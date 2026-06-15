都市モデルや点群等の3次元情報をWebブラウザ上に可視化し、多様な情報を統合可視化するデジタルツイン基盤「DEXIO(デクシオ)」発売決定のお知らせ

アイサンテクノロジー株式会社

アイサンテクノロジー株式会社（本社：名古屋市中区、代表取締役社長：加藤 淳）は、都市モデルや点群データなどの3次元情報をWebブラウザ上で可視化し、多様なデータを統合的に活用できるデジタルツイン基盤「DEXIO（デクシオ）」を発売いたします。

本製品は、3次元Web技術を活用し、都市空間の情報を直感的に把握できる環境を提供することで、行政業務やインフラ管理における業務効率化への貢献を目指しています。

１．発売開始日 2026 年 6 月17日

２．製品名 DEXIO(デクシオ)

３．製品概要

・Webブラウザ上で都市モデルや点群データを広域表示

・ローコードで管理項目の登録・編集が可能なCMS機能

・国土交通省「PLATEAU VIEW」とのデータ互換に対応したデジタルツイン基盤

・都市モデルの詳細度（LOD1～LOD4）表示に対応

PLATEAU VIEWのシステム拡張にも対応

・G空間情報センター等で公開されている都市モデルデータの利活用が可能

・構築したデータの公開／非公開の設定が可能

デジタルツイン基盤 DEXIO

出典：国土交通省 PLATEAU プロジェクト（CC BY 4.0）

(C) NASA Earth Observatory

4．搭載機能

DEXIOには以下の機能を搭載しています。

１.基本機能(距離/面積計測、注釈メモ、等)

２.住民投稿システム

３.道路維持管理システム

※今後、順次機能拡充を予定しています。

DEXIOのベースとなるOSSシステムは、株式会社ユーカリヤ 「Re:Earth」を採用しています。当社はユーカリヤと「Agent of Re:Earth」を締結し、共に製品開発や事業展開を進めてまいります。

※画面は現在開発中のコンテンツを含んでおり、実際の搭載画面とは異なる場合があります。

【DEXIO製品サイト】

https://aisan-mobility.com/lineup/dexio/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

アイサンテクノロジー株式会社

モビリティ・DXビジネスグループ

E-Mail ：atam@at45.aisantec.jp