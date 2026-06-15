「BOAT RACE江戸川」×『アリス・ギア・アイギス』リアルイベント「#ギアガチ 1stアニバーサリーミーティング」を6月27日（土）に開催決定！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、株式会社360Channel（本社：東京都港区、代表取締役社長：小松恵司、以下「360Channel」）と協力のもと、『BOAT RACE江戸川』×『アリス・ギア・アイギス（以下、『アリスギア』）』のリアルイベント「#ギアガチ 1stアニバーサリーミーティング」を2026年6月27日（土）に「BOAT RACE江戸川」にて開催する事を決定しました。

＜イベント特設ページ＞https://aliceevent.jp/custom-page/show/page-id/geargachi_event02?s(https://aliceevent.jp/custom-page/show/page-id/geargachi_event02?s)

本イベントは「360Channel」がプロデュースする「BOAT RACE江戸川」と『アリスギア』のコラボYouTube番組である「七海・麻駆理のギア全開★ガチ予想ch」の、1周年を記念したリアルイベントです。番組レギュラー声優の結城 飛鳥さん（佐士原 七海 役）、都丸 ちよさん（蒼浜 麻駆理 役）に加え、大和田 仁美さん（蛙坂 来弥 役）、ルゥ ティンさん（小鳥遊 怜／籠目 深沙希 役）がゲストとして出演します。また、来場者特典として1stアニバーサリー記念Tシャツも配布いたします。皆さまのたくさんのご来場を心よりお待ちしております。

【イベント開催概要】

イベント名称：「#ギアガチ 1stアニバーサリーミーティング」

日時：2026年6月27日（土）

開場・開演・終了時間： 5階イベントホール開場13：30 開演14：30 終了16：45 予定

会場：BOAT RACE江戸川 5階イベントホール（東京都江戸川区東小松川3-1-1）

※無料送迎バス所要時間

JR総武線 平井駅 北口より約15分（始発9：35）

都営新宿線 船堀駅 より約5分（始発9：45）

＜来場について＞

本イベントは「BOAT RACE江戸川」にご入場いただいた方はどなたでもご参加いただけます。

※「BOAT RACE江戸川」への入場料として100円（税込）が必要となります。

■座席チケットの配布

本イベントの参加には、事前の申し込みなどは必要ございません。

・10時より正門にて先着順でお好きな座席のチケットを一名につき1枚お渡しします。

・当日は「BOAT RACE江戸川」正門のスタッフ誘導に従ってご整列ください。

・座席チケットを入手できなかった場合でも立見席でイベント参加が可能です。

※荒天等によりBOAT RACE江戸川のレースが中止となった場合でも、当イベントは開催いたします

※BOAT RACE江戸川のレースが中止となった場合、無料送迎バスの運行内容が変更となりますのでＨＰをご確認ください

【『BOAT RACE江戸川』に『アリスギア』人気声優がまたまた集結！】

6月27日（土）は「七海・麻駆理のギア全開★ガチ予想ch」レギュラー声優や『アリスギア』の人気声優が出演します。声優の皆様によるスペシャルトークセッション、アフレコ朗読など、お楽しみコンテンツを多数ご用意しております。また、前回大好評でした豪華賞品が貰えるジャンケン大会や、ギアガチ流ボートレースチュートリアルの開催など、内容盛りだくさんでお届けします。4名のコラボレーションにどうぞご期待ください。

＜出演者情報・敬称略＞

結城 飛鳥（佐志原 七海 役）

都丸 ちよ（蒼浜 麻駆理 役）

大和田 仁美 （蛙坂 来弥 役）

ルゥ ティン（小鳥遊 怜／籠目 深沙希 役）

【来場特典として1stアニバーサリー記念Tシャツを来場者にプレゼント！】

イベントでは来場者特典として、1stアニバーサリー記念Tシャツをプレゼントいたします。

本特典は事前に「来場者特典引換券」を入手し、イベント会場に設置している来場者特典配布コーナーで提示する事で入手できます。

「来場者特典引換券」はイベント・コミュニティプラットフォーム「Peatix」で無料配布しておりますので、ご確認ください。

Peatix 「#ギアガチ 1stアニバーサリーミーティング」来場者特典引換券配布サイト：

https://giagachi-1stanniversarymeeting.peatix.com/

来場特典引き換え期間：6月27日（土）13：30～16：45 予定

※来場者特典引換券が無い方も当日イベントの参加は可能です。

※本引換券は数量に限りがございます。無くなり次第配布を終了します。

※本引換券は6月27日（土）に会場での引換えのみ有効です。

本イベント以外での特典の引換えはいたしませんのでご注意ください。

※来場者特典の引換えにはスマートフォンの画面提示が必要です。WEBブラウザからのご提示も可能ですが、当日のスムーズなチェックインのため、事前にPeatixアプリ（無料）のインストールを推奨しております。

Peatix アプリDL URL

App Store：

https://apps.apple.com/jp/app/peatix-%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9/id561632513

Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.peatix.android.Azuki&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.peatix.android.Azuki&hl=ja)

