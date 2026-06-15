【新発売】BALLOT（バロット）“究極の普通”を持ち歩く。完全遮光×記憶形状の日傘が登場

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株式会社ASTYONE



Amazon商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2M2BJ92




2016年のブランド創設以来、ECを中心に数々のヒット商品を展開してきた「BALLOT（バロット）」。


株式会社ASTYONE（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：田之頭悠司、安藤翔太）が手がける同ブランドは、商品トレンドに左右されない“ノームコア”を軸に、日常を快適にするアパレル商材を展開しております。


これまでに累計販売数54万点を誇り、数々のベストセラー商品を世に送り出してきた「BALLOT」から、待望の新作がオンライン限定で登場いたしました。



昨年発売したBALLOTの雨具用折りたたみ傘は、「形状記憶仕様」によるたたみやすさで、多くのお客様からご好評をいただきました。


その中で寄せられたのが、「晴れの日にも使いたい」という声。



BALLOTではこのご要望を受け、完全遮光・UVカット100％に対応した晴雨兼用モデルへと改良。形状記憶仕様によるたたみやすさはそのままに、雨の日にも晴れの日にも頼れる一本として商品化いたしました。



カラー構成：ブラック、ネイビー、グレー、ベージュ、オフホワイト


“この折クセ“がクセになる。



W加工だから実現した「美しい折り目」と「たたみやすさ」


ステップ１.




ステップ２.




ステップ３.





当たり前のようで、差が出る遮光性能


本商品（完全遮光×UVカット100％）

一般的な日傘（遮光×UVカットあり）


遮熱性試験



シンプルの中に確かな違いを。"普通"を超える日常のスタンダード






BALLOTは、“究極の普通”をコンセプトにしたノームコアブランドです。 毎日使うものだからこそ、着心地・耐久性・扱いやすさを大切にし、 無理のない価格で、しっかりと納得できる品質を届けます。


今後もお客様に喜ばれる商品を展開して参ります。


■ 受賞歴・実績


【Rakuten】


楽天月間優良ショップ受賞　通算6度受賞 　※2019年~2025年 8月現在


楽天ショップ・オブ・ザ・マンス受賞（インナー・下着・ナイトウェアジャンル賞）※2019年10月度


【Yahoo!ショッピング】


AREA AWARDS　メンズファッションカテゴリー 通算2度受賞　※2000年~2025年 8月現在



メディア関係者の皆さまへ




株式会社ASTYONEでは、BALLOT／IGRESSの取り組みについて、商品紹介に限らず、企画記事・特集・比較検証・季節テーマなど、さまざまな切り口でのご取材・ご掲載を歓迎しております。



記事内容に応じて、商品提供・貸し出しのほか、開発の背景や改善の経緯、ものづくりにおける考え方について、担当者からご説明することも可能です。



私たちは、見た目やスペックだけでなく、日々の生活の中で「使いやすい」「ストレスが減る」と感じていただける体験を大切にしています。そうした視点が、読者の方の選択のヒントにつながるよう、取材・制作の面でもできる限りご協力させていただきます。



掲載・取材に関するご相談は、検討段階でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。




株式会社ASTYONE
株式会社ASTYONE

本社所在地：810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-7-15 舞鶴ジーエルビル4F
代表取締役：田之頭 悠司
代表取締役：安藤 翔太
公式HP：https://www.astyone.co.jp
事業内容：各種商品の企画、製造、販売及び輸出入、通信販売業（EC）、各種コンサル事業
【お問い合わせ・取材のご連絡】
（広報担当：土井）





日傘 開発ストーリー :
https://prtimes.jp/story/detail/b3QdQNH23qx
▼試行錯誤の末に完成した本作の“軌跡”▼