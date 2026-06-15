ゴールの回数で豪華景品が当たる！？『おうち観戦キャンペーン』開催！

鑫三海株式会社

鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は、現在開催中の国際的サッカー大会にて日本代表がゴールを決めた回数によって豪華景品が当たる「おうち観戦キャンペーン」を実施中です。

キャンペーン概要

日本代表が1ゴールするごとに、LINE登録・応募済みの方を対象に、豪華賞品の抽選を実施いたします。 ゴールが決まるたびに、観戦の楽しみがさらに広がるキャンペーンです。

賞品内容

【通常抽選】 日本代表のゴール1回ごとに開催予定 最大5回実施予定。

■ 1ゴール目 WPD100 10,000mAhモバイルバッテリー 2名様／回

■ 2ゴール目 WPD100 10,000mAhモバイルバッテリー 3名様／回

■ 3ゴール目 TAB4000 2.0chサウンドバー 1名様／回

■ 4ゴール目 TAB4000 2.0chサウンドバー 1名様／回

■ 5ゴール目 TAB5309 2.1chサウンドバー 1名様／回

※ゴールした試合後の最初の平日に、抽選案内をお送りする予定です。

※賞品の色・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

閉幕記念スペシャル賞品

さらに、キャンペーンの最終回として、 閉幕記念大賞スペシャル抽選を実施！

【特賞】55型4Kテレビ＋TAB8510 5.1chサウンドバー 1名様

※7月21日頃に抽選予定です。

対象商品

本キャンペーンは、キャンペーン期間中に、Amazon Philips公式ストアで下記対象商品をご購入いただいた方が対象です。

対象商品： PHILIPS テレビ・PHILIPS サウンドバー

キャンペーン期間中に、Amazon Philips公式ストアにて対象商品を購入し、決済が完了していることが参加条件となります。

▼Amazon Philips公式ストアはこちら

https://amazon.co.jp/s?me=A2U0AJ7S9XEJ4R&marketplaceID=A1VC38T7YXB528(https://amazon.co.jp/s?me=A2U0AJ7S9XEJ4R&marketplaceID=A1VC38T7YXB528)

参加方法はたった3ステップ

１. Amazonで対象商品を購入 キャンペーン期間中に、Amazon Philips公式ストアの対象テレビ・サウンドバーを購入し、決済を完了してください。

２. フィリップス公式LINEを友だち追加

フィリップス公式LINEアカウントを友だち追加してください。

LINEアカウントID：https://lin.ee/wyTSfxz

３. 注文番号を送信して登録完了

LINEで、「amazon」 と入力してください。

応募フォームで、

・Amazonの注文番号

・注文番号が確認できるスクリーンショット

登録完了メッセージが届いたら、応募完了。

注意事項

※本キャンペーンは、Amazon Philips公式ストアで対象商品をご購入いただいた方が対象です。

※キャンペーン期間中に購入・決済が完了しているご注文が対象となります。

※LINEでの応募登録が完了していない場合、抽選対象外となります。

※注文番号および注文番号が確認できるスクリーンショットの提出が必要です。

※賞品の色・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

※抽選方式は、第三者公認のランダム抽選システムを使用し、完全自動抽選にて実施いたします。

※人為的な介入・当選調整は一切行いません。

※ご注文後のキャンセル、返品、返金となった場合は対象外となります。

※本キャンペーンは当店独自の企画です。

【会社概要】

会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）

代表者：代表取締役社長 伴場義通

本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号

設立：2019年4月3日

事業内容：Eコマース事業、グローバルブランド正規代理店事業、法人向け事業、クラウドファンディング事業、医療機器事業、カスタマーサービス

公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp

公式ECサイト：https://www.50th.jp/

楽天市場 PHILIPSオーディオビジュアル公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/philips-avs/

Instagram：https://www.instagram.com/philips_soundvision_jp/

LINE：https://page.line.me/992goako?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/992goako?oat_content=url&openQrModal=true)

PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534



世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。

-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-

私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。

お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなぐ新たな価値の循環を創出してまいります。