「サイコミ パブリッシング NEXT」第1弾！『アイドルマスター シンデレラガールズ』スピンオフ2作品の新装版が2026年8月に発売決定＆予約開始

株式会社Cygames

株式会社Cygames(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一)は、マンガ配信サービス「サイコミ」の自社出版企画「サイコミ パブリッシング」において、長期連載作品の紙書籍化・新装版制作を行う新企画「サイコミ パブリッシング NEXT」の第1弾として、『アイドルマスター シンデレラガールズ After20』『アイドルマスター シンデレラガールズ U149』の新装版各1～4巻を2026年8月14日(金)に発売します。

また、「サイコミ パブリッシング」より、連載作品12タイトルの紙書籍を2026年8月28日(金)に発売します。いずれも発売に先立ち、各種取扱法人およびECサイトにて、2026年6月15日(月)より順次予約受付を開始します。

「サイコミ パブリッシング NEXT」第１弾が8月14日(金)に発売決定！6月15日(月)より順次予約開始

2026年秋頃の開始予定とお知らせしていた「サイコミ パブリッシング NEXT」につきまして、このたび発売時期が決定し、2026年8月14日(金)より刊行を開始します。第1弾として、『アイドルマスター シンデレラガールズ After20』『アイドルマスター シンデレラガールズ U149』の新装版各1～4巻を発売します。9月以降も、毎月15日頃に対象タイトルを順次刊行予定です。

1巻2巻3巻4巻

『アイドルマスター シンデレラガールズ After20』1～4巻

漫画：半 二合 原作：バンダイナムコエンターテインメント 料理・酒監修：T.I.Planning

【ISBN】

1巻：9784868660057

2巻：9784868660064

3巻：9784868660071

4巻：9784868660088

【判型】B6判

【定価】1,089円(税込)

【発売日】2026年8月14日(金)

元アナウンサーのアイドル・川島瑞樹が偶然見つけた居酒屋『しんでれら』で出逢ったのは--？

思わずほっこりするオトナなシンデレラストーリー！

第1話試し読みはこちら！(https://cycomi.com/viewer/chapter/3806)

★コミック＆ストア情報

楽天ブックス：

1巻 https://books.rakuten.co.jp/rb/18675222/

2巻 https://books.rakuten.co.jp/rb/18675221/

3巻 https://books.rakuten.co.jp/rb/18675223/

4巻 https://books.rakuten.co.jp/rb/18675220/

yodobashi.com：

1巻 https://www.yodobashi.com/product/100000009004261920/

2巻 https://www.yodobashi.com/product/100000009004261921/

3巻 https://www.yodobashi.com/product/100000009004261922/

4巻 https://www.yodobashi.com/product/100000009004261923/

1巻2巻3巻4巻

『アイドルマスター シンデレラガールズ U149』1～4巻

漫画：廾之 原作：バンダイナムコエンターテインメント

【ISBN】

1巻：9784868660095

2巻：9784868660101

3巻：9784868660118

4巻：9784868660125

【判型】B6判

【定価】1,089円(税込)

【発売日】2026年8月14日(金)

『アイドルマスター シンデレラガールズ』に新たな輝きが紡がれる。

小さなアイドル達と小さな新人プロデューサーが贈る新しいシンデレラストーリー、開幕！！

第0話試し読みはこちら！(https://cycomi.com/viewer/chapter/1322)

★コミック＆ストア情報

楽天ブックス：

1巻 https://books.rakuten.co.jp/rb/18675219/

2巻 https://books.rakuten.co.jp/rb/18675217/

3巻 https://books.rakuten.co.jp/rb/18675215/

4巻 https://books.rakuten.co.jp/rb/18675216/

yodobashi.com：

1巻 https://www.yodobashi.com/product/100000009004261924/

2巻 https://www.yodobashi.com/product/100000009004261925/

3巻 https://www.yodobashi.com/product/100000009004261926/

4巻 https://www.yodobashi.com/product/100000009004261927/

※新装版は製造都合上、印刷機器の変更により通常版と一部本体装丁が異なる場合がございます

見逃せない新作・続巻が続々！8月28日（金）発売の12タイトルが6月15日(月)より順次予約開始

※こちらは仮の書影です

『あの日から、答えはすべて君になった。』 3巻

すめしお

【ISBN】9784911567999

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年8月28日(金)

