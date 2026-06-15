「第1回Creator Contest byPGC」結果発表 ― クリエイターが描き出した至高の『ジューンブライド』

株式会社HIKE

株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表取締役：三上 政高）が運営するイラストクラウドソーシングサービス「パンダグラフィックスクリエイション」（以下、PGC）は、登録クリエイターを対象に開催した「第1回Creator Contest byPGC」の結果を発表いたしました。本リリースでは受賞作品と講評を公開。あわせて、第2回の開催が決定したこともお知らせいたします。

本コンテストは、クリエイターの皆様が持つ卓越した描写力を評価し、キャラクターデザインや一枚絵など、今後につながるお仕事紹介の架け橋となることを目的として開催しました。記念すべき第1回のテーマは「ジューンブライド」。皆様から寄せられた作品は、どれもが「ジューンブライド」という普遍的なテーマを独自の視点で解釈したオリジナリティに溢れていました。

コンテスト概要

受賞作品のご紹介

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51825/table/769_1_ba266b427aaddc24ad697f6299d9a1bc.jpg?v=202606150651 ]

【金賞（最優秀賞）】

ましろ彩さん

講評

鮮やかで奥行きのある色使いに一目で心を掴まれました。

背景の爽やかなブルーと、主役である花嫁の可憐なピンクというカラーコントロールが非常に見事で、視線が自然と主役に引き込まれます。キャラクターの瞳やリボンなど、細部に至るまで繊細な色の配慮が行き届いており卓越したセンスが光っています。

素晴らしい色調に加え、1枚のビネットとしての圧倒的な構成力も見事です。おとぎ話の「親指姫」を想起できる豊かな物語性を言葉を使わずに伝えています。キャラクターを主軸に、周囲をツバメやヴェールがふわりと囲むシルエットは大変バランスが良く、全体のまとまりが本当に魅力的です。

コンテストのテーマである「ジューンブライド」を、独自のストーリー性と卓越した色彩感覚で描き切った、最優秀賞にふさわしい非常に完成度の高い作品です。

【銀賞】

おミツさん

講評

白無垢のデザインに、季節を感じる「紫陽花（あじさい）」のモチーフを掛け合わせた、非常にオリジナリティかつハイセンスな作品です。

衣装デザインとしてのクオリティが抜群に高く、個性的でありながら大変美しくまとめられています。

キャラクターの愛らしさはもちろんのこと、細部までこだわりぬいた作画の丁寧さや立体の捉え方、衣装の動きなど描写力の高さも見事です。

デジタルデータとしてのレイヤー構成まで仕事が非常に丁寧で、クリエイターとしての誠実さと情熱が伝わってくる1枚です。

【銅賞】

三雲 雅史さん

講評

独自の世界観と、重厚な美しい厚塗りのタッチが見事に融合し、非常にエッジが効いた1枚。

光と影の表現に対する理解が非常に高く、髪の毛への光の入り方や美しいライティングが、イラストのドラマチックな雰囲気をより一層引き立てています。

キャラクターの仕草やシチュエーションから物語が伝わってくるようで、「絵的な美しさ」と「イラストレーター様の強いこだわり」が凝縮された、見た人の記憶に残る作品です。

【銅賞】

岡さん

講評

ジューンブライドというテーマに対し、「バージンロードを歩く愛らしいワンちゃん」を主役に据えるという、最高にキャッチーで遊び心あふれるひらめきが際立っています。

犬の可愛らしさはもちろんのこと、足元の影の反射に美しい空が映り込んでいる表現など、叙情的な美しさも兼ね備えています。

見た瞬間に誰もが笑顔になってしまうようなシチュエーションの切り取り方に抜群のセンスを感じさせます。

【銅賞】

桂花さん

講評

画面全体から美しい空気感と、初夏の清涼感が優しく伝わってくる幻想的な仕上がりです。

特に、画面を彩るお花の一輪一輪が驚くほど精密かつリアルに描かれており、植物への深い情熱と丁寧な手仕事が感じられます。

花嫁の表情も非常に愛らしく、引き込まれるような魅力を持っています。

まるで物語のカバーイラストや1ページを見ているかのような美しい世界観に、見る人の心が癒される魅力に満ちた作品です。

第2回は「着彩コンテスト」

PGCでは、今後も定期的にコンテスト開催を予定しております。次なる挑戦の舞台は「着彩コンテスト」です。運営が用意した線画に対し、クリエイターの皆様がどのような情熱を吹き込んでくださるのか。皆さまからのご応募をお待ちしております。

次回開催期間： 2026年6月15日（月） ～ 7月31日（金）

コンテストの詳細はPGC内でご確認いただけます。ご関心をお持ちの方は、ぜひ下記URLよりご登録をお願いいたします。

https://panda-graphics.jp/creator/

※登録には審査があります。

株式会社HIKEについて

会社名：株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

設立：2018年3月14日

代表者：代表取締役 三上 政高

事業内容：アニメーション / ライブエンターテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR

公式サイト：https://hike.inc/

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(C)HIKE Inc.