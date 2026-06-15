【30代 Uターン夫婦が開発】塩だれで味わう″混ぜるだけ″の新感覚稲庭うどん

秋田イイモノ

秋田県を拠点に地域商社の事業を展開する「秋田イイモノ」(代表：奥颯人)は、秋田の伝統食・稲庭うどんを“混ぜて食べる”新しいスタイルで楽しめる新商品「レモン香る 稲庭うどんの塩だれ」を開発し、クラウドファンディングを開始しました。

冷水で締めた麺に、かけて混ぜるだけ。新感覚の稲庭うどん

本商品は、茹でて冷水で締めた稲庭うどんにかけて混ぜるだけで完成する、1食分個包装の混ぜだれタイプの商品です。

■「レモン香る 稲庭うどんの塩だれ」商品PR動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ln9FOhhk6fY ]

秋田を代表する比内地鶏の濃厚な旨味をベースに、秋田県湯沢市の老舗醸造所「石孫本店」の塩麹、秋田県産にんにく、国産レモン果汁を組み合わせ、爽やかでコク深い味わいに仕上げました。

とろみのある特製だれが平たい細麺によく絡み、つるりとした食感を最後まで楽しめます。

秋田県内で製造することへのこだわり

「美味しさ」と「やみつき感」にこだわった原材料商品の特徴- 茹でて混ぜるだけの手軽さ- 比内地鶏と塩麹による深い旨味とにんにくのやみつき感- レモンの爽やかさで夏でも食べやすい味わい- 稲庭うどん専用に設計した絡みやすい濃厚だれ

稲庭うどんは秋田を代表する特産品でありながら、県内でつくられている「つゆ」や「たれ」が少ないという課題感から、商品の加工部分は秋田市の食品製造会社「株式会社千秋食品」(代表取締役社長：倉田 浩一)へ委託。

試作を重ねながら、できる限り秋田県産素材を使用する方針で完成させました。

起業3年目の挑戦

5回にわたる試作の結果、求める味わいにたどり着きました。

「秋田イイモノ」は秋田県出身の30代夫婦が2024年に立ち上げた地域商社の事業です。

大学進学を機に上京し、首都圏での社会人経験を経て30歳でUターン。まだまだ知られていない秋田の魅力的な地域産品を県外へ流通させていきたいという想いから創業しました。

秋田県横手市出身の夫婦で創業(代表：奥 颯人[写真左]、副代表：奥 良美[写真右]))

起業から3年目にあたり、「自分たち自身で秋田の魅力を伝える商品をつくりたい」という想いからPB商品の開発に着手。

そこで着目したのが、全国的な知名度を持ちながらも「秋田の」名産品であることが十分に認知されていないケースもある稲庭うどんでした。

「秋田と稲庭うどんを結び付けながら、新しい食べ方を提案したい」

そんな想いから商品の開発に至りました。

クラウドファンディングの実施

本日より、新商品の市場認知向上と全国への販路拡大を目的としたクラウドファンディングをスタート。

対象商品である「レモン香る 稲庭うどんの塩だれ」は2026年夏からの販売開始を予定しており、クラウドファンディングの支援者には一般販売に先駆けて商品を提供します。

調達した資金は、食品関連商談会への出展、販促ツールの制作、展示ブースの装飾、県外での営業活動に伴う交通費・宿泊費などに充当し、販路開拓を推進する計画です。

クラウドファンディング概要

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■プロジェクト名

30代 Uターン夫婦が挑む！秋田の稲庭うどん×こだわり“塩だれ”誕生プロジェクト

■実施期間

2026年6月～7月（予定）

■目標金額

100万円

■主なリターン

レモン香る 稲庭うどんの塩だれ

稲庭うどんとのセット商品

秋田の特産品詰め合わせ ほか

クラウドファンディングページはこちら :https://camp-fire.jp/projects/957683/

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商品詳細について

たれ単品の商品：ご自宅用におすすめ「レモン香る 稲庭うどんの塩だれ」＜たれ 2食入＞

内容量：たれ60g(30g×2袋)、刻みのり0.6g(0.3g×2)

賞味期限：製造より1年間

保存方法：直射日光を避け、常温で保存

参考小売価格：546円(税別)

麺セットの商品：お土産におすすめ「レモン香る 稲庭うどんの塩だれ」＜麺セット＞

内容量：稲庭うどん180g、たれ60g(30g×2袋)、刻みのり0.6g(0.3g×2)

賞味期限：製造より1年間

保存方法：直射日光を避け、常温で保存

参考小売価格：1,194円(税別)

※稲庭うどんには秋田県横手市平鹿町「齋藤製麺」(代表：齋藤 栄太郎)の麺を採用。

事業主概要

事業者名：秋田イイモノ

所在地：秋田県横手市婦気大堤字田久保下183-5

代表者：奥 颯人

事業内容： 秋田県産品の販売、卸売、商品開発、販路開拓支援など

HP：https://akita-iimono.studio.site/

SHOP：https://akitaiimono.official.ec/

Instagram：https://www.instagram.com/akita_iimono/

本件に関するお問い合わせ先

担当：秋田イイモノ 代表 奥 颯人

Mail：akita.iimono072429@gmail.com

Web：https://akita-iimono.studio.site/#contact