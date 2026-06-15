夜行高速バス『新宿・渋谷～神戸・姫路線』　バスターミナル東京八重洲へ乗り入れます

京王電鉄バス株式会社

京王バス株式会社（本社：東京都府中市、代表取締役社長：宮坂 周治）は、神姫バス株式会社（以下、「神姫バス」）と共同運行している夜行高速バス『新宿・渋谷～神戸・姫路線』について、２０２６年７月１６日（木）から東京駅直結のバスターミナル東京八重洲への乗り入れをはじめとするダイヤ改正をいたしますので以下のとおりお知らせいたします。

１．ダイヤ改正の概要

（１）バスターミナル東京八重洲への乗り入れ

本路線の東京側の拠点は現在、新宿・渋谷の２エリアですが、このたび東京駅直結の「バスター

ミナル東京八重洲」へ乗り入れいたします。

この乗り入れにより２３区東部エリアや千葉方面など、東京駅発着路線沿線をご利用のお客様は

スムーズに神戸・姫路方面間をご移動いただけるようになります。

なお、バスターミナル東京八重洲は、「地下 A」「地下Ｂ※」と 2 つの乗り場で構成されており

ます。本路線は「地下 B」での発着となりますので、お間違えの無いよう、お越しください。

※「地下 B」・・・東京ミッドタウン八重洲の地下 2 階にあります。行き方はこちら(https://bt-tokyoyaesu.com/accessmap-a/#u_b)

（２）ダイヤ見直しによる速達化・到着時刻の前倒し

運行時刻を一部見直し速達化をはかり、上下線ともにご到着時刻が大幅に早くなります。

・下り：終着の姫路駅には現在より５０分早い、７時３５分に到着

・上り：渋谷、新宿ともに現在より４０分早く到着。バスターミナル東京八重洲には７時１５分に

到着

これにより、現地での滞在時間が拡大され利便性が向上します。

本改正に伴い、兵庫県三田市の「フラワータウンセンター」停留所への乗り入れを取りやめます

２．改正実施日（予定）

２０２６年７月１６日（木) の出発便から

３．運行時刻および運賃

東京・新宿・渋谷～神戸姫路線 時刻表 2026年7月16日改正

運賃表

４．ご予約

便利でお得なＷＥＢ予約、『ハイウェイバス ドットコム』を

ご利用ください。

・ＷＥＢ決済で、上記運賃よりお安くなります

・ＷＥＢ決済限定で早期割引の設定があります

（大人片道５，９００円～）

・座席指定もできます

・このほか一部座席では、発車オーライネットからもご予約い

ただけます

５．使用車両

ゆったり快適な１０列２７人乗り車両を使用いたします。

独立３列シート、トイレ付き、電源コンセントと無料Ｗｉ-Ｆｉ装備で便利にご利用

いただけます。

６．予約開始日

２０２６年６月１６日（火）９：００から順次開始

７．お問合せ先

京王電鉄バス株式会社 運輸営業部 高速・貸切事業担当

０４２-３５２-３７１５（９：３０～１８：００、平日のみ）

（ご予約に関するお問い合わせ）

京王電鉄バス株式会社 京王高速バス予約センター

０３-５３７６-２２２２（９：００～２０：００、年中無休）