出会って以来、年下の湊に心をかき乱され振り回され続ける明維。

曖昧な関係が続く2人に転機が訪れる。

2人で行くはずだった夏祭り。

それは思わぬ障壁により、2人の関係をさらに変化させる事になる。

コンビニ駐車場での偶然の出会いが、年齢差を超えた友情で結ばれ

やがてそれは…

＜あの君＞第3巻

2人はまだ、これが恋だと気付かない。

第1話試し読みはこちら！(https://cycomi.com/viewer/chapter/21191)

★コミック＆ストア情報

楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18675155/)

yodobashi.com(https://www.yodobashi.com/product/100000009004261791/)

※こちらは仮の書影です

『かわいい君と今日もデキない』 2巻

川戸春明

【ISBN】9784911567678

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年8月28日(金)

主人公の貞守と申します。

信じられないかもしれませんが、異世界の扉が開いて【女性をエッチにする魔法】が身についたんです。(制御不能)

ただどうやら私が童貞を失うと魔力が暴走して世界が滅ぶらしいんです…。

会社の後輩とか、異世界からやってきた美人な獣人さんとか、

色んな女性が誘惑してくれるのですが、世界のために一線は越えられないのです…！

でも今回は魔力が悪い方に暴走してしまう、そんな2巻です。

第1話試し読みはこちら！(https://cycomi.com/viewer/chapter/22843)

★コミック＆ストア情報

楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18675074/)

yodobashi.com(https://www.yodobashi.com/product/100000009004261761/)

※こちらは仮の書影です

『黒衣の妹は私を許さない』 1巻

原作：草野誼 作画：もてぃま

【ISBN】9784911567913

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年8月28日(金)

「わからない あなたに私はわからない わかりっこないわ永遠に！！」

大切なふたごの妹の婚約者を思わぬ事故で殺めてしまった山姫。けれどその不幸が、妹に仕組まれた秘かな愉しみだったとしたら…？

そっくりで、正反対なふたご、山姫と海姫の歪な宿命。草野誼の少女漫画世界を、もてぃまが甘く残酷な筆致で描く、第1巻。

第1話試し読みはこちら！(https://cycomi.com/viewer/chapter/22855)

★コミック＆ストア情報

楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18675082/)

yodobashi.com(https://www.yodobashi.com/product/100000009004261764/)

※こちらは仮の書影です

『センセイ、魔王を殺して』 6巻

山下文吾

【ISBN】9784911567920

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年8月28日(金)

陰謀渦巻く熾烈なバトルゴーレム大会も終わり、いつもの平和な学園生活に戻ったと思ったのも束の間、学園内で複数の生徒に破廉恥な行為を行う偽ユウの姿が目撃される…犯人の目的は如何に。

新たな生徒に加え、魔族サイドにも怪しい動きをする新たな勢力が現れ、魔王を捜す物語は新展開を迎えるのであった。

第1話試し読みはこちら！(https://cycomi.com/viewer/chapter/20383)

★コミック＆ストア情報

楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18675084/)

yodobashi.com(https://www.yodobashi.com/product/100000009004261765/)

『都市伝説が殺ってくる』 6巻

米田旦人

【ISBN】9784911567937

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年8月28日(金)

自我に目覚めたスマホ「Sari」とともに、秘密結社に追われることになった都市伝説配信者・じょうた。

生霊の能力者に体を乗っ取られた橘を救うべく足掻く風間だが、その選択は“詰み”へと向かい。

魂の重さを操る能力者に対し自らをトンカラトンと化した志熊の残り時間も、囮となりペストマスクを引き付けるななにも限界は迫り、襲撃はついに最終局面に--

「ありえない」が加速する、トンデモ異能力バトル第6巻!

