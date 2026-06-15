ローレン・イロアス（VTuberグループ「にじさんじ」所属）登録者100万人を記念して「Lauren Iroas Celebration Goods」を2026年6月15日(月)18時～受注販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「Lauren Iroas Celebration Goods」グッズを2026年6月15日(月)18時から販売開始いたします。

2026年6月15日(月)18時から「Lauren Iroas Celebration Goods」グッズを受注開始！

VTuberグループ「にじさんじ」に所属するローレン・イロアスのYouTubeチャンネル登録者100万人を記念したグッズ「Lauren Iroas Celebration Goods」が登場！

グッズラインナップは、ローレン・イロアス本人がプロデュースしたボイスアクリルスタンド、リング＆ネックレスセット、ルームシューズ、名言ラバーキーホルダーの4種類。

「Lauren Iroas Celebration Goods」は、にじさんじオフィシャルストア（https://shop.nijisanji.jp/）にて2026年6月15日(月)18時から2026年7月14日(火)23時59分の約1ヵ月間受注販売を行います。

「Lauren Iroas Celebration Goods」紹介

■ボイスアクリルスタンド

・価格：3,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

本体：W69mm×H150mm以内

ボイス台座：直径62mm×H15mm

アクリル台座：W88mm×H41mm

アクリルパーツ：W80mm×H40mm

・素材：アクリル、ABS

・ボイス：5種入り

・電池：LR44 2個(本体に付属しています)

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■リング＆ネックレスセット

・価格：7,000円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

リング：15号

ネックレス トップ：W25mm×H37mm

ネックレス チェーン：520mm以内＋アジャスター50mm

ケース：W78mm×H98mm×D68mm

外箱：W88mm×H109mm×D63mm

・素材

リング：真鍮、ガラス

ネックレス：亜鉛合金、真鍮

※リング・ネックレスは製造過程において加工の質感に個体差が生じます。ご了承ください。

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■ルームシューズ

・価格：3,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：25cm～27.5cm対応

・素材：ポリエステル、ポリウレタン、EVA

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■名言ラバーキーホルダー

・価格：各900円(税込)

・種類：全3種

・サイズ(約)：W69mm×H37mm以内

※種類によりサイズが異なります

・素材：PVC、鉄、亜鉛合金

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

販売概要

・受注期間：2026年6月15日(月)18時～2026年7月14日(火)23時59分

・発送予定：2026年10月下旬以降

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_944

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

【ローレン・イロアス(Lauren Iroas)】

■プロフィール

都市警備部隊に所属する青年。

往々にして陰謀渦巻く街は、彼をあまり寝かせてくれない。

■主なリンク先一覧

ローレン・イロアス YouTube CH：https://www.youtube.com/@LaurenIroas

ローレン・イロアス X：https://x.com/Lauren_iroas

にじさんじ公式HP ローレン・イロアス（TALENTSページ）：https://www.nijisanji.jp/talents/l/lauren-iroas

にじさんじストア ローレン・イロアス 関連グッズ：https://shop.nijisanji.jp/1119

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

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にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

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最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

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■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸



