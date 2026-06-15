青空と雲、色鮮やかな夏の恵み。高原の夏景色を描く「KIKYOサマーアフタヌーンティー」 7 月 10 日(金)より販売開始

東急リゾーツ＆ステイ株式会社

青空が広がり、豊かな緑が高原を彩る夏の軽井沢にて「旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクションbyヒルトン」（長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人：佐野 洋一、以下「旧軽井沢KIKYO」）では、2026 年 7 月 10 日（金）より「KIKYOサマーアフタヌーンティー」の提供を開始いたします。

◆関連URL：https://www.kyukaruizawa-kikyo.com/plans/restaurants/afternoon/summerafternoontea2026

標高約 1,000 mの高原ならではの青空に、入道雲がダイナミックに浮かぶ軽井沢の夏。旧軽井沢KIKYOでは、鮮やかな緑が風に揺れる高原の夏景色を表現した「KIKYOサマーアフタヌーンティー」を 2026 年 7 月 10 日（金）より提供いたします。

ティースタンドには、青空を思わせるバタフライピーゼリーや、雲をイメージした甘酒のギモーブをはじめ、夏野菜や果実を取り入れたスイーツとセイボリーが並びます。空や雲、色鮮やかな夏の恵みなど、高原ならではの夏の風景を一皿一皿に表現しました。

スイーツは、ホテルスタッフが毎年収穫を行うサワーチェリーを使用した「サワーチェリーの水ようかん」をはじめ、「フルーツの水菓子」「とうもろこしのカタラーナ」や、本物のキャベツを乾燥させて使用した「キャベツシュークリーム」など全6種を揃えました。高原の自然が育む夏の恵みを、見た目にも楽しくお召し上がりいただけます。

スコーンは、自家製ドライトマトを使用した「トマトとバジルのスコーン」をお届けします。トマトの凝縮した旨みとバジルの爽やかな香りが広がる、夏らしい味わいに仕上げました。またセイボリーは、「焼きナスの冷製ポタージュ」「とうもろこしの軽やかな一口タルティーヌ」「信州牛の夏野菜バーガー」の全3種をラインアップ。旬を迎える夏野菜の彩りや香ばしさを活かし、高原の夏を感じる味わいをお楽しみいただけます。

青空と雲、そして色鮮やかな夏の恵みが織りなす高原の夏。その景色を映したティースタンドとともに、心ほどける午後のひとときをお過ごしください。

「KIKYOサマーアフタヌーンティー」概要

【提供期間】2026 年 7 月 10 日(金)～ 9 月 30 日(水)

【営業時間】 13 ： 00 ～ 16 ： 30 (L.O.)

【提供場所】カジュアルダイニング「a table」

【料 金】 1 名様 6,000 円

【ご予約】URL：https://www.kyukaruizawa-kikyo.com/

電話： 0267 - 41 - 6990

※表示価格にはサービス料 13 ％、消費税 10 ％が含まれます。

※掲載メニュー内容は変更となる場合がございます。詳しくは公式ホームページをご確認ください。

<メニュー>

■スイーツ

サワーチェリーの水ようかん

長野県中野市の武六園(たけろくえん)にてスタッフが収穫したサワーチェリーを使用した水ようかん

バタフライピーゼリーと甘酒のギモーブ

空と雲、夏の高原をゼリーやギモーブで表現したグラスデザート

フルーツの水菓子

フルーツをふんだんに使用した爽やかで夏らしいゼリー

ミルクロールケーキ

牛柄をモチーフとしたミルクのコクと香りを味わうロールケーキ

とうもろこしのカタラーナ

とうもろこしを模った遊び心あふれる見た目と、なめらかな口当たりが楽しめるスペイン伝統のスイーツ

キャベツシュークリーム

本物のキャベツを乾燥させて使用し、やさしい甘みと青々しい香りを楽しむ見た目にもユニークな一品

■スコーン

トマトとバジルのスコーン

自家製ドライトマトを使用し、トマトの酸味とバジルの爽やかな香りが広がるスコーン

■セイボリー

焼きナスの冷製ポタージュ

香ばしく焼き上げたナスと透明なトマトのジュレをのせた冷製ポタージュ

とうもろこしの軽やかな一口タルティーヌ

グリーントマトと揚げたライスペーパーのパリッとしたチュイルで軽やかさと涼やかさを表現、炙ったとうもろこしやムースをあしらった一口で夏の訪れを感じられる一品

信州牛の夏野菜バーガー

信州牛のパティに夏野菜のラタトゥイユなど野菜をふんだんに使用したサマーバーガー

■『旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクションbyヒルトン』概要

バタフライピーゼリーと甘酒のギモーブ信州牛の夏野菜バーガーサワーチェリーの水ようかんとうもろこしのカタラーナ

「旧軽井沢KIKYO」は、ヒルトン日本初進出「キュリオ・コレクションbyヒルトン」のホテルとして 2018 年に開業。花の名前でもある「KIKYO（桔梗）」には、ふるさとに帰る「帰郷」という想いが込められています。桔梗の花咲く軽井沢に、何度でも帰ってきてほしいという想いとともに、お客様を『おかえりなさい』の気持ちでお迎えしております。

【所在地】〒 389 - 0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 491 - 5

【客室数】 50 室

【主要施設】レストラン・ラウンジ・トリートメントスパ・大浴場バンケット・チャペル・フィ

ットネスジム・ギフトショップなど

【交通】東京駅から新幹線で約 1 時間。JR「軽井沢駅」から車で 5 分（徒歩 15 分）

碓氷軽井沢ICより車で 15 分

【公式サイト】https://www.kyukaruizawa-kikyo.com/ (https://www.kyukaruizawa-kikyo.com/)

【Facebook】https://www.facebook.com/kyukaruizawa.kikyo/

■キュリオ・コレクションbyヒルトンについて

キュリオ・コレクションbyヒルトン(https://curiocollection.hiltonhotels.jp/)は、世界中で厳選された約 200 軒以上の個性豊かなホテルからなるグローバルブランドです。世界で最も魅力的な旅先で、唯一無二の体験をお客様に提供しています。各ホテルは、それぞれが独自の物語を持ち、特徴的な建築やデザイン、世界水準の飲料体験、そして厳選された体験を通じてその魅力を表現しています。また、ヒルトンのサービスと、受賞歴を誇るゲスト・ロイヤルティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ(https://hiltonhotels.jp/hhonors)」の特典をご利用いただけます。ご予約は公式サイト(https://curiocollection.hiltonhotels.jp/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://itunes.apple.com/jp/app/hilton-honors/id635150066?mt=8)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://hiltonhotels.jp/hhonors)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

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