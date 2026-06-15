【NEOWIZゲームオン プレスリリース】ラジオ番組『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』6月12日放送回は、Aile The Shotaさんが登場！

株式会社 NEOWIZゲームオン

2026年6月15日（月）

株式会社 NEOWIZゲームオン

K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』の投票機能と連動した、日本国内初のラジオ番組

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』（TOKYO FM）。

2026年6月12日（金）の放送回には、Aile The Shotaさんがゲストとして登場しました。

また、同日のチャート投票では、TREASUREによる「IF I」が1位を獲得し、番組内でも紹介されました。

■ 安達祐人の1年ぶりの新曲にAile The Shotaが登場！

今週は、番組パーソナリティ・安達祐人の新曲に参加した、BMSG所属のアーティスト・Aile The Shotaさんがゲストに登場！2022年に『AURORA TOKIO』でメジャーデビューし活躍する彼と安達は、実は同い年。抜群のチームワークで制作されたコラボ曲が遂にベールを脱ぎました。

■ 新曲『Hate to LOVE YOU』は金曜の夜に似合う、大人の化学反応

6月10日にリリースされた新曲『Hate to LOVE YOU feat. Aile The Shota』は、安達が「フィーチャリングを入れたい」と熱望して実現した一曲。Aile The Shotaさんも「最初に聴いたときから歌いたいと思った」と語り、レコーディングは迷う余地なくその日のうちに録り終えるほどスムーズだったそう。

安達の響き渡る低音と、Aile The Shotaさんの美しい高音が最高の化学反応を起こした今作。「大人の階段を上る感じ」の歌詞も魅力的で、「時間問わず聴けるけれど、金曜の夜に特に似合うかっこいい曲」に仕上がっています。6月12日20時公開のMVも必見です！

【Aile The Shotaさんからのお知らせ】

来年3月、アーティストの憧れの舞台である日本武道館でのライブ開催が決定しています！

■ 番組からのお知らせ：6月いっぱいで最終回へ

2023年4月からお届けしてきた『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』ですが、6月26日の放送をもって終了することが発表されました。

驚きの発表ですが、安達は「たくさんのことを学び、韓国の情報も知れたので、前向きに突き進んでいきたい！」とポジティブな心境を告白。

最終回に向けて、これまで番組を盛り上げてくれたアーティストをフィーチャーした特別投票「The last POP-K～大感謝祭～」がスタートしています。最後までみんなで駆け抜けましょう！

※【KSTAR CHART】 は、 今後また別のラジオ番組で発表される予定です。新しい発表の場についての詳細は、 後日改めてお知らせいたします。

■「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」

今週もパーソナリティの安達祐人さんとともに、最新ランキングのトップ3を発表します！

▼3位：YESUNG（SUPER JUNIOR）「咲き誇る時を待つのは」

先週2位から惜しくも1ランクダウンとなりましたが、今週もTOP3をしっかりキープ！ソロ10周年の風格漂うバラードです。

▼2位：BTS「SWIM」

先週1位から一歩後退し、今週は2位に。大注目の「6回目の首位」は惜しくも逃したものの、王者としての存在感は健在です。

▼1位（初登場）：TREASURE「IF I」

強豪を抑え、初登場で見事1位に輝いたのはTREASURE！今月1日発売の4thミニアルバム『NEW WAV』のタイトル曲です。ラップでガツンとかましてくる、これぞ「YGのスワッグ」と言わんばかりの破壊力が最高！来月の日本ツアーへ向けて、最高のスタートを切りました。

新王者が誕生した今週のチャート。次週の巻き返しはあるのか、順位争いから目が離せません！

6月9日付『IDOL CHAMP』アプリ週間投票ランキング 1位～10位

【アーティストチャート結果】「Rookie部門」の第1位はLNGSHOTに決定！

お気に入りのアーティストを直接応援できる注目のチャート企画【K-STAR ARTIST CHART presents POP-K TOP 10 Friday】。次世代のスターを占う注目部門「Rookie」の第1位に、4人組グループLNGSHOT（ロングショット）が輝きました！

今年1月にデビューしたばかりの彼らは、韓国の人気ラッパー、パク・ジェボムがプロデュースを手がける大注目のニューアイコン。世界中のファンから熱い支持を集め、圧倒的な存在感で見事首位を獲得しました。

デビュー曲『Moonwalkin'』も、彼らの実力が堪能できるおすすめの1曲としてファンの間で早くも話題沸騰中。世界を揺るがすポテンシャルを秘めたLNGSHOTの、今後の躍進から目が離せません！

■ 番組概要

金曜日の夜。あなたの投票で決まるK-POPアイドルのオリジナル・チャートをカウントダウン形式でお届けする音楽番組！K-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」の投票機能と連動し、リスナーの投票をもとにお送りします。

パーソナリティはPENTAGONのユウトとしてお馴染みの安達祐人、今注目のK-POPアーティスト情報も紹介します。

■番組概要

●番組名：『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』

●放送日時：毎週金曜日 18:00～18:25

●放送局：TOKYO FM（周波数 80.0MHz）

●パーソナリティ：安達祐人さん（PENTAGON ユウトとしても活躍）

●公式X： https://twitter.com/popktop10friday

●公式サイト： https://www.tfm.co.jp/pop-k/

●公式ハッシュタグ： #ポプコン

●radiko： https://radiko.jp/

※タイムフリー機能で放送後1週間まで聴取可能です。（エリア外聴取はプレミアム会員登録が必要）

●アフタートーク配信：

AuDee： https://audee.jp/

Spotify： https://open.spotify.com/show/6vuHaiMKhrDJbKWWoau7if

Amazon Music： https://x.gd/v3wFq

■IDOL CHAMPアプリ内での投票方法

下記の1～3に沿って投票してください。

※上記は投票イメージです。お使いの端末によって表示が異なる場合があります。

■『IDOL CHAMP(アイドルチャンプ)』とは

韓国MBC PLUSがケーブルTVで放送する音楽番組「SHOW CHAMPION (ショーチャンピオン)」(毎週水曜日18:00～19:00放送)と連動したスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組へ事前投票を行うことができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。

また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票とも連動しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。

※MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。

■動作環境

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10988/table/1850_1_dd9bfe868eea5ff7c75cfb4fb88962e6.jpg?v=202606150651 ]

■公式SNS

＜『IDOL CHAMP』日本公式ブログ URL＞

https://idolchamp.jp/

＜『IDOL CHAMP』日本公式X URL＞

https://x.com/idolchamp_jp

＜『K-STAR』公式サイト URL＞

https://kstar-vote.com/

＜『K-STAR』公式X URL＞

https://x.com/kstar_pj

＜『K-STAR』公式Instagram URL＞

https://www.instagram.com/kstar_pj/

■アプリダウンロード

＜App Store＞

https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018

＜Google Play＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US)

●コピーライト表記

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