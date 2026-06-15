ニューバーガー・バーマン株式会社

2026年6月15日（東京）- グローバルにビジネスを展開する独立系資産運用会社のニューバーガーの日本法人であるニューバーガー・バーマン株式会社（以下、「当社」）は、グローバルで議決権行使の方針とその根拠を事前に開示する取り組みを進めています。このたび、当社の運用するファンドを通じて株式を保有する日本ドライケミカル株式会社（証券コード：1909）が2026年6月26日に開催する第74回定時株主総会の議案について、以下のとおり、反対の議決権行使をする方針です。

日本ドライケミカル株式会社 第74回定時株主総会

- 第2号議案：取締役７名選任の件のうち、亀井正文氏（候補者番号1）の選任-反対、柄澤秀樹氏（候補者番号2）の選任-反対、平林学氏（候補者番号5）の選任-反対、清威人氏（候補者番号6）の選任-反対- 第3号議案：監査役3名選任の件のうち、渡慶次憲彦氏（候補者番号2）の選任-反対

当社は、議決権を行使するにあたり、役員選任議案に関して、長期的な株主価値、取締役会の説明責任、および株主権の保護という観点から評価しています。特に、非公開化取引等においては、取締役会および特別委員会が、独立性・透明性・十分な根拠を備えたプロセスを確保し、少数株主利益の保護を追求することを期待しています。

日本ドライケミカル株式会社（以下、「同社」）は、防災設備の設計・施工・保守を中心とした総合防災企業です。データセンターや半導体工場等に関連する案件をはじめとする旺盛な設備投資需要を背景に、着実な成長を遂げており、当社は、同社の事業基盤と成長余地を高く評価して投資判断を行ってまいりました。

当社は、2026年5月13日に公表された、同社に対するALSOKおよびカーライルによる公開買付けに関し、取締役会ならびに特別委員会が、少数株主の利益保護に十分に配慮した検討・監督を行ったと判断することはできないと考えております。

とりわけ、ALSOKが同社の筆頭株主であり、同社がALSOKの上場持分法適用関連会社であることを踏まえると、本件では少数株主保護の観点から、より慎重なプロセスが求められると考えています。当社の主な懸念は以下のとおりです。

- 同社の本源的価値を過小評価している可能性のあるDCF分析- 同社の事業特性を必ずしも適切に反映していない可能性のある、類似会社比較による分析ならびにプレミアム比較の母集団の設定- 価格交渉の基準として中期経営計画上の目標時価総額を使用することの整合性- マーケットチェックの実効性

当社はこれらの懸念を同社の取締役会および特別委員会に伝達し、主体的な再検証を求めています。詳細については、当社の書簡をご参照ください：https://www.nb.com/ja/who-we-are/newsroom/neubergers-views-regarding-the-tender-offer-for-nippon-dry-chemical-co-ltd

以上より、当社は、本件取引に関して少数株主の利益保護に向けた十分な説明責任・監督責任が果たされているとは判断できないことから、上記取締役ならびに監査役候補者の選任に反対いたします。

当社は、日本において、上場子会社の非公開化取引における少数株主保護については、これまで多くの議論が重ねられ、実務上の対応のあり方や経験も徐々に蓄積されてきたものと認識しています。一方で、上場している「持分法適用会社」の非公開化取引については、大株主が対象会社に影響力を有する場合などにおいて、同様の、あるいはより多面的な検討を要する少数株主保護上の論点が生じ得るにもかかわらず、その対応のあり方については、更に議論を発展させていく余地があるものと考えています。上場子会社が減少していく中で、今後、上場している持分法適用会社を対象とする類似の取引が増加する可能性もあります。

当社としては、本件について見解を表明することが、日本市場における少数株主保護およびコーポレート・ガバナンスの更なる進展に向けた議論を深める一つの契機になれば、と考えております。





ニューバーガーについて

ニューバーガーは、1939年に創業された従業員が自社株式を保有するプライベート経営の独立系資産運用会社です。株式、債券、プライベート・マーケット、ヘッジファンド投資等の多岐にわたる資産クラスについて、世界中の機関投資家およびアドバイザー等に運用サービスを提供しています。世界26

カ国においてビジネスを展開し、3,000名の従業員を擁しています。また、2026年3月末時点における運用資産残高は5,670億ドルです。

ニューバーガー・バーマン株式会社（日本法人）について

ニューバーガー・バーマン株式会社は、ニューバーガーの東アジア地域（日本および韓国）の統括拠点として、2008年東京に設立されました。日本においては、2004年から年金基金や金融機関を中心とした機関投資家のお客様に運用サービスのご提供を開始し、お客様のニーズに合わせた新しい商品の開発などを通じて、これまで日本になかった資産クラスへの投資機会も提供しています。2026年3月末時点において、日本拠点では108名の従業員を擁し、預かり資産残高は11.1兆円です。詳細は、当社のウェブサイトをご覧ください。 https://www.nb.com/japan



ニューバーガー・バーマン株式会社

〒100-6512 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号

金融商品取引業者関東財務局長（金商）第2094 号

加入協会 一般社団法人日本資産運用業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会



＜本件に関するお問い合わせ＞

ニューバーガー・バーマン株式会社 : 代表電話: 03-5218-1930 メール: info.japan@nb.com