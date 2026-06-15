【株式会社HUSKEY】小田原・西湘エリアで「令和8年度 地域住宅改修工事等助成プログラム」の申請代行サービスを提供開始。

株式会社HUSKEY

小田原を拠点に空間づくりを手掛ける株式会社HUSKEY（本社：神奈川県小田原市、代表：岩崎 将哉）は、小田原市が実施する「令和8年度 地域住宅改修工事等助成プログラム(https://huskey.co.jp/subsidy-lp/)」の申請代行サービスを開始いたしました。

提出書類の作成から申請手続きまで、複雑な申請プロセスをワンストップでサポートする「小田原市地域住宅改修工事等助成プログラム 申請代行サービス」です。

最大100万円の助成金を確実に活用いただけるよう全力でサポートいたします。

■申請代行サービス 3つの特徴

書類作成はすべてHUSKEYにお任せ

申請に必要な書類一式の作成・整備をHUSKEYが全面的にサポートします。工事内容の確認から見積書の準備、各種申請書類の記入まで、煩雑な作業をお客様に代わって対応。「何を用意すればいいかわからない」という不安を解消します。

初期段階からのスケジュール管理で申請漏れゼロへ

申請期間は2026年3月1日～2026年8月31日（予算上限に達し次第終了）と限られています。HUSKEYでは申請受付の初期段階から提出期限・着工時期・完工時期を踏まえた行程表を作成し、見落としやスケジュールの遅延が生じないよう一貫して管理します。

認定事業者だからできる、安心のワンストップ対応

本プログラムの助成を受けるためには、本プログラムの認定事業者経由での施工が条件となっています。HUSKEYは認定事業者として施工から申請・完工後のアンケート提出まで一括対応。窓口を一本化することで、行政とのやり取りもスムーズに進みます。

■対象工事と申請代行フロー

対象工事（一例）

屋根工事 屋根塗装・葺き替え・雨漏り補修など 外壁工事 外壁塗装・サイディング張替えなど 内装リフォーム 床・壁・天井の張替え、断熱改修など 水回りリフォーム キッチン・浴室・洗面・トイレの改修など

※工事費用が50万円以上であることが助成対象の条件です。

申請代行フロー

STEP 1｜ご相談・現地確認

工事内容のヒアリングと対象工事の確認を行い、助成対象となるかどうかを事前に精査します。

STEP 2｜申請書類の作成・提出

必要書類を一式作成し、小田原市への申請手続きを代行します。

STEP 3｜審査・交付決定

市による審査を経て助成金交付が決定。着工のタイミングについてもご案内します。

STEP 4｜着工・施工

交付決定後、HUSKEYが責任を持って工事を実施します。

STEP 5｜完工・アンケート提出

工事完了後に必要な完了報告書・アンケートの提出まで代行します。

STEP 6｜助成金の受領

申請からここまで、すべてワンストップで完結します。

■今後の展望

株式会社HUSKEYは、単なる申請代行にとどまらず、お客様が安心してリフォームに踏み出せる「住まいと街の整備をともに考えるパートナー」として、小田原エリアの住環境向上に貢献してまいります。

令和8年度の助成プログラムは予算上限に達し次第終了となるため、ご検討中の方にはできるだけ早期のご相談をお勧めしています。今後も助成制度に関する情報発信や施工事例の公開を通じて、より多くの市民・事業者の方が公的支援を活用しやすい環境づくりに取り組んでまいります。

【株式会社HUSKEYについて】

「暮らしをつくる。事業を育てる。」をミッションに、戸建て住宅から宿泊施設まで幅広い空間のリノベーションを手掛ける施工会社です。

会社名：株式会社HUSKEY

担当者：岩崎 将哉

所在地：神奈川県小田原市本町2-11-23

営業時間：8:00～20:00

電話番号：050-8894-8756

事業内容：住宅リフォーム、店舗・宿泊施設リノベーション、外構工事、サウナ設置工事等

対応可能エリア：小田原・大磯・平塚・秦野・茅ヶ崎等西湘エリア全域

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社HUSKEY

担当：岩崎 将哉

TEL：050-8894-8756

URL：https://huskey.co.jp/

LINEでのお問い合わせ・ご相談はこちら(https://lin.ee/z7l6RZP)

※申請に関するご相談・お見積もりは無料で承っております。

※申請期間：2026年3月1日～2026年8月31日（予算上限に達し次第終了）