第1話試し読みはこちら！(https://cycomi.com/viewer/chapter/17451)

★コミック＆ストア情報

楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18675083/)

yodobashi.com(https://www.yodobashi.com/product/100000009004261766/)

※こちらは仮の書影です

『飛んでけ聖剣』 4巻

ヴィコ

【ISBN】9784911567944

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年8月28日(金)

「誰も見てないし 殺しちゃおうかな…」

ゲート内でハンターを襲う「プレイヤーキラー」の襲撃に遭うカタギリ達。

争いを止めたいカタギリと、正当防衛なら殺してもいいと考えるしいとラズキ。

それぞれの死闘の行方とは……？

そしてラズキはプレイヤーキラーと因縁があるようで、

カタギリ達は壮絶な闘争に巻き込まれていく--。

成り上がり超絶アクション 激動の第4巻！

第1話試し読みはこちら！(https://cycomi.com/viewer/chapter/21104)

★コミック＆ストア情報

楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18675149/)

yodobashi.com(https://www.yodobashi.com/product/100000009004261767/)

※こちらは仮の書影です

『ホメちょろ無双～こじらせ最強女達をホメただけで最強PTに～』 3巻

からしと

【ISBN】9784911567838

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年8月28日(金)

「トモ…ダチ…？」

最強魔女、アデーレ・デレデレツゥンは天才だった故に魔法魔術学校を飛び級で卒業！しかし同年代が近くにいなかった&素直になれないツンデレな性格も相まって、彼女はぼっちを極めてしまっていたのだ…！そんな彼女に訪れた友達を作る絶好の機会…モノにできるか--？

そして遂に魔王軍も登場！ナガマサからの極上「ホメられ」を独占するべく、最強女達は血眼になって魔王軍撲滅に動き出していく。

第1話試し読みはこちら！(https://cycomi.com/viewer/chapter/22356)

★コミック＆ストア情報

楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18675158/)

yodobashi.com(https://www.yodobashi.com/product/100000009004261762/)

※こちらは仮の書影です

『モブおじさんの転生者対処マニュアル』 3巻

吉田健二

【ISBN】9784911567951

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年8月28日(金)

戦闘狂のお騒がせ転生者・タクミのトラブルを見事解決した美月とクイン。

しかし一難去ってまた一難、タクミ撃破の噂を聞きつけた危ない転生者がまた1人、美月の前に姿を現す--。

カズヤと名乗るその男は、この世の理不尽を壊す7人の災厄“七厄”を結成し、世界に革命をもたらすという。

七厄のアジトに招かれた美月だが、そこで出会った他のメンバーも独特な個性をお持ちで…。

最弱の転生者・美月の苦難はまだまだ続く…！

第1話試し読みはこちら！(https://cycomi.com/viewer/chapter/23247)

★コミック＆ストア情報

楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18675148/)

yodobashi.com(https://www.yodobashi.com/product/100000009004261768/)

※こちらは仮の書影です

『厄狩り』 1巻

高架トウ

【ISBN】9784911567890

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年8月28日(金)

突如日本に降り注いだ厄災。それは重力を自在に操る侵略者だった。

圧倒的な力を誇る侵略者によって、日本人は奴隷として飼われてしまう。

そんな中、たった1人の日本人が侵略者の討伐に成功する。

その少年の名は「岩波 夏希」。

己が身に侵略者の因子を宿し、日本を取り戻さんと決起する！

支配に抗い自由を目指す、ディザスターSFバトルアクション--開戦！！

第1話試し読みはこちら！(https://cycomi.com/viewer/chapter/23446)

★コミック＆ストア情報

楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18675159/)

yodobashi.com(https://www.yodobashi.com/product/100000009004261763/)

※こちらは仮の書影です

『リア小姓』 4巻

羽山まなぶ

【ISBN】9784911567975

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年8月28日(金)

「最低最低最低最低最低最低」

殿さまへの歪んだ愛情が、一方的で自己中な"キモい自分"から生まれたモノだと気づき、自らを改めようと決意した暁式。自分の醜さと、殿さまを想う気持ちの間で揺れ動くなか、殿さまから突然結婚を勧められてしまう。自暴自棄になった暁式が思わず「結婚する」と答えた中、そこへ新たな“リア小姓”が動いて--！？

メンヘラ小姓達ご乱心！波乱加速の第4巻。

第1話試し読みはこちら！(https://cycomi.com/viewer/chapter/20831)

