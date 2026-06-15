【利用率95％・年間7.8万時間削減の実現方法とは？】全国19拠点でAIを浸透させた「全社AI活用」の実践ノウハウを7月31日公開＜参加無料＞

株式会社イプロス

生成AIの導入が加速する中、多くの企業が「AIツールの導入」までは進められるようになりました。

しかし一方で、「一部の社員しか使っていない」「PoCで止まっている」「現場へ浸透しない」といった課題に直面する企業も少なくありません。AI活用の成否を分けるのは、ツールそのものではなく、組織全体へどう定着させるか。

そんな中、社内AI利用率95％超、年間約7.8万時間の業務削減を実現した企業の取り組みが注目を集めています。

セミナーの詳細・参加申込はこちら :https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d3-b-4/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260615_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_button&rg_src=20260615_iprosai2026summer_prpress

株式会社イプロスは、2026年7月31日（金）開催の「イプロスAI 2026 夏」にて、株式会社マーケットエンタープライズ 執行役員 コーポレートコミュニケーションディビジョン ディビジョン長 岡戸亜樹氏による特別講演を開催します。

本講演では、全国19拠点・複数事業を展開する組織において、生成AIを一部の専門人材だけでなく全社員へ浸透させた実践事例を公開。社内公募によるAIプロジェクトの立ち上げから、利用率や削減時間の可視化、各部門へのAIエバンジェリスト配置まで、利用率95％超・年間約7.8万時間削減に至るまでのリアルな取り組みを紹介します。

■ セミナー概要

利用率95％・年間7.8万時間削減を実現した、全社AI浸透の進め方

◆講師：岡戸 亜樹 氏

株式会社マーケットエンタープライズ

執行役員 コーポレートコミュニケーションディビジョン ディビジョン長

◆日時：2026年7月31日（金）13:30～14:00

◆会場：有明GYM-EX（ジメックス） B会場

【セミナー詳細ページ】https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d3-b-4/(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d3-b-4/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260615_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_link&rg_src=20260615_iprosai2026summer_prpress)

■ 講師プロフィール

岡戸 亜樹（おかど あき）氏

2017年4月、株式会社マーケットエンタープライズに新卒入社。リユース事業の営業を経験後、新卒採用、広報、コーポレートブランディング領域に従事。徳島エリアの採用立ち上げや社内広報、コーポレートサイト制作、コーポレートブランディング部門の新設などを推進。2025年7月より執行役員に就任し、現在は採用・広報領域の責任者としてHRとPRを横断した組織づくりを担う。

また、全社的なAI活用推進にも取り組み、社内AI利用率95％超、年間約78,000時間の業務削減に貢献。Google社での登壇やAI EXPOなど、社外への知見発信も行っている。

■ 本講演の見どころ

◆ 利用率95％超を実現したAI浸透施策を公開

なぜ多くの企業でAI活用が定着しないのか。全社員が日常業務で生成AIを活用する組織を実現するための具体的な取り組みを紹介します。

◆ 年間約7.8万時間削減までのリアルなプロセス

成果だけでなく、その裏側にある推進体制や社内の工夫、現場との向き合い方についても解説します。

◆ 全国19拠点・複数事業で実践した全社展開のノウハウ

拠点や職種を問わずAI活用を広げるために行った施策や運用方法を共有します。

◆ AI推進担当者が明日から使える実践知を持ち帰れる

利用率の可視化、活用事例共有、AIエバンジェリスト制度など、すぐに参考にできる具体策を学べます。

■ 本講演はこんな方におすすめ

■ 「イプロスAI 2026 夏」について

- AIツールを導入したものの、現場で活用が進まない方- 全社的なAI活用を推進したい経営者・経営幹部- DX推進部門、AI推進部門の担当者・責任者- 人事、採用、広報など組織変革に携わる方- AI活用を定着させている企業の実践事例を知りたい方- AI導入の次のステップとして組織浸透に取り組みたい方

“明日から使えるAIが見つかる展示会”として「第1回AI/DX 経営課題の解決展」「第2回 AI/DX 営業・マーケティング展」の両展示会を総称する大型イベントです。

会場では、AIエージェント、生成AI、営業DX、業務効率化、データ活用など、企業の課題解決につながる最新ソリューションを多数展示。

さらに、業界を代表する有識者・企業による専門セミナーも多数開催し、AI活用の最新トレンドから実践事例まで幅広く学べるイベントです。

開催概要

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1332/table/167_1_c175dbb05c9da1f791fdc40a44186801.jpg?v=202606150651 ]

会社名：株式会社イプロス

代表者：代表取締役社長 佐藤 光之

所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21階

URL：https://marketing.ipros.jp/company/