開催概要の詳細は、イベント特設ページからもご確認いただけます。

イベント特設ページ：https://aliceevent.jp/custom-page/show/page-id/geargachi_event02?s

【七海・麻駆理のギア全開★ガチ予想ch】

▶公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@nanami_makuri

▶公式X（旧Twitter）アカウント：https://x.com/nanamimakuri

【『アリス・ギア・アイギス』 基本情報】

ゲームメーカー”ピラミッド”と、スマートフォンゲームメーカー”コロプラ”がタッグ！

メカを武装した少女たちと共に戦う、新感覚スマートフォンゲームが登場！本作のキャラクター監修・キャラクターデザインは島田フミカネ氏が担当しています。さらにキャラクターデザインには、島田フミカネ氏に加えてメカニックデザイナーの海老川兼武氏や柳瀬敬之氏らも参加。またサウンドチームに「ZUNTATA」を迎え、人気・実力を兼ね揃えた豪華クリエイター陣が集結！2023年4月にTVアニメ「アリス・ギア・アイギスExpansion」を放送！今後もさまざまな企画展開にご期待ください！

◆アプリ名 ：アリス・ギア・アイギス

◆ジャンル ：武装カスタマイズアクション

◆価格 ：アイテム課金制

▼ダウンロードURL

https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/aga/1i4w9fjn/

▼DMMGAMES：https://colopl.co.jp/alicegearaegis/lp/dmg/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/alicegearaegis/

◆公式Twitterアカウント：https://x.com/colopl_alice

◆公式Discordアカウント：https://colopl.co.jp/alicegearaegis/rd/discord/?f=y

【参加クリエイター プロフィール】

・島田フミカネ：イラストレーター。アニメ「FRAME ARMS Girl」、「ブレイブウィッチーズ」、「ガールズ＆パンツァー」、「ストライクウィッチーズ」、フィギュア「メカ娘」など、数多くのキャラクターデザイン（原案）を担当。その作品の多くに機械や兵器を着用した少女が登場しており、「メカ少女」ブームの火付け役としても広く認知されている。

・海老川兼武：メカニックデザイナー。代表作は「フルメタル・パニック！シリーズ」、「機動戦士ガンダム00」、「機動戦士ガンダムAGE」、「ガンダムビルドファイターズ」、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」、「ID-0」など多くの作品で、メカニックデザインを担当。「機動戦士ガンダム00」以降はガンダム作品のデザイナーとして広く知られるようになり、立体系商品の監修なども行う。

・柳瀬敬之：メカニックデザイナー。代表作は「攻殻機動隊ARISE」、「機動戦士ガンダム00」、「コメットルシファー」、「ファイアボール・チャーミング」、「ゼノブレイドクロス」、「にゃんぼー」など、ゲーム、アニメーション、ホビーなど多ジャンルで活躍。

・ZUNTATA：株式会社タイトーのサウンド開発部門の総称。アーケード、コンシューマー、モバイルのゲームサウンド制作（BGM、効果音）を主な活動としており、他にも、アルバム制作、ライブ活動、イベント企画・制作など多岐に渡る活動を展開中。2017年で設立30周年を迎えたゲームサウンドクリエイター集団の老舗。代表作：「ダライアス」シリーズ、「グルーヴコースター」シリーズ

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

【株式会社ピラミッド 会社概要】

社名：株式会社ピラミッド https://www.pyramid-inc.net/

所在地：東京都渋谷区渋谷3-3-2 アーバンセンター渋谷イースト

設立：2001年9月28日

資本金：6,630万円（2020年9月末日時点）

代表者：代表取締役社長 柏木准一

事業内容：コンシューマーゲーム、ソーシャルゲーム、アーケードゲーム等の企画開発業務

及びゲーム関連のシナリオ及びグラフィック制作業務

「データカードダス ドラゴンボールZ」、「パタポン」、「ダライアスバースト」シリーズなど多数のゲームの受託開発を担当。2010年に「SILPHEED Alternative」でスマートフォンのゲーム市場に参入。2007年にリリースしたオリジナルタイトル「勇者死す。」を2016年にPS Vitaへ移植し、日本一ソフトウェアから発売。現在、コロプラグループの一員としてスマートフォン向けのプロジェクトを開発、運営中。

【株式会社360Channel 会社概要】

社名：株式会社360Channel（サンロクマルチャンネル）

HP：https://corp.360ch.tv/

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト 6F

設立：2015年11月2日

資本金：2.88億円（資本準備金含む）

代表者：代表取締役社長 小松 恵司

事業内容：総合XRプロデュース事業、360度動画関連事業、空間データ事業、AI関連事業、メタバース事業

(C) Pyramid,Inc. / COLOPL,Inc.

(C) BOAT RACE EDOGAWA

(C) 2016-2026 360Channel, Inc.

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※360チャンネル＼サンロクマルチャンネル、360Channelのロゴ(「36」)は株式会社コロプラの商標または登録商標です。

※Android、Google、Google Play および Google Play ロゴ、YouTubeは Google LLC の商標です。

※iTunes、App Storeは、米国および他国のApple Inc.の登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。