淺野ケニー選手 2026-27シーズン 選手契約(継続)合意のお知らせ

株式会社群馬クレインサンダーズ

いつも群馬クレインサンダーズへ温かいご声援をいただき誠にありがとうございます。



この度、群馬クレインサンダーズでは、#16 淺野ケニー選手とのBリーグ2026-27シーズンの選手契約(継続)が基本合意に達しましたのでお知らせいたします。

#16 淺野 ケニー（あさの けにー）

淺野選手 コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/116683/table/174_1_d6f59c4a38b102f3ab3af9220f062be4.jpg?v=202606150651 ]

「昨シーズンはチームとして苦しい期間が続いたシーズンでした。しかし僕にとっては大きく成長することのできた、飛躍のシーズンとなりました。



来シーズンはこの経験を結果につなげられるよう、さらにレベルアップした姿を皆さまにお見せしたいと思っています。また、チームとしても昨シーズンの悔しさを晴らし、優勝の景色を皆さまと分かち合うために全力で戦います。



来シーズンも僕たちの背中を押してください！

応援よろしくお願いします！！」