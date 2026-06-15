【新発売】BALLOT（バロット）“究極の普通”を持ち歩く。完全遮光×記憶形状の日傘が登場

株式会社ASTYONE

Amazon商品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2M2BJ92

2016年のブランド創設以来、ECを中心に数々のヒット商品を展開してきた「BALLOT（バロット）」。

株式会社ASTYONE（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：田之頭悠司、安藤翔太）が手がける同ブランドは、商品トレンドに左右されない“ノームコア”を軸に、日常を快適にするアパレル商材を展開しております。

これまでに累計販売数54万点を誇り、数々のベストセラー商品を世に送り出してきた「BALLOT」から、待望の新作がオンライン限定で登場いたしました。

昨年発売したBALLOTの雨具用折りたたみ傘は、「形状記憶仕様」によるたたみやすさで、多くのお客様からご好評をいただきました。

その中で寄せられたのが、「晴れの日にも使いたい」という声。

BALLOTではこのご要望を受け、完全遮光・UVカット100％に対応した晴雨兼用モデルへと改良。形状記憶仕様によるたたみやすさはそのままに、雨の日にも晴れの日にも頼れる一本として商品化いたしました。

カラー構成：ブラック、ネイビー、グレー、ベージュ、オフホワイト

“この折クセ“がクセになる。

W加工だから実現した「美しい折り目」と「たたみやすさ」ステップ１.

ステップ２.

ステップ３.

当たり前のようで、差が出る遮光性能

本商品（完全遮光×UVカット100％）一般的な日傘（遮光×UVカットあり）

遮熱性試験

シンプルの中に確かな違いを。"普通"を超える日常のスタンダード

BALLOTは、“究極の普通”をコンセプトにしたノームコアブランドです。 毎日使うものだからこそ、着心地・耐久性・扱いやすさを大切にし、 無理のない価格で、しっかりと納得できる品質を届けます。

今後もお客様に喜ばれる商品を展開して参ります。

■ 受賞歴・実績

【Rakuten】

楽天月間優良ショップ受賞 通算6度受賞 ※2019年~2025年 8月現在

楽天ショップ・オブ・ザ・マンス受賞（インナー・下着・ナイトウェアジャンル賞）※2019年10月度

【Yahoo!ショッピング】

AREA AWARDS メンズファッションカテゴリー 通算2度受賞 ※2000年~2025年 8月現在

メディア関係者の皆さまへ

株式会社ASTYONEでは、BALLOT／IGRESSの取り組みについて、商品紹介に限らず、企画記事・特集・比較検証・季節テーマなど、さまざまな切り口でのご取材・ご掲載を歓迎しております。

記事内容に応じて、商品提供・貸し出しのほか、開発の背景や改善の経緯、ものづくりにおける考え方について、担当者からご説明することも可能です。

私たちは、見た目やスペックだけでなく、日々の生活の中で「使いやすい」「ストレスが減る」と感じていただける体験を大切にしています。そうした視点が、読者の方の選択のヒントにつながるよう、取材・制作の面でもできる限りご協力させていただきます。

掲載・取材に関するご相談は、検討段階でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

株式会社ASTYONE

本社所在地：810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-7-15 舞鶴ジーエルビル4F

代表取締役：田之頭 悠司

代表取締役：安藤 翔太

公式HP：https://www.astyone.co.jp

事業内容：各種商品の企画、製造、販売及び輸出入、通信販売業（EC）、各種コンサル事業

【お問い合わせ・取材のご連絡】

（広報担当：土井）

日傘 開発ストーリー :https://prtimes.jp/story/detail/b3QdQNH23qx▼試行錯誤の末に完成した本作の“軌跡”▼