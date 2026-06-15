「サボリーノ」×「CANDY TUNE」の大型交通広告が、東京メトロ明治神宮前〈原宿〉駅に6月15日より登場！同エリア内にて開催中のPOPUPストアと連動したプロモーションを展開。

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー（本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村 和重 以下BCLカンパニー）は、タイパコスメ「サボリーノ」にて2026年6月15日から6月21日の期間、東京メトロ明治神宮前〈原宿〉駅構内にて大型広告を掲出いたします。

本広告では、コラボ実施中の「CANDY TUNE」とのタイアップビジュアルを広告展開。同エリア内にある「and ST TOKYO」にて開催中の期間限定POPUPストア（6月12日～6月25日）との体験を連動させ、原宿エリアを訪れる方々へ「サボリーノ」の朝に寄り添ったスキンケアと「CANDY TUNE」の魅力を発信してまいります。

■掲出概要

掲出先：東京メトロ明治神宮前〈原宿〉駅構内

駅コンコースに設置された柱面（サイネージ）及び壁面大型パネル

※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください

掲出期間：2026年6月15日(月)～6月21日(日)

■同時開催１.「サボリーノ」×「CANDY TUNE」期間限定POPUPストア

「サボリーノ」×「CANDY TUNE」のポップアップイベントを2026年6月12日(金)～2026年6月25日(木)までの期間限定でand ST TOKYOにて行います。

開催期間：2026年6月12日（金）～2026年6月25日（木）

開催場所：and ST TOKYO

〒150-0011 東京都渋谷区神宮前1丁目14-30 WITH HARAJUKU（ウィズ原宿） 1F

営業時間：平日 11:00 - 21:00

土日祝 10:00 - 21:00

■同時開催２.「毎日１分*、お肌をTUNE UP!キャンペーン」第2弾

『サボリーノ』の対象製品をご購入いただいたレシートでご応募いただくと、本キャンペーンのためだけに制作された「CANDY TUNE」限定ノベルティが抽選で合計150名に当たるキャンペーンを実施中です。

【実施期間】

2026年6月1日(月)10:00 ～ 2026年6月30日(火)18:00

キャンペーン特設サイト：https://www.bcl-brand.jp/shop/pages/sb2026no2_collabocp.aspx

※POPUPストアに展開中の製品の内、「サボリーノ 目ざまシート N CS26」「サボリーノ お疲れさマスク N PS26」については本キャンペーン対象外となります

*使用時間目安

「CANDY TUNE」プロフィール

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より「原宿から世界へ」をコンセプトに、2023年3月に結成された村川緋杏、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、宮野静、立花琴未からなる7人組アイドルグループ。「カワイイ」を軸としたファッション性の高いビジュアルと、エネルギッシュなパフォーマンスが特徴で、国内外問わず人気を博している。

サボリーノとは

サボリーノは、2015年の誕生以来、ベストコスメ150冠獲得、累計販売枚数12億枚を達成した実績を持つタイパコスメブランドです。（2025年8月時点）2024年のリニューアルでは新たにブランドメッセージ「がんばらなくても いいジブン」を掲げ、「日々のスキンケアを諦めたくない」という声に応え、洗顔からスキンケア、保湿下地までを1つで完結する「朝用マスク」を中心に、忙しい毎日をサポートし、心にゆとりを生み出す商品を提供し続けています。

【サボリーノ 公式サイト】

https://www.bcl-brand.jp/shop/c/c10/(https://www.bcl-brand.jp/shop/c/c10/)

【サボリーノ公式X】

https://x.com/saborino_jp(https://x.com/saborino_jp)

BCLカンパニーとは

「＋1の発想で、美しさを塗り替え 毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。

[ホームページ］https://www.bcl-company.jp(https://www.bcl-company.jp)

[ブランドサイト］https://www.bcl-brand.jp/shop/default.aspx(https://www.bcl-brand.jp/shop/default.aspx)

[公式instagram］@bcl_company_official

https://www.instagram.com/bcl_company_official/(https://www.instagram.com/bcl_company_official/)

[公式X]@BCL_company

https://twitter.com/BCL_company

(https://twitter.com/BCL_company)

製品に関するお問い合わせ： 0120-303-820