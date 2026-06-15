【徳島ガンバロウズ】西田公陽選手 期限付移籍加入のお知らせ

株式会社がんばろう徳島

徳島ガンバロウズでは、シーホース三河より西田公陽選手が2026-27シーズン、期限付移籍に

て加入することが決定しましたのでお知らせします。

なお、期限付移籍契約期間は2027年5月31日までとなります。

#16 西田公陽 KOYO NISHIDA

■生年月日 ： 2001年6月5日（25歳）

■出身地 ： 徳島県

■身長／体重： 184cm／83kg

■ポジション： SG

■経歴 ： 東海大学

2023-24 シーホース三河(B1・特別指定選手)

2024- シーホース三河

∟2026.2ｰ 熊本ヴォルターズ（期限付移籍)

∟2026- 徳島ガンバロウズ（期限付移籍）

西田公陽選手コメント

徳島ガンバロウズブースターの皆さま、はじめまして！

そして、『ただいま！』

この度、期限付移籍で加入することになりました西田公陽です。

まずはじめに、この決断、そして素晴らしい機会をいただいたシーホース三河、徳島ガンバ

ロウズの関係者の皆さまに感謝しています。

チームとしても成長を続け、徳島のバスケ熱も盛り上がってきてる中で、地元でプレーでき

ることを嬉しく思います。

地元でプレイするのは、中学生以来となります！

新しく始まる、B.LEAGUE ONE初代優勝を目指し、徳島をさらに盛り上げていきたいと

思っています！

みなさん、会場でお待ちしております！！

【会社情報】

■会社名：株式会社がんばろう徳島

■所在地：徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23（メディアドゥ徳島木頭オフィス内）

■事務所：徳島県徳島市昭和町6-71-2

■活動内容 男子プロバスケットボールチーム「徳島ガンバロウズ」の運営

■ホームタウン 徳島県、徳島県徳島市

■公式サイト https://gambarous.jp/

「徳島ガンバロウズ」に込めた想い “ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう！」「よく頑張った！」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ！」と応援いただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。