★コミック＆ストア情報

楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18675152/)

yodobashi.com(https://www.yodobashi.com/product/100000009004261769/)

『ロストエンド』 6巻

原作：岡藤誠 作画：春川やまめ

【ISBN】9784911567982

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年8月28日(金)

生き返るまで、死ねない。

何度でも死に戻って山の頂を目指さなければならない、過酷な冥府に堕ちた40男・信一郎。

狂気の元外科医・東による筋移植手術と命懸けの訓練で肉体強化を成し遂げ、“門”を守る巨大な番人を東との共闘により辛くも撃破する。

しかしそこに突如として、彼らをこの山に導いた冥府の案内人・ティモーリアが姿を現し--

圧倒的な筆力で描く、“死に戻り”ダークサバイバル巨編。

第1話試し読みはこちら！(https://cycomi.com/viewer/chapter/16947)

★コミック＆ストア情報

楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18675151/)

yodobashi.com(https://www.yodobashi.com/product/100000009004261790/)

※こちらは仮の書影です

『私がわたしを売る理由』 9巻

夏子久

【ISBN】9784911567876

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年8月28日(金)

“でも殴られてる女の子を見捨てたのも事実だ”

SNSで知り合った他のパパ活女子達に会いに行った桜子。

そこで友達のシュンが、パパ活女子の1人である日向と知り合いであることが発覚する。

日向を探すために、桜子を利用していたと告白するシュンに、「ちゃんと話してよ！！」とショックを受ける桜子。

シュンの日向を探す理由や後悔が明かされる--。

第1話試し読みはこちら！(https://cycomi.com/viewer/chapter/13879)

★コミック＆ストア情報

楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18639668/)

yodobashi.com(https://www.yodobashi.com/product/100000009004252095/)



※紙書籍版『私がわたしを売る理由』9巻につきまして、制作進行上の都合により発売日を延期させていただくことになりました。

変更後の発売時期は、以下になります。

〈変更前〉2026年7月30日(木)

↓

〈変更後〉2026年8月28日(金)

7月末より「サイコミ パブリッシング」紙書籍の全国書店流通を開始

「サイコミ パブリッシング」の紙書籍について、2026年7月30日(木)より全国流通を開始します(取次：鍬谷書店)。お近くの書店でもご注文が可能になりますので、ぜひお買い求めください。

≪取扱法人・ECサイト≫

アニメイト / ゲーマーズ / 書泉 / とらのあな / メロンブックス / 有隣堂 / WonderGOO / Amazon / 楽天ブックス / yodobashi.com / タワーレコード / 漫画全巻ドットコム / Comi Comi Studio など

CyStore(Cygames公式オンラインショップ※発売日以降の取り扱いのみ)

※上記記載以外の全国書店でも予約・注文が可能です

※最新の取扱法人およびECサイトについては以下URLをご確認ください

サイコミお知らせ：https://cycomi.com/info/1312

※商品の販売・在庫状況は、各店舗にお問い合わせください

≪「サイコミ パブリッシング」とは≫

「サイコミ」の作品を自社で出版することで、読者の皆様からご期待いただいている紙書籍を、スピード感を持って刊行していくサービスです。少部数から発行していくことが可能となり、読者の皆様のお手元へ迅速に紙書籍をお届けすることができます。

また、長期連載作品の紙書籍化・新装版制作を行う新企画「サイコミ パブリッシング NEXT」も進行中です。

「サイコミ」とは

オリジナルのマンガタイトルが読めるマンガ配信サービスで、累計ダウンロード数は2,000万を突破しています。

サービス概要

タイトル：サイコミ

配信開始日： 2016年5月8日

開発・運営：株式会社Cygames

ダウンロードURL：

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cygames.cycomi

App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id1099688273

ブラウザ版：https://cycomi.com

公式X：https://x.com/cycomi

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cycomi_official

公式TikTokショートドラマ：https://www.tiktok.com/@cycomishortdrama

※推奨環境はこちら（ https://cycomi.com/requirements ）をご参照ください。

-----------------------------------------------------------------------------------------

*THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

*(C) Cygames, Inc.

-----------------------------------------------------------------------------------------