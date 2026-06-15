【京都・祇園】旅の目的になるステーキハウス「神戸牛祇園すだく鉄板」が2026年7月1日グランドオープン

株式会社総合近江牛商社

株式会社三鷹商事（本社：京都府久世郡久御山町／代表者：関東英嗣）は、株式会社総合近江牛商社（本社：滋賀県守山市／代表取締役社長：西野立寛）のプロデュースのもと、2026年7月1日、京都・祇園に旅の目的になるステーキハウス「神戸牛祇園すだく鉄板（KOBE BEEF GION SUDAKU TEPPAN）」をグランドオープンいたします。

八坂神社や花見小路にもほど近い祇園の地で、日本を代表するブランド牛である神戸牛を主役に、近江牛や京都ならではの旬の食材を取り入れた鉄板焼きコースをご提供いたします。

インバウンド需要の回復に伴い、京都には世界中から多くの観光客が訪れています。本店舗では、「京都らしさ」と「日本最高峰の食体験」を融合させることで、国内外のお客様に特別なひとときをお届けしてまいります。

■世界基準の料理人が監修する、京都・祇園ならではの鉄板焼き体験

「KOBE BEEF GION SUDAKU TEPPAN」の料理を手掛けるのは、統合型リゾート施設の創業から長年にわたりF&B（Food & Beverage）部門の総料理長を務め、数々のミシュラン掲載店や、世界的ホテル格付け機関によるファイブスター評価を獲得した店舗の立ち上げ・運営に携わってきた実力派シェフです。

国内外の多くのお客様をもてなしてきた豊富な経験を活かし、日本を代表するブランド牛である「神戸牛」を主役に据えながら、株式会社総合近江牛商社が長年向き合ってきた「近江牛」の魅力も取り入れたコースを展開いたします。

神戸牛ならではの繊細な口溶けと上質な旨み、そして近江牛が持つ豊かな風味と奥深い味わい。それぞれの個性を活かしながら、京都ならではの四季折々の食材や京野菜と融合させ、新たな鉄板焼き体験を創り上げます。

目の前の鉄板で繰り広げられる繊細な火入れとライブ感あふれるパフォーマンスは、単なる食事ではなく、京都・祇園でしか味わえない特別な時間へと昇華します。

また、本店舗は国内のお客様はもちろん、海外で展開する「すだく」ブランドをご愛顧いただいているお客様をお迎えする場としての役割も担ってまいります。

世界各国で培ってきたホスピタリティと、日本が誇る和牛文化、そして京都・祇園という特別なロケーション。そのすべてを融合させることで、国内外のお客様へ「日本最高峰の食体験」をお届けいたします。

■料理の一例

「KOBE BEEF GION SUDAKU TEPPAN」では、神戸牛や近江牛をはじめ、日本各地から厳選した食材を使用した鉄板焼きコースをご提供いたします。

〈料理の一例〉

・神戸牛サーロインステーキ

・神戸牛ヒレステーキ

・近江牛シグネチャーステーキ

・近江牛ハンバーグ

・伊勢海老の鉄板焼き

・鮑の鉄板焼き

・季節の京野菜 鉄板焼き

・キャビアを添えた前菜

・季節のスープ

・特製ガーリックライス

・本日のデザート

神戸牛の繊細な口溶けと、近江牛ならではの豊かな風味。それぞれの個性を最大限に引き出しながら、京都の四季を感じられる食材とともにコースとして仕立てます。

また、本店舗では、神戸牛や近江牛を中心とした鉄板焼きコースに加え、これまで「すだく」ブランドが国内外のムスリム市場で培ってきた知見を活かし、ハラール対応の和牛コースもご用意しております。宗教や文化の違いを超え、世界中のお客様に日本の食文化を楽しんでいただけるよう、多様なニーズに応えるおもてなしを大切にしています。

※メニュー内容は季節や仕入れ状況により変更となる場合があります。

■プロデュースについて

「KOBE BEEF GION SUDAKU TEPPAN」は、株式会社三鷹商事が運営する鉄板焼き店舗であり、株式会社総合近江牛商社がプロデュースを担当しています。株式会社総合近江牛商社は、食肉卸・食肉加工・外食・フランチャイズ・輸出事業を通じて培ってきた和牛の知見やブランド構築力を活かし、本店舗のコンセプト設計、商品開発、和牛の選定、オペレーション支援などを行っています。京都・祇園という特別な場所から、神戸牛、近江牛、そして日本が誇る食文化の魅力を世界へ発信することを目指してまいります。

■店舗概要

〈店舗名〉

神戸牛祇園すだく鉄板

KOBE BEEF GION SUDAKU TEPPAN

〈グランドオープン〉

2026年7月1日

〈所在地〉

〒605-0073

京都府京都市東山区祇園町北側325 ヴァンドーム祇園ビル1F-D

https://share.google/Z7OYKj5VTGJOC0K95

〈Instagram〉

https://www.instagram.com/kobebeefsteaksudaku?igsh=MWx1ZDB0ZmNtN3llaQ%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/kobebeefsteaksudaku?igsh=MWx1ZDB0ZmNtN3llaQ%3D%3D&utm_source=qr)

■運営会社概要

〈会社名〉

株式会社三鷹商事

〈代表者〉

代表者 関東 英嗣

〈所在地〉

〒613-0034

京都府久世郡久御山町下津屋室ノ城60番1

〈電話番号〉

0774-43-9295

■プロデュース会社概要

〈会社名〉

株式会社総合近江牛商社

〈代表者〉

代表取締役 西野 立寛

〈所在地〉

〒524-0022

滋賀県守山市守山1-4-14

〈事業内容〉

外食事業、フランチャイズ事業、食肉卸・食肉加工事業、輸出業、中食事業

〈企業理念〉

「近江牛を通じて世界中を豊かに」

現在は世界7カ国に展開を進めており、日本の食文化と和牛の魅力を世界へ発信しています。