物価高に勝つクルマのサブスク！売上93億へ急成長のカーリース専門店「ディープラス」が大阪2店舗目となる枚方店を6月11日グランドオープン！

ディープラス株式会社

東海エリアを中心に新車カーリース事業を展開するディープラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：苅谷大作）は、2026年6月11日（木）、大阪府枚方市に「D-Plus 枚方店」をグランドオープンいたしました。

2026年2月の岸和田店に続く大阪2店舗目、全体で17店舗目となります。

昨今の車両価格や維持費の上昇を背景に、「所有から利用へ」という新しいクルマの持ち方を提案。頭金0円・月々定額、車検や税金もコミコミの明朗なサービスで、自動車ニーズの根強い枚方エリアのファミリー世帯の家計をサポートし、2030年の全国展開に向けた関西の基盤を強固にします。

詳細は公式サイト：（https://d-plus.com/）でご覧いただけます。

■ 店舗概要

店舗名：D-Plus枚方店

所在地：〒573-1171 大阪府枚方市三栗1丁目28-15

オープン日：2026年6月11日

営業時間：10:00～19:00

定休日：火曜日・水曜日

【ディープラス】枚方店情報を見る :https://d-plus.com/shop/shop_hirakata/

◆なぜ今、枚方市に出店するのか

枚方市は大阪府北東部に位置し、大阪市・京都市の双方へのアクセスに優れたベッドタウンとして発展してきました。

ファミリー世帯の割合も高く、通勤・通学・買い物・レジャーなど日常生活においてクルマの利用ニーズが根強い地域です。

一方で、車両価格や維持費の上昇により、「新車に乗りたいが負担は抑えたい」という声も増えています。

こうした背景からディープラスは、月々定額・頭金0円で新車に乗れるカーリースサービスを通じて、地域の皆さまのカーライフを支える新たな拠点として「D-Plus枚方店」を開設いたします。

◆関西進出第2弾。大阪エリアでの展開を本格化

2026年2月に関西1号店としてオープンした岸和田店は、多くのお客様からご支持をいただいております。

今回の枚方店オープンは、関西エリアでのドミナント戦略の一環です。

大阪府内での認知拡大とサービス網の充実を図ることで、より多くのお客様にカーリースという選択肢を提供してまいります。

今後も出店を進め、2030年の全国展開に向けた基盤づくりを加速してまいります。

◆ ディープラスのカーリースが選ばれる理由

近年、「クルマは所有するものから利用するものへ」という価値観が広がっています。

ディープラスのカーリースは、

頭金0円 月々定額、車検・税金コミコミ、国産全メーカー対応 新車中心のラインアップ

という分かりやすい料金体系が特長です。

さらに、店舗での対面相談を重視し、お客様一人ひとりのライフスタイルや家計に合わせた提案を行っています。

◆ 店舗の特徴・サービス内容

「D-Plus枚方店」では、月々定額で新車に乗れるカーリースプランを中心に、頭金0円・車検・税金コミコミの安心メニューにこだわり、お客様のライフスタイルに合わせた車選びをサポートします。

明るく開放感のある店舗デザインと、プライバシーにも配慮した相談スペースを通じて、初めての方でも安心してご相談いただける空間を演出。

さらに、ご来店予約制度やスピーディな審査対応などのサービスを展開し、ご成約キャンペーンなども定期的に開催予定です。

■ 売上30億円から93億円へ。成長を続けるディープラス

ディープラスは2019年の売上30億円から、2025年には93億円へと成長。

東海エリアを中心に店舗展開を進めながら、カーリースだけでなく車検・整備・保険・買取までをワンストップで提供するストック型ビジネスモデルを構築しています。

お客様のカーライフ全体を支えることで、長期的な関係性を築き、安定した成長を続けています

オープン記念キャンペーン旧決算 開催

枚方店のオープンを記念し、ディープラスでは、「旧決算セール」を開催いたします。

期間中は、人気車種を対象とした台数限定の目玉車をご用意。

さらに、ご成約いただいたお客様には、スマホ連動ディスプレイオーディオやフロアマットなど、人気装備プレゼントキャンペーンも実施いたします。

関西進出第2弾となる枚方店だからこそ実現できる特別企画となっております。

※キャンペーン内容は変更となる場合があります。

■ 来店記念プレゼント

さらにオープンを記念して、ご来店いただいたお客様全員に、ディープラスオリジナルの記念品をプレゼントいたします。

オリジナルプリングルス、オリジナルタンブラーなど、ここでしか手に入らないアイテムをご用意しております。

（※なくなり次第終了となります）

開催期間：2026年6月11日（木）～2026年7月31日（金）この機会にぜひ「D-Plus枚方店」へお越しください！

■ 代表コメント

ディープラス株式会社

代表取締役 苅谷 大作

「関西2店舗目となる『D-Plus枚方店』をオープンできることを大変うれしく思います。

当社は創業以来、『会社の価値は人で決まる』という考えを大切にしてまいりました。

枚方店でも地域のお客様一人ひとりに寄り添い、安心して新車に乗っていただける環境づくりに努めてまいります。

今後も関西エリアでの展開を加速し、カーリースという新しいクルマの持ち方をより多くの方に届けてまいります。」

■ディープラス株式会社とは

ディープラス株式会社は、愛知県拠点とし、月々コミコミのカーリースや車の販売、整備やメンテナンス、車検など車に関する業務を中心に、創立から拡大を続けてまいりました。

「サービスを通じて社員とお客様の幸せに挑戦する」という企業理念を掲げ、これからも人と人のつながりを大切にし、個人様や企業様を問わず多くの方々に喜んで頂けるよう、全力で邁進してまいります。

■会社概要

会社名 ディープラス株式会社

代表者 代表取締役 苅谷 大作

従業員数 225名(パートアルバイト含む(2026.04現在)

事業内容 カーリース、車検、板金、買取、レンタカー

事業所 〒460-0008愛知県名古屋市中区栄5丁目13番21号パネ協名古屋センタービル4階

店舗数 16店舗 (2026年2月時点)

リースサービスサイト：https://d-plus.com/

ディープラス株式会社HP :https://d-plus.com/

＜ 本件に関する報道関係者お問い合わせ先 ＞

ディープラス株式会社広報担当：飯島 来南

TEL: 052-265-7108 MAIL: d-marketing@d-plus.info FAX：052-265-7168