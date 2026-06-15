「BOYS be MAID！～御曹司メイドボーイ部の日日～」POP UP SHOPの事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年6月15日(月)より「BOYS be MAID！～御曹司メイドボーイ部の日日～」POP UP SHOPの事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。

有楽町マルイ 7Fにて開催しておりました「BOYS be MAID！～御曹司メイドボーイ部の日日～」POP UP SHOPの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4723

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年6月15日(月)18:00～6月29日(月)23:59

【発送予定日】

・2026年8月上旬～下旬以降順次発送

【特典情報】

＜【事後通販】BOYS be MAID！～御曹司メイドボーイ部の日日～商品を一会計につき税込2,000円以上お買い上げで、箔押し風カード（全1種）をプレゼント！＞



【製品情報】

アクリルステッカー(ランダム)レヴュー・ド・ヴェール ver.

価格：660円（税込）

セット：7,920円（税込）

種類数：全12種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

カンバッジセットレヴュー・ド・ヴェール ver.

価格：各1,210円（税込）

種類数：全6種

アクリルフィギュアレヴュー・ド・ヴェール ver.

価格：各1,760円（税込）

種類数：全6種

レイヤーアクリルスタンドレヴュー・ド・ヴェール ver.

価格：各1,815円（税込）

種類数：全6種

ダイカットステッカー(ランダム)スタンプ ver.

価格：550円（税込）

セット：8,800円（税込）

種類数：全16種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルブロック(ランダム)スタンプ ver.

価格：880円（税込）

セット：14,080円（税込）

種類数：全16種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

キャンバスポーチ スタンプ ver.

価格：1,650円（税込）

種類数：全1種

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4723

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年6月15日(月)18:00～6月29日(月)23:59

【発送予定日】

・2026年8月上旬～下旬以降順次発送



【権利表記】

(C)香騎学園/Seed Project



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売