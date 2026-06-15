『BOAT RACE江戸川』×『アリス・ギア・アイギス』リアルイベント「#ギアガチ 1stアニバーサリーミーティング」を6月27日（土）に開催決定！

株式会社360Channel

株式会社360Channel（本社：東京都港区、代表取締役社長：小松恵司、以下 360Channel：サンロクマルチャンネル）は、親会社である株式会社コロプラ（本社：東京都港区、代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、以下 コロプラ）と協力し、『BOAT RACE江戸川』×『アリス・ギア・アイギス』（以下『アリスギア』）のリアルイベント「#ギアガチ 1stアニバーサリーミーティング」を2026年6月27日（土）に『BOAT RACE江戸川』にて開催する事を決定しました。

＜イベント特設ページ＞

https://aliceevent.jp/custom-page/show/page-id/geargachi_event02?s

本イベントは360Channelがプロデュースする『BOAT RACE江戸川』と『アリスギア』のコラボYouTube番組である「七海・麻駆理のギア全開★ガチ予想ch」の、1周年を記念したリアルイベントです。番組レギュラー声優の結城 飛鳥さん（佐士原 七海 役）、都丸 ちよさん（蒼浜 麻駆理 役）に加え、大和田 仁美さん（蛙坂 来弥 役）、ルゥ ティンさん（小鳥遊 怜／籠目 深沙希 役）がゲストとして出演します。

また、来場者特典として1stアニバーサリー記念Tシャツも配布いたします。

皆さまのたくさんのご来場を心よりお待ちしております。

【イベント開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20337/table/304_1_48c218e4b9efb8073f928fcf67d501ef.jpg?v=202606150651 ]＜来場について＞

本イベントは『BOAT RACE江戸川』にご入場いただいた方はどなたでもご参加いただけます。

※BOAT RACE江戸川への入場料として100円（税込）が必要となります

※BOAT RACE江戸川場内には未成年の方だけでの入場はできません、保護者同伴でご来場ください

＜座席チケットの配布＞

本イベントの参加には、事前の申し込みなどは必要ございません。

・10時より正門にて、先着順でお好きな座席のチケットを一名につき1枚お渡しします。

・当日は『BOAT RACE江戸川』正門のスタッフ誘導に従ってご整列ください。

・座席チケットを入手できなかった場合でも立見席でイベント参加が可能です。

※荒天等によりBOAT RACE江戸川のレースが中止となった場合でも、当イベントは開催いたします

※BOAT RACE江戸川のレースが中止となった場合、無料送迎バスの運行内容が変更となりますのでＨＰをご確認ください

【 『BOAT RACE江戸川』に『アリスギア』人気声優がまたまた集結！】

イベント当日は「七海・麻駆理のギア全開★ガチ予想ch」のレギュラー声優や『アリスギア』の人気声優が出演します。声優の皆様によるスペシャルトークセッション、アフレコ朗読など、お楽しみコンテンツを多数ご用意しております。

また、前回大好評でした豪華賞品が貰えるジャンケン大会や、ギアガチ流ボートレースチュートリアルの開催など、内容盛りだくさんでお届けします。4名のコラボレーションにどうぞご期待ください。

＜出演者情報＞（敬称略）

結城 飛鳥（佐志原 七海 役）

都丸 ちよ（蒼浜 麻駆理 役）

大和田 仁美 （蛙坂 来弥 役）

ルゥ ティン（小鳥遊 怜／籠目 深沙希 役）

【来場特典として1stアニバーサリー記念Tシャツを来場者にプレゼント！】

イベントでは来場者特典として、1stアニバーサリー記念Tシャツをプレゼントいたします。

本特典は事前に「来場者特典引換券」を入手し、イベント会場に設置している来場者特典配布コーナーで提示する事で入手できます。

「来場者特典引換券」はイベント・コミュニティプラットフォーム「Peatix」で無料配布しておりますので、ご確認ください。

＜Peatix 「#ギアガチ 1stアニバーサリーミーティング」来場者特典引換券配布サイト＞

https://giagachi-1stanniversarymeeting.peatix.com/

来場特典引き換え期間：イベント当日 13：30～16：45（予定）

※来場者特典引換券が無い方も当日イベントの参加は可能です。

※本引換券は数量に限りがございます。無くなり次第配布を終了します。

※本引換券はイベント当日に会場での引換えのみ有効です。

本イベント以外での特典の引換えはいたしませんのでご注意ください。

※来場者特典の引換えにはスマートフォンの画面提示が必要です。

WEBブラウザからのご提示も可能ですが、当日のスムーズなチェックインのため、

事前にPeatixアプリ（無料）のインストールを推奨しております。

＜Peatixアプリ ダウンロードURL＞

▶App Store：

https://apps.apple.com/jp/app/peatix-%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9/id561632513



▶Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.peatix.android.Azuki&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.peatix.android.Azuki&hl=ja)

開催概要の詳細は、イベント特設ページからもご確認いただけます。

https://aliceevent.jp/custom-page/show/page-id/geargachi_event02?s

【七海・麻駆理のギア全開★ガチ予想ch】

▶公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@nanami_makuri

▶公式X（旧Twitter）アカウント：https://x.com/nanamimakuri

【『アリス・ギア・アイギス』基本情報】

ゲームメーカー”ピラミッド”と、スマートフォンゲームメーカー”コロプラ”がタッグ！

メカを武装した少女たちと共に戦う、新感覚スマートフォンゲームが登場！

本作のキャラクター監修・キャラクターデザインは島田フミカネ氏が担当しています。さらにキャラクターデザインには、島田フミカネ氏に加えてメカニックデザイナーの海老川兼武氏や柳瀬敬之氏らも参加。またサウンドチームに「ZUNTATA」を迎え、人気・実力を兼ね備えた豪華クリエイター陣が集結！2023年4月にTVアニメ「アリス・ギア・アイギスExpansion」を放送！

