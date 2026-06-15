雑誌の裏表紙で見た「あのワクワク」が帰ってくる！サン宝石フェアが山口県「おのだサンパーク」で3日間限定開催

メモリーテックつくば株式会社

メモリーテックつくば株式会社インタラクティブコンテンツ事業部サン宝石（本社：茨城県筑西市、代表取締役社長：鈴木伸也）は、2026年6月26日（金）から6月28日（日）までの3日間、山口県山陽小野田市の商業施設「おのだサンパーク」1階 セントラルコートにて、「サン宝石フェア」を開催いたします。

本イベントでは、サン宝石ならではのアクセサリー、文具、小物雑貨、キャラクターグッズなど、見ているだけでワクワクするかわいいアイテムを多数展開します。

サン宝石フェア

また、サン宝石の大人気オリジナルキャラクター「ほっぺちゃん」にも注目。

会場では、イベントならではの特別なほっぺちゃんアイテムとの出会いも楽しめます。

さらに、今回のフェアでは特別体験として「ぷにぷにドロップリングづくり」を実施。

好きな色のほっぺちゃんパーツとリングを選び、自分だけのオリジナルリングを作ることができます。

平成時代にサン宝石を楽しんだ世代には懐かしく、今の子どもたちには新鮮なかわいい体験として、親子で楽しめる期間限定イベントです。

開催背景：平成レトロブームで再注目される「サン宝石」

サン宝石は、アクセサリーや雑貨、キャラクター商品を通じて、少女たちのかわいいを長年支えてきたブランドです。

かつて雑誌やマンガ誌の裏表紙、カタログ通販などを通じて、「安くてかわいいアクセサリー」「自分だけのお気に入りを選ぶ楽しさ」を全国の子どもたちに届けてきました。

近年、ファッションや雑貨、キャラクター、玩具などの分野で「平成レトロ」への関心が高まるなか、サン宝石にも再び注目が集まっています。

当時サン宝石に夢中になった大人世代にとっては、懐かしい記憶を呼び起こす存在。

一方で、今の子どもたちにとっては、カラフルでポップなデザインや手に取りやすい価格帯が新鮮に映る存在です。

今回のおのだサンパークでの「サン宝石フェア」では、そんな懐かしくて新しいサン宝石の世界観を、リアルイベントとして体験できます。

イベントの見どころ

1. サン宝石のかわいいアイテムが大集合

会場では、サン宝石らしいカラフルでかわいいアクセサリーをはじめ、文具、小物雑貨、キャラクターグッズなどを販売します。

プチプラで選びやすく、子どもから大人まで楽しめるラインナップを展開予定です。

2. 大人気キャラクター「ほっぺちゃん」も登場

サン宝石のオリジナルキャラクター「ほっぺちゃん」は、ぷにっとしたフォルムとつぶらな瞳が特徴の人気キャラクターです。

平成時代に多くのファンを生み出し、現在も根強い人気を誇るサン宝石の代表的なキャラクターとして親しまれています。

今回のフェアでは、ほっぺちゃん関連アイテムも展開予定。

イベント会場でしか出会えないレアなほっぺちゃんにも注目です。

3. フェアだけの特別体験「ぷにぷにドロップリングづくり」

今回の注目企画は、ワークショップ「ぷにぷにドロップリングづくり」です。

好きな色のほっぺちゃんパーツと、好きな色のリングを選んで、自分だけのオリジナルリングを完成させることができます。

価格は税込550円。

完成したリングはその場で持ち帰ることができ、イベントの思い出にもぴったりです。

子どもはもちろん、平成時代にサン宝石を楽しんでいた大人世代にも楽しんでいただける体験企画です。

開催概要

・イベント名：サン宝石フェア

・開催場所：おのだサンパーク1階 セントラルコート（ 山口県山陽小野田市中川6丁目4番1号）

・開催日程：以下の通り。

2026年6月26日（金）13:00～18:00

2026年6月27日（土）10:00～18:00

2026年6月28日（日）10:00～17:00

・ワークショップ：ぷにぷにドロップリングづくり

・参加費：税込550円

・内容：好きな色のほっぺちゃんパーツとリングを選んで、オリジナルリングを作る体験企画

※開催時間は日によって異なります。

※商品・ワークショップ内容は予告なく変更となる場合があります。

※商品・参加枠には数に限りがあります。なくなり次第終了となる場合があります。

サン宝石について

サン宝石は、アクセサリー、雑貨、キャラクター商品を通じて、少女たちの“かわいい”を支えてきたブランドです。

長年、カタログ通販を中心に多くのファンに親しまれ、現在は「サン宝石」と「ほっぺちゃん」の2大コンテンツを活かした製造・販売・販促・ライセンス事業を展開しています。

公式オンラインショップでは、ほっぺちゃん関連商品をはじめ、アクセサリー、文房具、雑貨、ファッション小物など幅広い商品を取り扱っています。

近年は、ライセンス、POPUP、SNS、EC、アニメ、海外展開を組み合わせた事業モデルへ転換。

ファンとの共創を軸に、ブランドの再成長を進めています。

事業概要・本件に関するお問い合わせ先

事業名：メモリーテックつくば株式会社 インタラクティブコンテンツ事業部 サン宝石

所在地：〒409-3845山梨県中央市山之神3628 3階

事業概要：「サン宝石」「ほっぺちゃん」の2大コンテンツを活かした製造・販売・販促・ライセンス事業

公式X：https://x.com/sunhoseki

公式Instagram：https://www.instagram.com/sunhoseki/

オンラインショップ：https://sunho.store/

コーポレートサイト：https://www.memory-tech-tsukuba.jp/