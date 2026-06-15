中2理科・英語長文…自習では解きづらい分野を徹底対策！スクールIE、自分に合った努力の方法を見つける個性別指導で、定期テストを徹底サポート

株式会社やる気スイッチグループ[表: https://prtimes.jp/data/corp/28894/table/914_1_54e8760c027e419731da5bd883e7fe19.jpg?v=202606150651 ]

総合教育サービス企業の株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、代表取締役社長：高橋 直司）が運営する個別指導塾「スクールIE(R)(https://www.schoolie-net.jp/)」は、定期テストシーズンに向け、90分の個別指導授業を税込3,300円で4回受講できる「お試しパック」を提供します。また、自社独自データから見えてきた、現代の中高生が直面している特定の科目・単元でのつまずきと、その解消に向けた取り組みを公開いたします。

■ データ分析で見えた、定期テスト対策の3つの変化

スクールIEが独自に保持するデータ（2024年11月～2025年6月）を分析した結果、定期テスト対策において、多くの子どもたちが特定の領域で自力学習の限界を感じている可能性が高いことが分かりました。

- 理科の壁（中2に集中）：全期間を通じて「理科 勉強法 中2」の検索が頻出。計算や論理的な記述が増えるタイミングで、これまでの暗記頼みの学習が通用しなくなっていることを示唆しています。- 英語長文の壁： 文法や単語の知識はあっても、文章全体をどう読み解くかという実践的なテクニック（長文読解）を求める検索が定常的に高い数値を記録しています。- やり方の壁： テスト直前期には「勉強 集中する方法」「やる気を出す方法」の検索が急増。学習内容以前に、心理コントロールや効率的な進め方に不安を抱えていることが伺えます。

■ スクールIEの戦略的定期テスト対策

これらの課題に対し、スクールIEでは独自の個性診断テスト（ETS）と学力診断テスト（PCS）を駆使し、解けない原因を特定し、個々に合った方法で根本的な課題解決へ導きます。

- 5教科の苦手を食い止める思考型指導：理科をはじめとする科目を暗記で済ませてしまうことが、高校以降の勉強が苦手となる一因となります。スクールIEでは、全科目において「なぜ？」を掘り下げる指導を行い、将来の選択肢を広げます。- 地域密着型、学校別テスト対策： 国内外1,200校の情報を活かし、近隣学校の過去問題や授業進度を徹底分析。英語の長文読解や理科の応用など、狙われやすい出題パターンを熟知した指導で、得点力を効率よく引き上げます。- 内申点から逆算した個別カリキュラム： 志望校の推薦基準から逆算し、どの科目を何点上げるかを共に設計。内申点への不安を、具体的な行動計画へと変え、生徒のやる気を引き出します。

【スクールIE「お試しパック」概要】

■内容：

授業形式は1対2（講師1人に対し生徒2人）で90分×4回

■対象者：

小学生～高校生 ※すでにスクールIEにお通いのお子さまは対象外です

■参加費：

3,300円（税込）

■お申し込み方法：

専用ページ、もしくはお電話にてお問合せください。

専用ページ：https://www.schoolie-net.jp/fs/lp/teiki/

電話：0120-869-104（10:00～21:00日祝除く）

■注意点

・教室ごとに定員がございます。

・一部、対象外となる教室もございます。詳細についてはお電話にて最寄りの教室にお問い合わせ又は教室のホームページをご確認ください。

・予告なく終了する場合がございます。

スクールIEの特徴

1.個性診断テストによる最適な指導

独自の個性診断テスト（ETS）で、性格や生活習慣を200項目以上にわたって細かく分析します。 お子さまの個性を理解した上で、最も相性の良い講師を選定し、やる気を引き出す接し方や授業の進め方を組み立てます

2.学力診断によるつまずきの解消

学力診断テスト（PCS）によって現在の学力を可視化します。 どこまで遡れば理解できるのか、現在の弱点はどこにあるのかを明確にすることで、目標達成に向けた最適なルートに導きます。

3.オーダーメイドテキストの作成

ETS/PCSの診断結果に基づき、一人ひとりの目標に合わせて内容を構成する世界に一冊のテキストを使用します。必要な問題量や難易度を調整することで、無駄のない効率的な学習を実現します。

4.信頼関係を築く完全担任制

お子さまの夢の実現を第一に考え、性格や相性を重視した完全担任制を採用しています。 講師が一人ひとりの変化に寄り添い、確かな自信に繋がる指導を行います。

5.柔軟なフルオーダー設定

ETS/PCSの診断結果に基づき、必要な授業回数や科目を提案します。 曜日や時間帯も自由に選べるため、他の習い事や部活動との両立も可能です。



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スクールIE(R)(https://www.schoolie-net.jp/)

国内外に1,200※以上の教室を展開するスクールIEは、生徒一人ひとりの個性に合わせたオーダーメイドの個別指導塾です。独自の個性診断テスト（ETS）と学力診断テスト（PCS）を用いて、学習と生活の習慣に加え、お子さまの得意なポイントやつまずきやすいポイントを分析。一人ひとりの個性を理解したうえで、それぞれに合った正しい努力の仕方を見つけ、目標に向けた最適な学習ルートへと導きます。小学生から高校生まで全教科に対応しており、苦手克服や志望校合格にとどまらず、その先の夢の実現までサポートします。また、保護者さまへの面談や定期連絡など丁寧な連携も特徴です。

※2026年2月末時点

公式サイトURL：https://www.schoolie-net.jp(https://www.schoolie-net.jp/)

株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス企業として、現在国内外でおよそ2,400以上※の教室を展開し、13万8千人以上※の子どもたちの学びをサポートしています。また、やる気スイッチグループは英検協会より英語教育への貢献が評価され、「英検(R)プラチナパートナー」に認定されております。

2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾などを展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。

やる気スイッチグループは、『しあわせな未来を創る3つのチカラ（未知の世界へ踏み出す「自分力」、共に高め合う「共創力」、違う視点に立ち物事を考える「想像力」』を育んでいきます。そして、子どもたち自身で人生を切り拓く力を引き出し、世界中の子どもたちの夢と人生を応援していきます。公式サイトURL：https://www.yarukiswitch.jp/

※2026年2月末時点

やる気スイッチグループは、私たちと共に子どもたちの学びを支援していくフランチャイズオーナーを募集しています。

フランチャイズオーナー募集サイトURL： https://www.yarukiswitch.jp/fc/