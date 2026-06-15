PHILIPS 2026観戦応援キャンペーン

鑫三海株式会社

鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は現在開催中の国際的サッカー大会の開催に合わせ「みんなで楽しもうキャンペーン」を実施中。

楽天市場で対象のPHILIPSテレビ・サウンドバーをご購入いただいたお客様を対象に、日本代表の2026年大会期間中の総得点数に応じて、キャッシュバックを実施いたします。

キャンペーン概要

日本代表の総得点数に応じて、還元金額が決まります。

・1ゴール：1,000円分還元

・2ゴール：2,000円分還元

・3ゴール：3,000円分還元

・5ゴール以上：最大5,000円分還元

※商品ごとに還元上限が異なります。

※還元上限は5,000円分です。

対象商品

楽天市場で販売中の下記商品が対象です。

■PHILIPS 2.1chサウンドバー TAB5309

最大3,000円分還元

■PHILIPS 5.1chサウンドバー TAB8510

最大5,000円分還元

■PHILIPSチューナーレステレビ 40型PQT6731

最大5,000円分還元

■PHILIPSチューナーレステレビ 55型MLED800

最大5,000円分還元

対象商品をご購入いただいたお客様のみご参加いただけます。

▼対象商品はこちら

https://rakuten.co.jp/philips-avs/contents/wcup2026/

注意事項

※本キャンペーンは、楽天市場で対象商品をご購入いただいたお客様限定のキャンペーンです。

※キャンペーン期間中にご注文が完了した対象商品が、本キャンペーンの対象となります。

※還元金額は、日本代表の2026年大会期間中における総得点数に応じて決定いたします。

※日本代表が1ゴール達成するごとに、1,000円分を還元いたします。なお、本キャンペーンの還元上限額は5,000円分です。商品ごとに還元上限が異なります。

※進球総数は、各試合90分間の大会公式記録に基づき、対象試合の得点数を累計して算出いたします。

※還元方法および進呈時期につきましては、大会終了後、7月21日頃にメールにてご案内いたします。

※還元特典は7月21日以降、7営業日以内に順次進呈予定です。

※ご注文後のキャンセル、長期不在による返送、受取拒否、返品・返金となったご注文は対象外となります。

※本キャンペーンの内容は、運営上の都合により予告なく変更または終了となる場合がございます。

※本キャンペーンは当店独自の企画です。

【会社概要】

会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）

代表者：代表取締役社長 伴場義通

本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号

設立：2019年4月3日

事業内容：Eコマース事業、グローバルブランド正規代理店事業、法人向け事業、クラウドファンディング事業、医療機器事業、カスタマーサービス

公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp

公式ECサイト：https://www.50th.jp/

楽天市場 PHILIPSオーディオビジュアル公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/philips-avs/

Instagram：https://www.instagram.com/philips_soundvision_jp/

LINE：https://page.line.me/992goako?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/992goako?oat_content=url&openQrModal=true)

PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534



世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。

-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-

私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。

お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなぐ新たな価値の循環を創出してまいります。