、資金支援、経営コンサルティン グ、HRサービスを柔軟に組み合わせ、必要なノウハウや技術が当社にない場合も、ネットワークを駆 使して最適な企業や人材を橋渡しします。 私たちが目指すのは、患者中心の高度で持続可能な医療の実現。日本の医療‧介護‧福祉体制が世界ト ップクラスであり続けるために、経営改善と人材確保の両面から業界を支え、すべての人の安心‧安全 の確保、そして挑戦を応援することに取り組んでいます。