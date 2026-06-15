アジア最大級のAIoT・コンピューター展示会 ″COMPUTEX TAIPEI 2026″ へ初出展

株式会社コンサス

株式会社コンサス（本社：大阪市住之江区／代表取締役社長：土井 靖士）は、2026年6月2日（火）から6月5日（金）まで台湾・台北にて開催された「COMPUTEX TAIPEI 2026」に出展いたしました。

COMPUTEX TAIPEI 2026は、AIデータセンター・半導体関連技術などが集結するアジアを代表する展示会です。

今年は世界152の国・地域から11万人を超える来場者が訪れ、会場内では活発な商談や情報交換が行われるなど、大変な賑わいを見せていました。

会期中は多くの皆様に弊社ブースへお立ち寄りいただき、誠にありがとうございました。

COMPUTEX公式サイト：www.computextaipei.com.tw

コンサス AIデータセンター特設サイト：https://www.consuss.co.jp/dc/

【新製品】ヘルール接続ボールバルブCSX を発表

本展示会ではTCS配管（サーバー二次側）向けの新製品として、「ヘルール接続ボールバルブ CSX 」を新製品として発表致しました。

本製品は、オプション仕様としてバルブドレン機構を搭載することが可能で、配管した状態のままPG25等の冷却液を水抜きすることが出来ます。

これにより、サーバーメンテナンス時の作業効率向上や保守性の改善に貢献します。

展示会期間中には、多くの事業者様から高い関心をお寄せいただき、前向きなご意見やご評価を頂戴することが出来ました。

【新製品 CSX】 【CSX バルブドレン機構説明】【ダブルボールバルブ仕様】

その他には、 AIデータセンターのDLC（略：DirectLiquidCooling）配管でニーズの高いサニタリーバルブおよび関連配管部品を中心に展示いたしました。

初出展で得た多くの成果

当社にとって初めてのCOMPUTEX出展となりましたが、国内外の多くの企業・関係者との出会いを通じて、市場動向や技術ニーズに関する貴重な知見を得ることができ、大変有意義な展示会となりました。改めまして、ご来場いただきました皆様に心より御礼申し上げます。

近年、生成AIの急速な普及に伴い、AIデータセンターにおける高発熱サーバーへの対応は重要な課題となっています。その中で、水冷・液冷方式における冷却技術は、今後データセンター運営において欠かせないインフラ技術として注目を集めています。

バルブや配管は表舞台に立つ製品ではありませんが、冷却液を安全かつ安定的に供給・循環させるために欠かせない重要な構成要素です。

AIデータセンターに求められる高い信頼性や保守性を支える上で、その役割はますます重要になっています。

株式会社コンサスは、これまで培ってきたバルブ・配管における、流体制御のノウハウを活かし、AIデータセンターにおける「あったらいいな」を形にする製品開発と提案活動を推進してまいります。

今後もDLC配管分野におけるソリューション提供を強化し、お客様の設備運用の効率化・利便性向上に貢献してまいります。

株式会社コンサスについて

【ブース写真】【出展メンバー】

1989年の創業以来、バルブ・配管分野において、

食品・医薬・半導体・造船など、幅広い業界のものづくりを支えてきました。

「あったらいいながここにある」を製品コンセプトに、規格品だけでなく、現場ごとの課題やニーズに応じた“一品一様”のカスタマイズ製品も提案しています。

「Made with JAPAN」の品質基準のもと、大阪本社工場と台湾工場それぞれの強みを活かした一貫生産体制を構築し、高品質かつ柔軟なものづくりを実現しています。

また、プラント設備・産業装置で培った流体制御技術を基盤に、近年ではAIデータセンター（水冷・液冷）分野をはじめとする熱対策用途へのバルブ・配管提案にも注力しています。

＜株式会社コンサス＞

所在地：大阪市住之江区新北島7丁目1番82号

代表者：代表取締役社長 土井 靖士

ホームページ：https://www.consuss.co.jp/

水冷DC特設サイト：https://www.consuss.co.jp/dc/

お問合せ：info@consuss.co.jp