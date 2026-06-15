世界最大のサイクルロードレース「ツール・ド・フランス」J SPORTS　WOWOW両社の強みを活かしてより多くの視聴者へ魅力を発信

株式会社ジェイ・スポーツ

スポーツテレビ局、株式会社ジェイ・スポーツ(本社 東京都江東区、代表取締役社長 外崎 創、以下「J SPORTS」)は、株式会社WOWOWと、世界最大のサイクルロードレース、ツール・ド・フランス全21ステージを共同で配信することを決定しました。

今回の取り組みにより、ツール・ド・フランスをJ SPORTSでの放送・配信に加え、「WOWOW オンデマンド」でもお届けいたします。

ツール・ド・フランスは、世界190以上の国と地域で放送される、世界最大のサイクルロードレースです。113回目の開催を迎える今年は7月4日にスペイン、バルセロナで開幕し、約3週間にわたってフランス各地を巡ったのち、パリでフィナーレを迎えます。

長年にわたりサイクルロードレース中継を手掛けてきたJ SPORTSと、幅広いエンターテインメントを提供するWOWOWが連携することで、ツール・ド・フランスの魅力を、より多くの方々にお楽しみ頂くことを目指します。

株式会社ジェイ・スポーツ 取締役 編成制作本部長 亀井 宣晃

「長年ツール・ド・フランスを中継してきた経験を活かし、その魅力や奥深さをこれまで以上に多くの方に届けたいと考えています。WOWOWとの連携により、新たな視聴者層にもこの素晴らしいレースの楽しさが広がることを期待しています。」

株式会社WOWOW 常務執行役員 口垣内 徹

「WOWOWのスポーツ番組は開局以来、『世界最高峰』をキーワードにラインナップしており、常に新しい競技の可能性を探っています。今回はJ SPORTSとの協業で世界的スポーツイベントであるツール・ド・フランスをWOWOWの加入者の皆様にもお届け出来ることになりました。これを機会に、WOWOWのスポーツコンテンツとあわせてお楽しみ頂ければと思います。」

■J SPORTSについて

J SPORTSは野球、ラグビー、サイクルロードレース、モータースポーツなど

国内外の様々なスポーツをお届けするスポーツテレビ局です。

https://www.jsports.co.jp/

■WOWOWについて

WOWOWは3つのチャンネルと動画配信サービスで

国内外の映画や音楽ライブ、スポーツ、オリジナルドラマなどの

エンターテインメントを提供する、日本初の民間衛星放送局です。

https://www.wowow.co.jp/

株式会社ジェイ・スポーツ

＜J SPORTSに関する一般の方のお問い合わせ先＞

J SPORTSカスタマーセンター0570-099-333（ナビダイヤル／午前10:00～午後8:00）

J SPORTS オフィシャルサイト https://www.jsports.co.jp/