今後もさまざまな企画展開にご期待ください！

◆アプリ名：アリス・ギア・アイギス

◆ジャンル：武装カスタマイズアクション

◆価格 ：アイテム課金制

◆ダウンロードURL：

https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/aga/1i4w9fjn/

◆DMMGAMES：https://colopl.co.jp/alicegearaegis/lp/dmg/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/alicegearaegis/

◆公式Twitterアカウント：https://x.com/colopl_alice

◆公式Discordアカウント：https://colopl.co.jp/alicegearaegis/rd/discord/?f=y

【参加クリエイター プロフィール】

▪️島田フミカネ

イラストレーター。アニメ「FRAME ARMS Girl」、「ブレイブウィッチーズ」、「ガールズ＆パンツァー」、「ストライクウィッチーズ」、フィギュア「メカ娘」など、数多くのキャラクターデザイン（原案）を担当。その作品の多くに機械や兵器を着用した少女が登場しており、「メカ少女」ブームの火付け役としても広く認知されている。

▪️海老川兼武

メカニックデザイナー。代表作は「フルメタル・パニック！シリーズ」、「機動戦士ガンダム00」、「機動戦士ガンダムAGE」、「ガンダムビルドファイターズ」、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」、「ID-0」など多くの作品で、メカニックデザインを担当。「機動戦士ガンダム00」以降はガンダム作品のデザイナーとして広く知られるようになり、立体系商品の監修なども行う。

▪️柳瀬敬之

メカニックデザイナー。代表作は「攻殻機動隊ARISE」、「機動戦士ガンダム00」、「コメットルシファー」、「ファイアボール・チャーミング」、「ゼノブレイドクロス」、「にゃんぼー」など、ゲーム、アニメーション、ホビーなど多ジャンルで活躍。

▪️ZUNTATA

株式会社タイトーのサウンド開発部門の総称。アーケード、コンシューマー、モバイルのゲームサウンド制作（BGM、効果音）を主な活動としており、他にも、アルバム制作、ライブ活動、イベント企画・制作など多岐に渡る活動を展開中。2017年に設立30周年を迎えたゲームサウンドクリエイター集団の老舗。代表作：「ダライアス」シリーズ、「グルーヴコースター」シリーズ

株式会社360Channelについて

株式会社360Channelは「新しいテクノロジーを身近にし、人々にオドロキを」というミッションを掲げ、XR技術を核とした総合プロデュース事業を中心に、AIなど様々な先端技術を駆使し、社会に新しい価値と体験を提供し続けていきます。



【総合XRプロデュース事業：VR PARTNERS】

企画から開発、効果測定までをワンストップで支援。年間500本以上の実績を持つVR動画制作をはじめ、AR/VRシステム開発などを通じて多様なニーズに対応。

▶HP：https://corp.360ch.tv/

【空間データ事業】

▪️360maps（サンロクマルマップ）／ Spatial Experience Solution

施設・都市空間をデジタル化し、現在位置取得・AR体験・ナビゲーションを提供するSpatial Experience Solution。2DマップとAR技術を組み合わせた直感的な空間体験を実現するとともに、蓄積された空間データを施設運営の高度化にも活用できる。

▶HP：https://corp.360ch.tv/360maps

▪️VRアーカイブ／デジタルアーカイブ

文化資産や施設・イベント空間を高精細VR・360度映像で記録し、時空を超えた空間体験を提供するデジタルアーカイブサービス。Gaussian Splatting（3DGS）技術等を活用した次世代アーカイブの開発にも着手。



【AI関連事業】

▪️AI Caster（エーアイ キャスター）

PR動画や研修資料、マニュアルなどを誰でも手軽に映像化できるAIサービス。

ブラウザ完結で業務効率化を促進。

▶詳細情報：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000278.000020337.html

▶体験URL：https://aicaster.360ch.tv/

【メタバース事業】

▪️WEBmetaverse

「ウェブサイトのように、1社に一つのメタバース空間を」のコンセプトのもと、アプリ不要でマルチデバイスに対応し、最短1カ月で自社メタバースが開設可能。

▶HP：https://lp.webmetaverse.jp/

【上記各サービスのお問い合わせ】

▶https://corp.360ch.tv/contact

【採用情報】

360Channelでは、今後さらなるビジネスの拡大を目指して、新たな人材を積極的に募集しています。

▶採用ページ：https://partners.360ch.tv/recruit/



【会社概要】

社名：株式会社360Channel（サンロクマルチャンネル）

HP：https://corp.360ch.tv/

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト 6F

設立：2015年11月2日

資本金：2.88億円（資本準備金含む）

代表者：代表取締役社長 小松 恵司

事業内容：総合XRプロデュース事業、360度動画関連事業、空間データ事業、AI関連事業、メタバース事業



【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社360Channel 広報担当：pr_ml@360ch.tv



(C) 2016-2026 360Channel, Inc.

(C) COLOPL, Inc.

※360チャンネル＼サンロクマルチャンネル、360Channelのロゴ(「36」)は株式会社コロプラの商標または登録商標です。

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。