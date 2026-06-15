「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」ユニバーサル ミュージック グループの受賞作品のお知らせ
ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、2026年6月13日（土）に開催された「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」において、当社関連アーティスト／作品が各部門で受賞したことをお知らせいたします。
「MUSIC AWARDS JAPAN」は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに、日本をはじめアジアの音楽を世界へ発信することを目的として設立された国際音楽賞です。アーティスト、クリエイター、レコード会社スタッフ、コンサートプロモーター、音楽出版社、国際音楽賞の審査員など、音楽業界の幅広い分野から参加する5,000人以上の投票者による投票プロセスを経て、各部門の受賞作品／アーティストが決定しました。
【ユニバーサル ミュージック関連アーティスト／作品 受賞一覧】
【主要6部門】
<最優秀アーティスト賞>
Mrs. GREEN APPLE
<最優秀アルバム賞>
Prema ／ Fujii Kaze
<最優秀アジア楽曲賞>
【South Korea】Golden ／ HUNTR/X
【楽曲カテゴリー】
<最優秀R&B／コンテンポラリー楽曲賞>
Prema ／ Fujii Kaze
【海外楽曲カテゴリー】
<最優秀海外ポップス楽曲賞>
Abracadabra ／ Lady Gaga
【アーティストカテゴリー】
<最優秀J-POPアーティスト賞>
Mrs. GREEN APPLE
<最優秀R&B／コンテンポラリーアーティスト賞>
Fujii Kaze
<最優秀K-POPアーティスト賞>
BTS
【アルバムカテゴリー】
<最優秀ロングヒットアルバム賞>
HELP EVER HURT NEVER ／ Fujii Kaze
<最優秀ジャズアルバム賞>
OUT THERE ／ 上原ひろみ Hiromi's Sonicwonder
<最優秀クラシックアルバム賞>
Joe Hisaishi Conducts ／ 久石譲
【ライブカテゴリー】
<ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞（海外）>
Ado
【一般投票カテゴリー】
<ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲 powered by Spotify>
Don't Say You Love Me ／ Jin
【共創カテゴリー】
<クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators presented by JASRAC>
大森元貴
<ファンダム特別賞 Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索>
Mrs. GREEN APPLE
■「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」について
「MUSIC AWARDS JAPAN」は、日本の音楽業界主要団体が協力して設立した国際音楽賞です。「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」というコンセプトのもと、日本をはじめアジアの音楽を世界へ発信し、音楽文化のさらなる発展を目指しています。
「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は、2026年6月13日（土）に授賞式が開催され、Grand CeremonyはNHK総合で生中継、YouTubeで全世界配信されました。
公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/