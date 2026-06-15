コンサルティング会社向けに「紹介依存・継続率低下・属人化」を解消する「社長の分身（コンサルティング会社向け）」サービスを正式リリース

■概要

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（東京都港区）はこのたび、

コンサルティング会社向け経営支援サービス「社長の分身（コンサルティング会社向け）」の

提供を開始しました。

本サービスは、コンサルティング会社において属人化しやすい

営業・提案・顧客支援・顧客管理・経営判断を整理し、組織で共有・再現できる形にすることを

目的とした経営支援サービスです。

現在、コンサルティング業界では、

・紹介だけに依存している

・コンサルタントごとに品質が異なる

・継続契約につながらない

・提案が属人的で再現性がない

・売上はあるのに利益が残らない

といった経営課題が増えています。

しかし多くの企業では、特定の社長やトップコンサルタントに依存する構造となっており、

日々の顧客対応や案件遂行に追われ、経営改善や事業設計まで手が回っていない状態が見られます。

また、顧客支援に注力するあまり、

・継続契約設計

・紹介導線

・LTV設計

・商品設計

・組織化

などが弱く、結果として売上の不安定化や利益率低下につながるケースも少なくありません。

本サービスでは登録0円で、

・コンサルティング会社特化の経営分析

・粗利・LTV・継続率・収益構造の可視化

・紹介と継続契約が生まれる顧客関係設計

・属人営業・属人コンサルから脱却する判断基準整理

・何度でも無料の経営相談

を受けられる点が特長です。

単なる営業支援ではなく、顧客関係・収益・営業・組織・経営を同時に整える経営設計を支援します。



▶ サービス公式サイト

https://lp.lumission.world/

■背景

コンサルティング業界では現在、企業の経営課題が複雑化する一方で、

コンサルティング会社やフリーランスコンサルタントが急増しています。

その一方で、

・競合増加による差別化の難化

・紹介依存経営

・継続契約率低下

・人材育成の難しさ

・サービス品質のバラつき

といった問題が深刻化しています。

特に、

「コンサルティングを提供すること」が目的化してしまい、

本来必要な“顧客成果の最大化”や“長期的な関係構築”まで繋がっていないケースも少なくありません。

その結果、

・単発案件化

・紹介不足

・利益率低下

・属人化

などの問題が発生しています。

当社では、これらの問題の背景には

「コンサルティング後の価値提供設計と経営判断基準が整理されていないこと」

があると考えています。

そこで、営業・顧客支援・経営の判断基準を整理し、

組織で再現できる形にする支援として

「社長の分身（コンサルティング会社向け）」を提供開始しました。

■コンサル会社向け新機能の特長

1．コンサルティング会社専用「継続契約診断」を追加

コンサルティング会社の多くは、紹介や単発案件に依存しており、

売上の安定化に課題を抱えています。

本機能では、継続契約率、顧客LTV、紹介率、解約率、アップセル率を分析し、

「なぜ継続契約が増えないのか」「どこで顧客離脱が発生しているのか」を可視化します。

2．トップコンサルタント分析機能を追加

売上の大半を一部のコンサルタントが生み出している会社は少なくありません。

本機能では、提案方法、顧客対応、案件管理、ヒアリング方法、契約獲得プロセスを整理し、

トップコンサルタントの成功パターンを組織で再現できる仕組みづくりを支援します。

3．紹介依存度診断機能を追加

コンサルティング会社では紹介比率が高い一方で、

紹介が止まると売上が急減するリスクがあります。

本機能では、紹介比率、新規集客比率、広告依存度、リピート率、紹介発生導線を分析し、

安定した集客基盤の構築に向けた改善ポイントを可視化します。

4．顧客成果最大化マップを追加

コンサルティング契約後、「成果が見えない」「継続契約につながらない」「紹介が発生しない」

といった課題が発生することがあります。

本機能では、契約後の顧客体験を整理し、

・成果創出ポイント

・継続契約ポイント

・紹介発生ポイント

を可視化します。

■導入企業の変化（一例）

本パッケージを活用した企業では、

継続契約率の改善や顧客LTVの向上、提案品質の標準化、利益率改善といった変化が見られています。

また、継続契約診断や紹介依存度診断を通じて、売上が特定の顧客や紹介に偏るリスクを可視化し、

安定した集客・収益構造の構築につながった企業もあります。

さらに、トップコンサルタント分析機能の活用により、

これまで個人に依存していた提案ノウハウや顧客対応を組織で共有できるようになり、

属人化の解消や再現性向上が進んでいます。

当社では、これらの成果の背景には、

経営判断基準の言語化と顧客関係設計の仕組み化があると考えています。

その結果、社長や一部のコンサルタントに依存する経営から、

組織全体で成果を生み出せる経営への転換が進んでいます。

今回追加した「継続契約診断」「紹介依存度診断」「トップコンサルタント分析」

「顧客成果最大化マップ」は、

これまでの支援実績から抽出した共通課題をもとに開発された業界特化型分析機能です。

■なぜ“無料”で提供するのか

当社は企業経営を

・会社良し

・従業員良し

・顧客良し

・世間良し

・次世代良し

の5つの視点で捉える「5方良し経営」を提唱しています。

コンサルティング会社は企業の成長や変革を支える重要な存在であり、

その価値は日本企業全体の発展にも大きく関わっています。

そのため、まずは経営判断と顧客価値の整理を支援する機会を提供することを目的として、

登録無料での提供を開始しました。

▼社長の分身 無料登録

https://lp.lumission.world/

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■ 今後の展開

今後は

・コンサルティング会社の成功事例の公開

・コンサル業界向けLTV最大化レポートの提供

・コンサル会社向け経営セミナーの開催

・士業・研修会社・人材会社との連携強化

などを通じて、コンサルティング会社の経営支援を強化していく予定です。

当社は、経営判断と顧客価値の整理を通じて、コンサルティング会社の持続的成長と顧客成果の最大化に寄与してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング

公式サイト：https://lumission.world/jp/

お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact