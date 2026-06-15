DRAGONGATE(ドラゴンゲート)7.20KOBEプロレスフェスティバル2026の前夜祭イベントを神戸ポートピアホテルにて開催

株式会社ダブルカルチャーパートナーズ

DRAGONGATE株式会社は、7.20兵庫・神戸ワールド記念ホールで行われる、KOBEプロレスフェスティバル2026の前夜祭イベントを神戸ポートピアホテルにて開催することを発表いたします。

制作は株式会社ダブルカルチャーパートナーズ。皆様を盛り上げていきます。

本前夜祭イベントは、2026年7月19日（日）に神戸ポートピアホテル（兵庫県神戸市中央区）にて開催され、翌日の大会を控える全選手が登壇します。

司会進行 菊池直人リングアナウンサー

■ イベント概要

・イベント名： KOBEプロレスフェスティバル2026前夜祭 in 神戸ポートピアホテル

・開催日時 ： 2026年7月19日（日）18:30開場、19:00開演、21:00終演（予定）

・会場 ： 神戸ポートピアホテル

〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町6-10-1

■ チケット情報

16,000円（税込） ローソンチケット独占発売

・ チケット販売概要

【販売期間】

・HappyGate会員先行販売

6月9日(火)10:00～7月17日(金)22:00

・一般発売

6月16日(火)10:00～7月17日(金)22:00

■DRAGONGATEについて

■団体の特徴

DRAGONGATE株式会社 代表取締役 木戸 亨

・連続するストーリー

試合を通して映画・ドラマを見ているような先を知りたくなるストーリー性。

DRAGONGATE（ドラゴンゲート）の試合はとにかくスピード感のある試合展開で、空中技や連携技の多さで、第1試合からメインイベントまであっという間に時が流れます。それぞれの試合が独立しておらず、ユニット抗争などのストーリーが秀逸で、笑いと涙。ここまで感情を揺さぶられる団体は唯一無二。引き込まれるストーリーは、全国開催の1年をかけて壮大な映画を見ているような感覚にすらなります。だからこそ、初観戦の方からプロレス観戦に長けたファンまで、一気にDRAGONGATEワールドの虜になっています。

・若手選手育成

若手選手の育成にも定評があり、所属選手の多くが生え抜きで構成されています。体の大きさに関わらず、それぞれの持ち味を活かした試合スタイルを確立しており、デビューから数年でメインイベントを務める選手も少なくありません。そのため、練習生の頃から「推し」を作り、デビューを見守りたい思いで応援するファンが増えています。

・女性層、幅広い年代層からの支持

全選手が参加する100名近いファンクラブツアーを年2回開催、至近距離で会えるレスラーとして、試合時も日々物販会場にも全選手が稼働します。イケメンレスラー、渋い大人レスラー、個性の強いヒール、マスクマン、新人など、オールジャンル所属。親子、性別問わず「推し」がいます。また、現役選手でもある斎藤了GMのリング上でのパフォーマンスも楽しみの一つ。このように、誰もが夢中になれる要素が詰まっているからこそ、特定の選手だけでなく団体全体を応援する「箱推し」のファンも多いのが特徴です。

DRAGON GATE オフィシャルウェブサイト http://www.gaora.co.jp/dragongate/

DRAGON GATE 公式X https://x.com/dragongate_pro?s=20

(C) DRAGONGATE株式会社, GAORA